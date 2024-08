El malestar de Baby Etchecopar tras su participación con Alfredo Casero en la mesa de Mirtha Legrand

Escuchar

La emisión del programa de Mirtha Legrand del último sábado por la noche (El Trece) no gozó, por cierto, de un aire de tranquilidad. Más bien, se caracterizó por el cruce verbal de varios de los protagonistas de la mesa, entre ellos el conductor Baby Etchecopar con el humorista Alfredo Casero. “Realmente la pase incómodo. El estado y la agresión de Casero fue insoportable”, apuntó el periodista en sus redes sociales horas después.

“No sé por qué está tan peleado con la industria. Y la verdad, acusarme de ensobrado por medio video sin ni siquiera haberlo visto entero habla mal de él”, prosiguió Etchecopar en su cuenta de X. El conductor se refirió así al momento en que Casero lo acusó de recibir dinero a cambio de emitir opiniones al aire.

“Me vas a negar de que [los periodistas] trabajan por pauta”, lo apuró el humorista, a lo que Etchecopar le dijo: “Yo no… ¿Me dejás hablar o hablás vos solo?”. “¡No me grites!”, le respondió Casero. Baby explicó a qué se refería su interlocutor: “Dije que me llamó [el exjefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez] Larreta para ofrecerme 120 mil pesos por mes. [Alejandro] Fantino me dijo que estamos al aire y dije ‘sí, claro’. Y no los acepté y lo conté al aire”.

Realmente la pase incomodo en lo de mirtha. El estado y la agresión de Casero fue insoportable. No se por qué está tan peleado con la industria

Y la verdad, acusarme de ensobrado por medio video sin ni siquiera haberlo visto entero, habla mal de él. — Baby Etchecopar (@angeletchecopar) August 18, 2024

“Nunca agarré un mango de nadie. No soy ningún corrupto. Soy el que menos gana en América, no somos todos iguales”, se defendió entonces Etchecopar.

La intervención de Casero no solo se limitó a ese cruce con Baby. La noche había comenzado con un cruce con el exvicepresidente Carlos Ruckauf, cuando éste dijo que al expresidente Alberto Fernández lo había puesto en ese lugar político Cristina Kirchner. “No lo puso Cristina, fue concebido por lo más profundo de la matriz peronista. Los peronistas no pueden deshacerse del peronismo, Ruckauf”, reaccionó el humorista. En este momento fue la primera vez que intervino Mirtha Legrand con su campanita para aquietar las aguas.

El malestar de Baby Etchecopar tras su participación con Casero en la mesa de Mirtha StoryLab

El segundo cruce de la noche también tuvo al actor como protagonista. Esta vez, el tema surgió de una pregunta de Etchecopar: “¿Los peronistas no creen que es hora de dar un paso al costado?”. “¿Qué es hoy el peronismo?”, intentó analizar la periodista Mónica Gutiérrez. “Es un montón de cosas que se van acomodando conforme viene el viento. ¿O vamos a creer que Néstor y Cristina eran de izquierda cuando estaban instalados en Santa Cruz?”, agregó. La reflexión despertó la bronca de Casero con el periodismo.

“¿Pero no se daban cuenta antes? Yo los puteaba, por poco los “perionistas” (sic) me mataban por decirles eso, ahora todo el mundo lo da por sentado?”, reaccionó el humorista. “Pero Alfredo, me parece que no has escuchado muchas cosas que se han dicho en los últimos años. Los periodistas hemos señalado muy bien, hemos parido al kirchnerismo muchos de nosotros. Entonces no nos estigmaticen”, se defendió Gutierrez. “Hay miles de personas que saben el daño que hizo el periodismo y lo bueno que hizo el periodismo. Quién hizo bien y quién hizo mal. La gente lo sabe”, insistió Casero, y Gutierrez insistió con la injusticia de las generalizaciones: “son dañinas. Son inconducentes”.

“No todos los periodistas somos iguales ni recibimos sobres”, destacó Etchecopar, y Gutierrez volvió al ruedo para insistir en su punto: “El periodismo como concepto no existe. Hay periodistas y periodistas. Hay de todo”.

LA NACION