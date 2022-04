El crudo relato del médico de Johnny Depp sobre la adicción a las drogas del actor

La relación tóxica entre Amber Heard y Johnny Depp volvió a convertirse en tema de conversación. Tras perder el juicio que le inició a The Sun por difamación, el actor fue directamente contra su exmujer por un artículo que escribió en The Washignton Post que, según sostiene, si bien no lo nombra habla implícitamente de él. Ahora la expareja está otra vez enfrentada con un tribunal de por medio -esta vez en los Estados Unidos- y siguen surgiendo detalles de ese turbulento matrimonio que terminó por “diferencias irreconciliables”. En este contexto surge la voz del médico del intérprete quien habla de su adicción a las drogas y cómo trabajaron incluso durante el tiempo en que estuvo casado con la actriz para estabilizarlo.

David Kipper reveló que Depp trató de “desintoxicarse” mientras aún estaba casado con Heard. También sostuvo que a pesar de que la fuerte dependencia a estas sustancias le provocaban miedo, consiguió seguir con su tratamiento. “Él creía que no podía hacerlo. Eso cambió después de una conversación. Estuvo de nuevo a bordo”, dijo en una declaración que fue grabada en febrero y que fue reproducida en la sala del tribunal. Además, el médico aseguró que el actor sufrió de depresión y ansiedad durante ese proceso.

Depp, quien es conocido por tomar en exceso, tenía cierta dependencia a diversos opiáceos, benzodiazepinas y estimulantes. Por este motivo, Kipper planeó hacer un viaje al Caribe y ahí tratar específicamente sus problemas con los opiáceos, drogas con las que creó una dependencia después de realizarse un procedimiento dental.

Una de las frases más fuertes que se dijo sobre el actor en el marco del juicio contra The Sun justamente estuvo relacionada con sus adicciones. La abogada de la actriz, Elaine Bredehoft, dijo que “el monstruo de Depp salía cuando bebía y cuando tomaba drogas”. En ese momento Depp, quien quería limpiar su nombre luego de ser descripto por ese medio como un “maltratador de esposas”, aseguró que tras consumir drogas no se convertía “en un monstruo”.

El duro testimonio de Depp

Durante su testimonio, en el juicio contra The Sun, el actor reprochó a dicho medio haber presentado como un hecho probado, en una nota publicada en abril de 2018, que había golpeado a su exesposa, de la que se divorció en 2017. Interrogado por la abogada del periódico, el Pirata del Caribe, que dijo haber sufrido la cultura de la cancelación, no esquivó las preguntas sobre su adicción a las drogas y al alcohol y además reveló que no tuvo una casa sana de chico.

Si bien el actor admitió haber “sucumbido a sus viejos demonios” en marzo de 2013, después de 160 días de sobriedad, negó haber golpeado tres veces a Amber, como ella afirma. Según la abogada Sasha Wass, después de que la actriz se burlara del tatuaje que dice “Wino Forever” (“Borracho para siempre”), el actor la habría golpeado. En ese momento él le habría hablado a ella de su alter ego, la persona que toma el control cuando está bajo la influencia del alcohol y las drogas. Sobre ese hecho, Depp aseguró que “es absolutamente falso”. “No le pegué a Amber”, agregó. Recordemos que los actores, tras dos años de matrimonio, se divorciaron en 2017 y desde entonces se acusan mutuamente de maltrato.

“Odio defender las drogas, el alcohol, la violencia o la locura para cualquiera, pero siempre han funcionado para mí, pero eso no me convierten en un monstruo”, dijo, entre otras cosas, además de admitir que consume narcóticos desde los 11 años y que fue “la única forma” que encontró “para calmar el dolor”. “Mi madre solía pedirme que fuera a buscar sus ‘píldoras nerviosas’ y creo que tenía alrededor de 11 años cuando me di cuenta de que las ‘píldoras nerviosas’ estaban calmando sus nervios, así que le traje sus píldoras nerviosas y tomé una y todo comenzó “, reveló. Además contó que intentó dejar los vicios en muchas oportunidades y como prueba de eso llevó al Tribunal una carta que le envió años atrás a su amigo Elton John. “Mi querido Elton, cien (...) días de claridad para un viejo como yo. Nadie lo hubiera creído posible nunca excepto unos pocos, tú el más importante. Me hubiera tragado el monstruo si no fuera por ti”, decía el texto.

Sin embargo, su exesposa -aseguró- no lo ayudó en ese camino. En documentos judiciales obtenidos por la revista People, Depp dijo que se estaba recuperando del alcohol y las drogas durante “partes importantes” de su matrimonio con Heard y la acusó de alentarlo a beber y tomar drogas “en lugar de apoyar” su “sobriedad”.