Distancia: la drástica decisión de Marina Calabró tras su separación de Rolando Barbano

Hace un mes y medio, tras varias idas y vueltas, Marina Calabró y Rolando Barbano blanquearon finalmente su romance al aire en el programa de radio Lanata sin filtro (Radio Mitre), del que forman parte junto a su conductor, Jorge Lanata. Sin embargo, la felicidad duró poco tiempo: el viernes pasado, la politóloga confirmó su separación de su compañero radial.

Tras dar a conocer la ruptura, se empezó a especular acerca de cómo iban a manejar los periodistas el vínculo laboral que los une, especialmente porque solían sentarse uno al lado del otro dentro del estudio. Este lunes por la mañana, finalmente, se conoció la estrategia a la que recurrieron para no cruzarse en el programa del que ambos son panelistas.

Así se veían los diferentes estudios desde los cuales salió en vivo en programa de hoy lunes Captura

Para sorpresa de los espectadores que siguen el programa por YouTube, Calabró no estaba presente en el estudio radial como todos los días. Con la pantalla partida en dos, aparecía Barbano solo desde Radio Mitre, por un lado, y la ex Intratables sentada, con la otra parte del equipo, desde el estudio montado en la casa de Lanata.

“Fue algo que hablé el fin de semana con Elbita [Marcovecchio, la esposa de Lanata], que fue re amorosa, me notó re angustiada y me dijo: ‘Venite acá, te apachuchamos un poco en la casa de Jorge’. Fue un poco eso, para descomprimir, que nadie se sienta raro, estamos laburando”, dijo Calabró este lunes en un móvil con el programa de América A la tarde.

Luego, al ser consultada acerca de quién decidió que lo mejor era tomar caminos separados, la periodista no se anduvo con vueltas: “No fue una decisión que tomé yo, se dio así en una charla entre los dos, y la verdad es que no tengo mucho para contarles. No tengo qué ocultar porque no pasó nada”.

Calabró también se mostró muy movilizada cuando le preguntaron si creía posible recomponer la relación con Barbano: “Quedan cosas por charlar. Después de la charla te cuento, si es que se da”.

Un amor fugaz

Luego de varios meses de idas y vueltas, la expareja había confirmado su romance el 7 de marzo al aire, ante la insistencia de Lanata. Sin embargo, el jueves pasado, la cuenta de Instagram Gossipeame, fue la primera en poner en duda la continuidad de la relación, al notar que la hermana de Iliana Calabró y el periodista de Cámara del crimen (TN) no se seguían más en las redes sociales. “¿Habrá crisis?”, escribió y agregó: “Novedades de último momento. Marina y Barbano no se siguen más en las redes. Hoy en la radio no cruzaron miradas. Recién me acabo de dar cuenta”.

Marina Calabró y Rolando Barbano estuvieron en el cumpleaños número 55 de Yanina Latorre

Esa tarde, fue Yanina Latorre la que le preguntó a Calabró durante el pase de El Observador 107.9: “¿Querés contarme algo? ¿Estás bien?”. Además, la rubia le mencionó que el tema era tendencia en redes “¿Qué dice la tendencia? No la vi”, preguntó la periodista. “Que te separaste”, le respondió su amiga. Con el maquillaje corrido y los ojos llorosos, la politóloga se sinceró: “ ¿Qué te puedo decir? Si me pongo a hablar lloro. Y no tengo ganas de llorar porque después salgo en todos los portales llorando y no está bueno. Si uno empieza a dar señales en redes es inevitable la pregunta ”.

Al escucharla, la esposa de Diego Latorre insistió: “El tema es ese, si se dejaron de seguir. Hoy a la mañana (por el viernes pasado) decían que no se hablaron mucho al aire o que no había mucha onda. Estabas triste, pero pensé que era por tu hermana”.

Rolando Barbano y Marina Calabró confirmaron su romance, en vivo, en el programa de radio que comparten el 7 de marzo

“¿Y cómo es separarte, ir a lo Lanata, y trabajar juntos y verlo todos los días? No va a ser fácil eso. ¿Vas a contar por qué te separaste?”, indagó Latorre la semana pasada, pero Calabró prefirió no ahondar en detalles. “Otro día lo hablamos, porque tengo que hacer el programa. Lo que menos tengo es ganas de hablar”, agregó.

Esa noche en LAM (América TV), ‘la angelita’ fue la encargada de presentar el tema en cuestión. “Marina es tranquila, muy prolija, muy cuidada. Yo la conozco cuando está triste, viste que es llorona. Yo la vi triste ayer (por el jueves pasado), muy caída, no arrancaba, pero no lloró”, señaló.

Ese día, cuando terminó el pase en la radio, Yanina se acercó y le preguntó a su compañera si le pasaba algo con Lanata. “No, eso no”, le respondió. Entonces, la mediática le consultó si había pasado algo con Rolando, pero ella también se lo negó. “¿Te peleaste con Iliana?”, indagó. “Sí, después te cuento”.

Hasta Jorge Lanata catalogó a Barbano y Calabró como "la pareja del momento" durante su programa

La panelista de LAM aclaró que no hubo terceros en discordia ni ningún tipo de engaño. Que, por lo que tiene entendido, es más una cuestión de poca compatibilidad de personalidades. También dejó abierta la puerta a un tema de celos, pero serán los protagonistas los que, si quieren hacerlo, sumarán más detalles y contarán su verdad.

