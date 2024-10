El “grave delito” por el que fue arrestada la hija de Clint Eastwood, Francesca

Escuchar

En las últimas horas, el apellido Eastwood ocupó las portadas de los principales medios de Hollywood. No se trata de una nueva película del prestigioso director, tampoco de un premio o reconocimiento a su extensa trayectoria, sino de un escándalo judicial que involucra a uno de sus ocho hijos. Se trata de Francesca Eastwood, la hija que Clint Eastwood tuvo con Frances Fisher y que fue arrestada por violencia doméstica.

Según informó TMZ, la mujer de 31 años y su novio comenzaron una discusión verbal mientras ella manejaba por Beverly Hills el sábado por la noche. Al parecer, la pelea escaló a otros terrenos y terminó en agresión física. Ante esta situación, su pareja (cuya identidad no ha sido revelada) llamó a la policía y se dirigió hasta el Departamento de Policía de Beverly Hills. Al llegar al lugar, ambos fueron interrogados. El hombre en cuestión tenía heridas en su rostro.

Fue el teniente Andrew Myers, del Departamento de Policía de Beverly Hills, quién confirmó la noticia a los medios norteamericanos. “Los agentes llevaron a cabo una investigación y, basándose en las declaraciones y las lesiones, Francesca Ruth Fisher Eastwood, de Los Ángeles, fue arrestada por un delito grave, PC 273.5 - Violencia doméstica, y fue ingresada en la cárcel de Beverly Hills”, dijo el oficial en diálogo con Fox News.

“La policía de BHPD respondió a una llamada alrededor de las 10:42 p.m. hora local del sábado 12 de octubre, sobre un posible incidente de violencia doméstica”, dijo Myers confirmando que la actriz fue arrestada por presunta “agresión, violencia doméstica e infligir lesiones corporales (abuso conyugal o conviviente)”. Sin embargo, a las horas, Francesca recuperó su libertad pagando una fianza de 50.000 dólares.

Si bien no se confirmó la identidad de la víctima, todo indica que se trataría de la pareja de Eastwood, el actor Alexander Wraith, con quien Francesca tiene un hijo de seis años llamado Titan. “Francesca Eastwood es una actriz realmente increíble. Es muy intensa y tiene un aire a Hollywood antiguo. Tiene un estilo y una esencia vintage. Tiene mucho talento. Sus padres son Frances Fisher y Clint Eastwood, por lo que Francesca proviene de la realeza de la actuación”, decía el actor en una reciente entrevista con Digital Journal, mostrando la admiración que tenía por su mujer.

¿Quién es Francesca Eastwood?

Francesca Eastwood es la séptima hija de Clint Eastwood. Fruto de la relación entre el famoso actor y director y la actriz Frances Fisher. La joven también se dedica a la actuación. Antes de saltar a la fama y convertirse en la mujer que es hoy, Francesca apareció en la película de 1999 Ejecución inminente, donde compartió algunas escenas con su padre. En 2012, la actriz volvió a hacer uso de su apellido en el reality show Mrs. Eastwood & Company, de E! , en el que mostraba su vida familiar junto a su madrastra Dina y su hermana Morgan.

Francesca Eastwood Archivo

Un año después, llegó el reconocimiento como Miss Globo de Oro. “Francesca viene de una familia muy talentosa y estamos encantados de que ella sea nuestra Miss Globo de Oro. Ella es una actriz en ciernes y es una gran incorporación a nuestra celebración del 70º aniversario de la gala”, afirmó Aida Takla-O’Reilly, la presidenta de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), en 2013.

“He visto las ceremonias de los Globos de Oro desde que era una niña y significa muchísimo para mí ser parte de uno de los eventos más ilustres de Hollywood”, dijo la joven que no fue la primera hija de Eastwood en recibirlo. En 2005, quien recibió esta distinción fue su hermana mayor Kathryn, la hija que Clint tuvo con Jacelyn Reeves.

Desde entonces, Francesca ha aparecido en películas como Jersey Boys (2014), The Vault (2017), Old (2021) y Clawfoot (2023). También protagonizará la nueva película de su padre, Juror No. 2 , que se estrena el 1 de noviembre. “Estoy muy orgulloso por mi familia. Son para mí una fuente de inspiración y también de entretenimiento”, declaró Clint Eastwood respecto a sus ocho hijos.

