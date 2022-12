El inesperado desnudo de Alicia Silverstone: “Nunca lo hice frente a las cámaras, pero ahora sí”

escuchar

“Nunca, nunca, me desnudé ni en la televisión ni en el cine, pero lo acabo de hacer porque este es el mensaje que me importa dar” , explicó la actriz Alicia Silverstone, quien sorprendió a sus millones de seguidores quitándose toda la ropa como parte de la nueva campaña de concientización de la organización no gubernamental Personas por el Trato Ético de los Animales.

En la fotografía, que fue compartida por PETA en sus redes oficiales, se puede ver a la actriz de Batman y Robin vistiendo solo un par de botas de piel sintética. “Si es necesario que me desnude para que te preocupes por los animales, entonces, voy a hacerlo, porque eso es lo que busco” , se la escucha decir en el clip oficial de la campaña. Y agrega: “Prefiero ir desnuda que usar animales”.

“Existe la idea de que el cuero es de alguna manera mejor para la tierra, pero de lo que no se dan cuenta es de todos los recursos, como agua, alimentos, petróleo para el transporte, y de la gran cantidad de energía que se necesita para fabricar el cuero, Esa cantidad es extraordinaria. Sencillamente, no es sostenible. La Tierra no puede manejarlo”, asegura.

Convencida de aquella consigna, la intérprete de 47 años promueve en esta campaña que la gente adopte versiones veganas de cuero. “La crueldad es una elección. Cuando comprás, podés marcar la diferencia y ayudar a reducir la cantidad de animales asesinados por la moda eligiendo uno de los muchos materiales de cuero vegano innovadores y sostenibles disponibles, que incluyen cuero de hongo, manzana y cactus”, explica la campaña.

Esta no es la primera vez que Silverstone se desnuda por una buena causa. En 2029, la actriz también fue protagonista de una acción de PETA para alentar a la gente a dejar de usar lana. “El uso de lana, en general, no es algo ni cuestionado ni discutido. En general, la gente no suele ponerse a pensar en eso”, explicaba la actriz en aquel momento. Entonces, para generar conciencia sobre las implicancias de su utilización en el mundo de la moda, aceptó posar desnuda. Una gigantografía de aquella imagen se mantuvo aquel año en Times Square de Nueva York hasta la Nochevieja.

Silverstone abrazó el veganismo a los 21 años, y desde entonces hizo de su elección un estilo de vida. “Adopté una alimentación vegetal pensando en los animales. Tomé conciencia de que hasta ese momento había sido una amante de los animales que comía animales. No era correcto ser consiente de lo que sucede con la ganadería y participar activamente de la cadena de consumo. Comer productos de origen vegetal es, además, una de las maneras más efectivas de ayudar a salvar a nuestro planeta”, explicó hace unos años.

En 2018 la actriz, que también escribe libros de cocina con recetas que no incluyen productos derivados de animales entre sus ingredientes, aseguró que gracias a la dieta impuesta en su hogar, su hijo Bear Blu, de entonces 11 años, “nunca tuvo que tomar medicamentos en su vida”.

“Puede tener un resfriado y secreción nasal, pero no se siente débil y no falta al colegio. Solo dos veces en su vida me dijo: ‘Mami, no me siento bien’, pero le duró solo un par de horas y después se largaba a jugar y correr como si nada hubiese pasado.

Por supuesto que su estilo de vida la llevó a ser el blanco de críticas. “La gente hizo muchos comentarios distintos y yo era como ‘la rara’, y creo que debo sentirme orgullosa de eso porque es difícil ser quien alza la voz, y es difícil ser quien dice lo que no todos quieren oír”, comentó al respecto.

