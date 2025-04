La ayuda que Ellen Pompeo recibió de Taylor Swift: “El cheque más grande que vi en mi vida”

Taylor Swift es una gran fan de Grey´s Anatomy. El drama médico cuenta con una verdadera legión de fieles alrededor del mundo, e indudablemente la estrella del pop es de sus seguidoras más famosas. Por ese motivo es que Ellen Pompeo, la actriz que compuso a Meredith Grey, no dudó en pedirle dinero a Taylor, en el marco de una causa muy noble. Y la respuesta de Swift, dejó a la intérprete absolutamente sorprendida.

Taylor Swift Jordan Strauss - Invision

Durante una entrevista que Pompeo concedió en The Jennifer Hudson Show, Pompeo contó cómo fue el momento en el que no dudó en pedir la ayuda de Swift, y detalló: “En ese momento, mi marido Chris y yo nos dedicábamos mucho al voluntariado para el hospital de niños de Los Angeles. Y ellos tenían una iniciativa increíble en la que hacían música para los bebés en terapia intensiva. Era un programa pensado para los padres que por cuestiones de trabajo no podían ir en todo el día, entonces ellos grababan sus voces haciendo rimas o contando historias, y luego les reproducían esos audios a los bebés para que ellos escucharan las voces de sus papás, cuando no podían estar ahí. Y los bebés respondían positivamente a eso”.

Luego de explicar la situación, la intérprete concluyó: “Era una iniciativa hermosa, pero era necesario más dinero para llevarla a cabo. Entonces un día le pregunté a Taylor, si podía mandarme un cheque generoso para el hospital, y eso que yo la había conocido hace no más de veinte minutos. Y ella, sin dudarlo un instante, me envió el cheque más grande que yo vi en mi vida”.

La buena relación entre ambas derivó en que Pompeo formara parte del video que Swift grabó para el tema Bad Blood, que se estrenó en 2014. La actriz dijo que ese trabajo fue “una de las cosas más fáciles que hizo en su vida”. Al día de hoy, Ellen no deja de celebrar ese gesto de gran generosidad que tuvo Swift, y que ella nunca olvidará.

La vuelta de Ellen Pompeo

Luego de interpretar a la brillante doctora por 21 temporadas en Grey´s Anatomy, la actriz de 55 años tomó la decisión de hacer un cambio en su carrera. En una entrevista con Vanity Fair, Ellen Pompeo explicó el motivo detrás del cambio: “Siempre estás buscando algo para mostrar una faceta completamente distinta a la que te acostumbraste a mostrar al público por veinte años, y esto representa justamente eso. Es algo intimidante incluso formar parte de la historia ya que es una trama intensa, se trata de niños, y sobre todo niños con neurodivergencia y discapacidades. Estamos hablando de algo muy complicado”.

La miniserie titulada Good American Family, cuyos primero episodios ya están disponibles en Disney+, se centra en la retorcida historia de crimen real de Kristine Barnett, interpretada por Pompeo, y su esposo Michael Barnett, compuesto por Mark Duplass, como los padres de tres hijos que deciden adoptar a Natalia Grace, una niña ucraniana huérfana de siete años, con enanismo.

Good American Family la nueva serie protagonizada por Ellen Pompeo. IMDb

Pronto surgen las sospechas en la pareja, de que su hija adoptiva no es quien dice ser. En el transcurso de la trama, los Barnett encuentran el certificado de nacimiento de Natalia, quien en realidad tiene 22 años. La verdadera historia llegó a los titulares norteamericanos en septiembre de 2019, cuando los Barnett fueron acusados de negligencia.

Good American Family la nueva serie protagonizada por Ellen Pompeo. IMDb

La serie se enfoca en principio en la adopción de Natalia Grace por parte de los Barnett, para luego invertir la perspectiva hacia la joven en la segunda parte del show. La historia fue contada recientemente en la serie documental El curioso caso de Natalia Grace, de 2023. Sin embargo, Pompeo contó que evitó mirarla durante la preparación del rol, para enfocarse en entender a su personaje como madre. “Decidí interpretar a Kristine en principio como una madre que busca ayudar a su hijo. Ella dejó de lado las recomendaciones médicas y se dedicó a investigar por su cuenta. Empecé desde la perspectiva de una madre amorosa que inspira a otras a hacer todo por sus hijos”, explicó la actriz.

