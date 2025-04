Tini Stoessel habló como nunca antes de su salud mental: “Viví algo que le puede pasar a cualquiera”

Después de tanta espera desde que, en diciembre pasado, había anunciado su “Tinipalooza” en el programa de Susana Giménez, Tini Stoessel se presentó en La Casa Streaming y dio un show gratuito para sus fans, anunció su propio festival para el próximo 24 de octubre y habló de todo. En ese contexto, también tuvo un mano a mano con Dominique Metzger para Telenoche, en donde ahondó sobre sus problemas de salud mental, el difícil momento en el que sintió que no podía más, y cómo logró salir adelante con ayuda profesional y el apoyo de su familia.

“Estoy mucho mejor. Obviamente que sigo en tratamiento con mi psiquiatra y mi psicóloga, pero ya mucho mejor desde lo que me había pasado al día de hoy. Mejorando en todos los aspectos y eso me tiene supercontenta”, aseguró Stoessel con soltura luego de que la periodista le consultara por sus momentos oscuros.

“Creo que forma parte de la vida y hoy lo entiendo desde ese lado. Hoy tengo un montón de herramientas y entendimiento sobre el tema, entonces lo abordo desde otro lugar. Forma parte de mi vida y también entiendo que no tiene nada de malo contarlo”, reflexionó sobre la importancia de hablar sobre la salud mental.

En ese sentido, señaló: “Cuando me preguntaron dije que lo mejor que me pasó en ese momento fue poder verbalizarlo, saber que había personas que estaban para escucharme y para acompañarme. Y que yo no estaba loca, simplemente estaba pasando por un momento que le puede pasar a cualquiera . Entendí que me podía pasar a mí teniendo éxito, teniendo dinero, una familia recontra conformada, pero es una enfermedad mental que te ocurre y le puede pasar a otro”.

En esa vorágine laboral, completamente afectada por lo que le estaba pasando, Tini reconoció que fue fundamental poner en pausa sus actividades. “Frenar fue recontra necesario y también es importante que la gente entienda que si le pasa, pueda tomarse un tiempo para curarse, sanarse, hablar, contar con gente que te pueda agarrar la mano, y saber que no estás solo, que no estás loco”.

Fue entonces que hizo una sutil referencia a la gravedad de su estado. “Era eso o… que el final sea otro. Yo no quería seguir así” . Y concluyó: “Entonces, fue necesario entender, amigarme con un montón de cosas que forman parte de mi intimidad, poder sincerarme y entender que todo forma parte de la vida y todo te va haciendo quién sos y quién elegís ser a partir de esas heridas”.

“Estaba extremadamente mal”

En la misma entrevista, Tini se refirió al fuerte vínculo que la une a su padre, Alejandro Stoessel, tanto a nivel personal como profesional. “Mi papá, además de ser mi papá, es de las personas que más admiro en la industria, en este mundo, y compartir con él cuando le pasó lo que le pasó [dijo respecto al delicado momento de salud que atravesó]... Yo estaba extremadamente mal, obviamente por él, pero también por todo lo que habíamos construido juntos , que forma parte de nuestro día a día, de nuestras vidas”.

Tini y Alejandro Stoessel Twitter

Sobre su trabajo en conjunto desde que ella era muy chica, cuando se convirtió en la protagonista de Violetta, hasta la estrella internacional que es en la actualidad, explicó: “Es algo que hacemos con mucha emoción, soñamos con hacer un festival juntos. Yo no dejo de escucharlo y él no deja de escucharme a mí, somos las dos personas que armamos el proyecto desde que arranqué. Es una persona que amo, que admiro, y me siento muy afortunada de tener un padre y una familia así en mi vida”.

“Soy la mujer que siempre soñé”

También ayer, antes de brindar un show gratuito en las inmediaciones de La Casa Streaming, en el barrio porteño de Palermo, la artista respondió algunas preguntas mientras miles de fanáticos, adolescentes y jóvenes que crecieron con ella la esperaban en la intersección de las calles Nicaragua y Oro. Allí anunció su propio festival, Futtura, que se llevará a cabo el 24 de octubre en Buenos Aires, y contó cómo está después de los difíciles momentos que atravesó.

“Estar acompañada por la gente que quiero significa un montón. Hoy soy la mujer que siempre soñé ser . Nunca me imaginé estar diciendo esto porque a veces uno tiene que pasar por un montón de situaciones para poder encontrarse una y otra vez , y las veces que hagan falta”, remarcó.

En ese sentido, aseguró: “Estoy en un momento de mi vida en el que me siento extremadamente feliz . Y me hace bien poder decirlo porque, obviamente, cada persona va pasando por sus cosas y hoy sentirme tan plena en todos los aspectos de mi vida es algo relindo de poder comunicar”.

Respecto a esa época en la que se la vio llorar arriba del escenario luego de revelar que había sufrido ataques de pánico, comentó: “Hay videos míos cantando desgarrada. Para mí fue sanador poder hablar de los que me pasaba y compartirlo con la gente. Sentí que no podía seguir sacando canciones y dando entrevistas como si nada pasara, cuando por dentro estaba totalmente rota. Compartirlo me ayudó también a decir que necesitaba tiempo para sanarme. Todo ese proceso me ayudó a ser la versión que siempre deseé ser”.

LA NACION

Temas Tini Stoessel