Esta semana fue la elegida por varias celebridades para formalizar sus relaciones: el jueves, la bailarina Celeste Muriega y el actor Christian Sancho festejaron su boda junto con 400 personas. Un día después, fue el turno de la modelo Nicole Neumann y el piloto Manuel Urcera. Este sábado, todas las expectativas están puestas en Baby Etchecopar y su pareja, Silvina Cupeiro.

Tras siete años de romance, Baby Etchecopar y Silvina Cupeiro viven su gran noche junto con 250 invitados, entre familiares y amigos

Los novios comenzaron a recibir a los invitados pasadas las 18 del sábado, en el salón del barrio porteño de Núñez

Tras siete años de relación, el conductor y la hija de uno de sus mejores amigos, el automovilista Jorge Cupeiro, pasaron este miércoles por el registro civil de San Isidro y esta noche vivirán su gran festejo. “Esta fiesta es para reunir a toda la gente de mi vida y de la vida de mi mujer”, explicó Etchecopar, en el programa LAM.

Baby Etchecopar, a la espera de su flamante esposa

La cita es en Rut Haus, en el barrio porteño de Núñez, a partir de las 18.30. La organización del gran festejo, que contará con 250 invitados, corre por cuenta de Claudia Villafañe y, según trascendió, el periodista de LN+ Eduardo Feinmann será quien asuma el rol de padrino. Entre los invitados, se encuentran Mirtha Legrand, Daniel Hadad, Oscar González Oro, Guillermo Francella, María Laura Santillán, Amalia Granata y Marcela Tinayre. También fue invitado el presidente electo, Javier Milei.

Baby Etchecopar llega al salón de Núñez donde este sábado celebra su casamiento; el novio contó que "necesitaba" dar el sí, decir que Silvina Cupeiro es "su esposa"

Los primeros en llegar a la cita fueron la periodista Marina Calabró, la abogada Ana Rosenfeld y el productor televisivo Gustavo Sofovich.

Cuando Etchecopar le propuso matrimonio a Cupeiro, recibió una respuesta que lo sorprendió: “Me preguntó para qué nos íbamos a casar si ya vivíamos juntos. Yo le dije que necesito decir que ella es mi esposa y darle el título de compromiso. Porque creo que ella lo vale y yo también”, contó hace algunos meses. Se trata de la segunda boda para el periodista, que durante 30 años estuvo casado con Adriana Paz, la madre de sus tres hijos, quien falleció en 2016 a consecuencia de un cáncer.

Anarajado fue el color elegido por la periodista de LN+ María Laura Santillán

Guillermo Francella junto a su esposa, Marynés Breña

Marina Calabró eligió para la ocasión un sensual vestido color esmeralda

El periodista Eduardo Feinmann, un elegante padrino de la boda

La historia de amor de Baby y Silvina nació un tiempo después, aunque se conocían desde hacía muchos años porque ella es hija del piloto de Turismo Carretera Jorge Cupeiro (fallecido en 2021), quien fuera un gran amigo de Baby. Y si bien tenían buena relación, la cosa se fue dando de a poco. La pandemia terminó de consolidar el vínculo porque se animaron a probar la convivencia y funcionó muy bien. Al principio todo se dio con calma, casi tímidamente. Pasaban un fin de semana en alguna de las dos casas y así durante un tiempo, hasta que tomaron la decisión definitiva.

Claudia Villafañe, la encargada de la organización del festejo

El empresario Daniel Hadad y Viviana Zocco, también entre los invitados a la fiesta de casamiento de Baby Etchecopar y Silvina Cupeiro

La mediática abogada Ana Rosenfeld

La abogada Ana Rosenfeld y la panelista Iliana Calabró fueron las primeras en llegar

“Silvina es la alegría de mi vida, me devolvió las ganas de vivir. La pasé muy mal después de la muerte de mi mujer, estuve mucho tiempo muy triste y la verdad que un hombre solo no es el estilo de vida que me gusta. Con Silvina armamos una linda pareja, tiene tres hijas, yo también tengo tres hijos, agrandamos la familia y estamos muy felices”, contó en una entrevista para LA NACION, hace un tiempo.

El productor de TV Gustavo Sofovich, también de los primeros en llegar

El productor teatral Guillermo Marín

Amalia Granata y su esposo, Leonardo Squarzon

Los conductores de Socios del espectáculo, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Si bien los hijos de la pareja son grandes, pudieron ensamblar las familias. “Sus hijos me aman y los míos (Federico, María Paz y Leandro) también a ella, aunque les costó un poco más porque el amor por la madre era mucho y tenían razón. El amor de la madre no se sustituye”, contó algunos detalles Etchecopar en una nota radial.

El periodista Mariano Yezze y su esposa, Andrea Rubiolo

Casados: Silvina Cupeiro y Baby Etchecopar muestran con orgullo sus flamantes alianzas, en el festejo de su boda

"Silvina me devolvió las ganas de vivir", aseguró Etchecopar días atrás, en la antesala de su boda con Cupeiro

