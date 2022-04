María Becerra habló de su criticada actuación en los Grammy e hizo una sorprendente revelación

La artista argentina María Becerra habló sobre lo acontecido el domingo 3 de abril, cuando se presentó nada menos que en los premios Grammy, que se llevaron a cabo en Las Vegas. La cantante compartió escenario junto a J Balvin, con quien interpretó la canción “Qué más pues?”. Minutos después, el colombiano siguió solo en escena para hacer “In Da Getto”, su cover con el DJ y productor Skrillex.

Se trató de un show histórico para la música argentina, dado que la joven oriunda de Quilmes se convirtió en la primera artista del país en subir al escenario de los Grammy de Estados Unidos; el año pasado, quien estuvo presente fue Gustavo Santaolalla. Sin embargo, más allá del impacto del show per se, el mismo también fue blanco de críticas en las redes , tanto así que muchas figuras salieron a respaldar a “la nena de Argentina”, desde el conductor Darío Barassi al actor Gonzalo Heredia.

El Show de María Becerra en los Grammy 2022

El sábado por la noche, Becerra estuvo entre los invitados de PH: Podemos Hablar, el ciclo de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff, y compartió el segmento denominado “Punto de encuentro” junto a Benjamín Vicuña, Emilia Attias, Carola Reyna y Martín Seefeld. En medio del clima intimista del programa, la cantante hizo mención a su paso por los Grammy, pero lejos de responderles a los “haters” brindó un detalle sobre su interpretación.

Emilia Velasco fue la diseñadora que realizó el vestido que utilizó María Becerra en la red carpet de los Grammys 2022

“María es la primera artista argentina en estar ahí, en los Grammy, es muy groso estar ahí arriba cantando. Esta piba cantó delante de Dua Lipa, de Lady Gaga, de Billie Eilish ¿O no? Una locura”, dijo Kusnetzoff al momento de felicitarla. “Yo nunca miré al público”, reveló Becerra, y se lo atribuyó a los nervios. “Si miraba, me iba morir”, dijo entre risas. “Solo lo miré a José [J Balvin]. La vivimos nosotros. Estábamos chochos. Re contentos”, expresó sobre su gran noche.

María Becerra llegó a Las Vegas y dio su primera entrevista en inglés

Respecto al tema que interpretó con Balvin, María destacaba: “Él me habló por Instagram. ‘Mucho gusto, me gustaría hacer algo con vos, tengo algo para mostrarte’. Luego le di mi WhatsApp y me mandó la canción, y me dejó en shock”. Hicimos la canción así y después le metieron todo lo demás. Pero fue hermosa desde el principio”.

Por otro lado, destacó el apoyo que recibió del exitoso artista de cara a la ceremonia . “Es una persona hermosa porque siempre está preocupado por hacerme sentir cómoda y segura. Eso es muy importante porque esto es enorme”. Balvin, a su vez, manifestaba: “Estamos acá para presentar nuestro sonido, es nuestro momento”.

La ruptura con Rusherking

En otro momento de PH, la cantante, quien el jueves desplegó todo su talento ante 10 mil personas en GEBA en el marco de su Animal Tour, se explayó sobre su ruptura con Rusherking cuando Kusnetzoff preguntó a sus invitados si podrían tener una buena relación con alguna expareja. Becerra no dudó en responder afirmativamente.

María Becerra en su show en GEBA LA NACION/Tomás Cuesta

“Creo que es lo ideal. Son personas con las que has sido muy feliz, tuviste momentos súper bonitos, compartiste un montón. Me ha pasado que terminé súper bien y que terminé súper mal. Siento que el tiempo todo lo cura y al menos en mí está la meta de ser buenos amigos, me gustaría compartir un café porque le tengo un gran cariño”, manifestó la cantante y añadió: “El día de mañana nos vamos a ver y nos vamos a cagar de risa de lo que pasó”. Cuando Andy le recordó los duros mensajes en Twitter que le había dedicado a su ex -en los que dejaba entrever una infidelidad-, María recogió el guante y contó que es muy impulsiva. “Cuando yo me enojo, mis amigas me sacan el telefóno”.

María Becerra, cuando estaba de novia con Rusherking, a quien conoció en un campamento musical Instagram: @rusherking

La abrupta separación de los músicos en diciembre del año pasado se convirtió en tendencia horas antes de que ambos salieran a confirmarla, cuando Twitter se llenó de especulaciones. Semanas después, fueron vistos en México y se empezó a hablar de una reconciliación, pero la ilusión de sus fans se quebró en enero cuando Becerra hizo un descargo en la red social. La artista escribió: “Okey, oficialmente te odio”. Una hora después, él manifestó: “Que ganas de llamar la atención”. Así las cosas, fue más que evidente que ya no había vuelta atrás para la pareja.

La aclaración de Rusherking sobre los rumores de infidelidad de María Becerra