Laura Pausini se emocionó al ser nombrada Persona del año 2023 por La Academia Latina de la Grabación

escuchar

La multifacética Laura Pausini vive un momento de felicidad plena. En medio de numerosos proyectos que la llevan a mantener una agenda abultada y a recorrer distintos países, fue reconocida por La Academia Latina de la Grabación que anunció que la va a galardonar como Persona del año 2023. La gala anual de homenaje se realizará durante el mes de noviembre como parte de la Semana Latin Grammy en Sevilla, España. En diciembre, la artista dará inició a su Laura Pausini World Tour 2023/2024 que para alegría de sus fans la traerá en febrero a la Argentina con un show en el Movistar Arena de Buenos Aires.

A su carrera artística se le suma un continuo compromiso con las causas de justicia social que la interpelan, como la igualdad para las mujeres y las personas LGBTQ+ y el hambre en el mundo. ”Laura Pausini es una de las artistas más talentosas y queridas de su generación cuyo compromiso con grandes causas es ejemplar”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “A lo largo de sus más de tres décadas de carrera su extraordinaria voz continúa rompiendo barreras a través de idiomas y géneros, cautivando audiencias en todo el mundo”.

Laura Pausini y su mensaje de agradecimiento tras el anuncio de La Academia Latina

Por su parte, Pausini dejo un mensaje en agradecimiento por tan esperada mención: “Me siento sumamente honrada de recibir este increíble reconocimiento. Ser nombrada Persona del año en este momento cuando estoy celebrando 30 años de carrera es algo que aún no puedo describir, solo puedo sentir un profundo agradecimiento”. Además, destacó a la Academia Latina y sus miembros, al apoyo de sus colegas y a su querido público “que ha hecho de un sueño nacido en mi pueblo en Italia una hermosa realidad, y que me ha llevado a sitios que jamás en la vida soñé llegaría con mi música”. Además, subrayó el especial cariño que le guarda al mundo hispano: “El idioma español me ha abierto las puertas desde muy joven, me ha hecho sentir como en casa, me ha inspirado a seguir adelante y a explorar y vivir la música sin barreras ni límites. Decir hoy que recibiré este importante reconocimiento me llena de mucho orgullo, de alegría, de fuerzas para seguir dando pasos fuertes y de inspirar a la nueva generación de artistas que realzan la música que llevan dentro de su corazón. Gracias de corazón, estoy muy emocionada. Nos vemos muy pronto en Sevilla”, cerró la cantante repleta de entusiasmo.

A lo largo de los años, Laura Pausini se mantuvo como una de las intérpretes más aclamadas de la música latina. Sus composiciones se caracterizan por traducir profundas emociones en éxitos mundiales y en seis idiomas diferentes. En sus tres décadas de carrera, Pausini vendió más de 70 millones de álbumes en todo el mundo. Además de sus logros profesionales, siempre procuró apoyar esfuerzos filantrópicos y humanitarios relacionados con la igualdad para las mujeres y las personas LGBTQ+, el hambre, la pobreza, el cambio climático, y entidades que combaten la violencia contra las mujeres.

Laura Pausini conquistó hace tres décadas al mercado de habla hispana, para el que lanzó su primer álbum en 1994. Gentileza Latin Grammy

Laura Pausini World Tour 2023/2024

La artista definió a esta nueva gira como un gigantesco regreso a los escenarios tras el World Tour Première en la Plaza de San Marcos de Venecia y la Plaza de España de Sevilla, que llevará su música a algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo. Con el anuncio de estos nuevos shows, Pausini volverá a encontrarse con sus fans en un espectáculo que incorporará toda la nueva música a su repertorio y que marcará un nuevo capítulo en su carrera. “No he estado de gira desde 2019″, se sincera Laura Pausini. “Es lo que más he extrañado estos años. Y cuando Paolo, a partir de hoy mi esposo, y yo pensábamos en nuestra luna de miel, sólo con mirarnos a los ojos, nos dimos cuenta que la mejor manera de celebrar y ser realmente felices era volver al escenario”, señaló la artista.

La gira de Pausini arrancará en diciembre en Roma. Gentileza Latin Grammy

Laura Pausini World Tour 2023/2024 tendrá su inicio en diciembre desde Roma (el “dato cero” será el 8 de diciembre en Rímini) y en el resto de Italia (Mantua, Florencia, Eboli, Bari, Padua, Bolonia, Turín, Bolzano y Milán). Continuará en Europa (Madrid, Barcelona, Lisboa, Bruselas, París, Zúrich y Stuttgart), en América del Sur (Ciudad de México, Monterrey, Quito, Buenos Aires, São Paulo, Lima y Bogotá) y en Estados Unidos en Miami, Houston, Chicago, Orlando y Los Ángeles, antes de regresar a Nueva York, en el evocador escenario del Madison Square Garden.

LA NACION