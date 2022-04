El regreso de Los Simuladores: Federico D’Elía contó cómo se gestó el proyecto y reveló cuándo comienza el rodaje de la película

“Padre de familia. Pincharrata. Actor. De la Ciudad de La Plata. Santos vuelve”. Esas son las frases que Federico D’Elía eligió para definirse a sí mismo en su perfil de Twitter. “Primero, sin dudas, está la familia. Y lo de Estudiantes de la Plata tiene que ver, más que nada, con que en las redes sociales mi intención es no meterme en temas demasiado escabrosos; entonces, la idea era hablar sobre Estudiantes. Pero, a veces, hablar sobre eso también se pone escabroso. Todo se pone escabroso... Estamos en un momento en el que es difícil hablar”, le explicó el actor a Catalina Dlugi, en el programa radial Agarrate Catalina.

Su pasión por el fútbol lo llevó a producir el documental Bilardo, el doctor del fútbol. Y, su principal desafío fue relatar la vida del director técnico Carlos Salvador Bilardo sin caer en la caricatura ni en los clichés. “ Creo que últimamente estamos atravesando un momento en el que todo es blanco o negro. Estamos embanderados de un lado y del otro, y nos perdemos de ver un montón de cosas que pueden ser interesantes, valorables o rescatables . Nos perdemos la posibilidad de charlar y de analizar. Estamos en un punto en el que todo eso se está volviendo muy difícil. Y en el caso de Bilardo, en particular, me pasaba eso: sentía que estaba entrando en una zona del bufón, y él también era responsable de eso.Y la verdad, es que fue un tipo muy importante, de verdad”, indicó.

“Nos hubiese encantado tenerlo a Carlos en el documental, pero era imposible”, explicó. Es que el director técnico de 84 años padece el síndrome Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que le fue detectada a fines de mayo de 2018. “Pero vive en una especie de limbo y hasta su propia familia habla de él en pasado en ciertos momentos. Bilardo tenía mucha presencia, y era muy magnético. Y hoy está recluido en su departamento, pero por suerte, dentro de su cuadro, está bien ”, indicó.

Pero más allá de su nuevo rol de productor, D’Elía vuelve a la actuación retomando uno de sus personajes más recordados: Santos; ese que menciona en la descripción de su perfil de Twitter. “ Había un pacto entre los cinco. O volvíamos todos o no volvía ninguno. La vuelta no se gestó en un momento en particular, sino que desde hace 20 años, cuando comenzamos a hacer Los Simuladores, queríamos hacer una película” , explicó, refiriéndose a los otros tres actores que les dan vida a los protagonistas del éxito repetido hasta el cansancio por Telefe: Diego Peretti, Martín Seefeld y Alejandro Fiore, y al director Damián Szifron.

“Cuando nos preguntaban y les decíamos que el deseo estaba, no mentíamos. El tema era que nos pudiéramos poner todos de acuerdo con las fechas... Porque la vida pasó. Pasaron 20 años y cambió mucho cada uno de nosotros”, explicó. Y agregó: “Es parecido a lo que pasa con Bilardo... Uno leía en las redes que se merecía un documental. Y con Los Simuladores ocurrió lo mismo. Y un día nos miramos a los ojos y dijimos: “¿Nos ponemos las pilas? ¿Cerramos agenda de tal fecha a tal fecha? Y lo hicimos antes de saber que estaba la plata para la producción, porque ese nunca fue un problema, cuando generalmente lo es. Siempre hubo gente que nos ofrecía hacer algo ”.

Además, D’Élia adelantó cuándo está previsto el comienzo del rodaje y cuándo será el estreno: “ La filmación es el año que viene. Todavía tenemos que cerrar bien la fecha, pero imagino que será a mediados de año. El estreno será en 2024″.

Sobre la trama, se limitó a indicar: “ Obvio que el tiempo pasó también para los personajes. ¡Nos vemos y nos damos cuenta de eso! Ese es uno de los grandes desafíos que va a tener Damián a la hora de escribir: adaptar los personajes al presente y a su nueva edad, porque son tipos que crecieron 20 años, que ya no son unos pibes. Esto lo hablamos con él y entre todos. No sé si va a haber un grupo de apoyo de chicos más jóvenes... No es que no lo quiera contar, es que no lo sé con seguridad, aunque si lo supiera, tampoco lo diría ”, remató, entre risas.

“En estos días nos vamos a reunir los cuatro con Damián. Él tiene algunas ideas sueltas que nos va contando para ver qué nos parecen y así seguir avanzando. Pero, sinceramente, no hay nada concreto. ¡Sí puedo adelantar que no vamos a usar ningún efecto rejuvenecedor!”, expresó, otra vez risueño.

Poniéndose un poco más serio, el actor contó cómo vive este regreso. “Me produce una gran emoción, porque significa volver, un poco, a aquel momento... Y es ponerle un broche a algo que fue muy lindo, que fue épico. Y uno, al ser protagonista y estar tan metido, pierde un poco la noción de lo que pasa... Yo, que me meto en las redes y chusmeo, veo lo que ocurre con la gente. Y es increíble. Mi familia no lo podía creer, pero igual fue todo muy secreto, hasta para mi viejo. ¡No podíamos contar!”. Su padre, el también actor Jorge D’Elía, formaba parte del elenco de la serie. Y fundamentó: “ Era muy importante para nosotros guardar el secreto y que sea una sorpresa. Hubo mucha planificación para que así sea, y supongo que en este tiempo que falta para el estreno iremos haciendo algunas cosas para que la gente siga con el deseo ahí, vivo”.

En 2017, en un cruce virtual en Twitter con Claudio Villarruel, el gerente de programación de Telefe en la época en la que se emitió por primera vez Los Simuladores, D’Elía lo acusó de haberle pedido a Fiore el Martín Fierro de Oro para sacarse una foto y no devolverlo. También aseguró que en 2010 el productor le pidió prestado dinero y que nunca más le atendió el teléfono. Memoriosa, Dlugi quiso saber en el final de la entrevista si finalmente el productor había devuelto la estatuilla: “Sí, pero no fue fácil. Hubo que pedirlo mucho”, reveló D’Elía, sin tapujos. “¿Y el dinero?”, quiso saber la conductora. “No. Jamás”.