Luego de haber dado el sí el miércoles por la mañana en el Jardín Japonés de Escobar, Christian Sancho y Celeste Muriega tuvieron su gran festejo. El flamante matrimonio celebró su unión este jueves, en un exclusivo salón de la localidad de Benavidez.

Hasta allí llegaron, para compartir este importante momento en la vida del actor y la bailarina, unos 400 invitados. Todo comenzó de la manera más romántica: como no hubo boda por iglesia, un amigo en común ofició una pequeña ceremonia de unión. “Queremos que todas esas personas nos acompañen en este hermoso momento, y la única manera es que la ceremonia sea en el mismo lugar que la fiesta. Porque si te casás por iglesia, nunca pueden ir todos“, había adelantado Sancho días atrás.

Entre los presentes se encontraban los padres del actor, su hermano y su sobrina, que viven en Noruega y viajaron especialmente para la ocasión. También Lizy Tagliani, que ofició de dama de honor, ya que guarda una profunda amistad con Muriega. José María Muscari, director de Sex, la experiencia teatral que los unió en escena, también ocupó un lugar especial por ser quien ofició de “celestino”.

Además, participaron de la celebración algunas de las figuras con las que los novios compartieron escenario o pantalla y forjaron una gran amistad: el actor Rodrigo Guirao Díaz, la coreógrafa Valeria Archimó y Diego Farrel, El Polaco y Barby Silenzi, Ginette Reynal, el chef Rodrigo Cascón, la traductora Jazmín Natour, el humorista Pablo Granados y su novia Cami de los Santos, Martita Fort, Pitty La Numeróloga, entre otros.

Hace dos años, Christian y Celeste se conocieron haciendo Sex y el flechazo fue mutuo e inmediato. Durante el verano 2022 se confirmó el romance y a tan solo tres meses de conocerse en la obra, se mudaron juntos y establecieron un vínculo muy cercano y fluido. “Todos me decían que era la versión femenina de él. Igual, cuando nos conocimos él no me prestaba mucha atención”, explicó en algún momento la bailarina.

