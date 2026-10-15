El inesperado reclamo de Dante Ortega a su familia: “Son fóbicos a las cámaras”

En medio de la polémica separación de su tío Emanuel y Julieta Prandi, Dante Ortega, hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés, protagonizó un curioso intercambio con Guido Kaczka en el programa Es mi Sueño (eltrece), donde se refirió a la exposición de su familia.

Después de cantar junto a Candela Domínguez y Josefina Urioste, el joven se mostró entusiasmado por formar parte del certamen. “Estoy re contento, con la camisa negra, aparte, haciéndole honor a Juanes, feliz”, dijo en referencia al tema que acababa de interpretar.

Cuando el conductor destacó que sus compañeras contaban en el piso con el apoyo de sus seres queridos, Dante lanzó un pícaro comentario: “Vienen todas las familias, a mí no me vino a ver nadie todavía”, expresó. Enseguida, Kaczka le respondió: “Con ese familión que tenés”. Entones, el artista sumó: “No sé, son fóbicos a las cámaras, no sé qué les pasa”, dijo en tono irónico. “Puede ser que les de timidez, es una familia muy tímida con el tema del espectáculo”, continuó Kaczka a modo de pase de comedia. “¡Qué raro! Muy tímida con la exposición“, agregó Ortega, provocando la risa de Abel Pintos, uno de los integrantes del jurado.

Qué dijo Dante Ortega sobre Julieta Prandi

Recientemente, el hijo mayor de Guillermina Valdés se refirió al vínculo que mantiene con su tío Emanuel Ortega, su ausencia en el casamiento con Julieta Prandi y cómo su familia recibió a la conductora en la intimidad del hogar.

“Estoy igual de sorprendido que todos ustedes”, apuntó en diálogo con LAM (América) sobre la tan comentada separación. “No llegaron al mes. No sé qué pasó ahí”, advirtió. “La realidad es que a mi tío lo quiero un montón. Le deseo toda la felicidad del mundo y que sea con quien tenga que ser. Si no era por este lado, bueno, qué sé yo...”, sostuvo e indicó que, si bien nunca llegó a tener relación con Prandi, siempre tuvo “la mejor” con ella.

Dante Ortega se pronunció sobre la separación de Emanuel y Julieta Prandi

“La hemos recibido en la casa de mis abuelos y yo siempre la apoyé mucho, más cuando le sucedió todo lo que le sucedió. Traté de empatizar con su causa. Pero después no sé las cosas de pareja que pudieron haber surgido. Me llamó la atención que haya sido de un día para el otro todo esto”, enfatizó. Al mismo tiempo, señaló que Prandi “siempre trató de tener vínculo con la familia” y que ellos le abrieron las puertas de la casa de sus abuelos, Palito Ortega y Evangelina Salazar. Sin embargo, reconoció que, aunque nunca hubo mala relación con ella, hay “vínculos que fluyen más y otros menos”.

Fue entonces que habló de las ausencias en la boda del músico y la modelo, a la que varios integrantes de la familia Ortega no asistieron: “No fui invitado, pero entiendo que querían hacer algo más privado. Me enteré dos días antes de que se iban a casar”. La expareja dio el “sí, quiero” en el registro civil de San Isidro el 15 de septiembre y en la ceremonia solo estuvieron presente Palito Ortega y Evangelina Salazar, los padres del novio. Aún así, Dante aseguró que no se lo tomó personal y en la previa al enlace le envió un mensaje a su tío deseándole “toda la felicidad del mundo”. “Lamento que no haya sucedido lo que ellos esperaban. A veces hay que recomponer por separado y es la realidad”, expresó.

Julieta Prandi y Dante Ortega

“Ahora tienen que ver si se van a divorciar o no; hay que firmar los papeles. No sé, lo único que le deseo es toda la felicidad a ella y a mi tío, que lo adoro y me ayudó siempre con la música y sé lo buena persona que es”, sentenció, concluyó el joven músico cuando le consultaron si creía posible una reconciliación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi.