Julieta Prandi habló por primera vez tras anunciar su separación: “Estoy avergonzada”

El lunes 12 de octubre, en un comunicado publicado en sus historias de Instagram, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega. La pareja había pasado por el registro civil tan solo 27 días atrás, pero una supuesta infidelidad habría sido el detonante de la ruptura del momento.

Después de 48 horas de silencio, la modelo decidió hablar con Pilar Smith y contar cómo se encuentra tras este doloroso momento en su vida. “La llamé a Julieta Prandi, me atendió y me dijo que por ahora no quiere dar notas. Que necesita recuperar su paz, que está avergonzada de toda esta situación”, relató la panelista de LAM (América TV).

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se conocieron en el año 2020 a través de redes sociales (Foto: Instagram @jprandi)

“Tocó fondo y terminó de desilusionarse por este episodio que contamos. El lunes, además, se iba de luna de miel y ahora necesita irse de viaje sola. Está tranquila porque hizo todo. Todo creo que es que fue perdonando todo y dejando pasar. Tocó fondo”, explicó.

A estas declaraciones se sumó la palabra de una íntima amiga de Prandi, quien le confió a Smith que la modelo se encuentra destrozada emocionalmente, pero sobre todo por la gran cantidad de especulaciones negativas que surgieron en torno a su persona. “La amiga me dijo que la ve triste, que la ve humillada y que, más allá de su dolor por haber descubierto a Emanuel a días de haberse casado, lo que le duele es que digan que lo presionó para casarse”, indicó.

A su vez, Ángel de Brito recordó que dos meses antes del casamiento de Prandi y Ortega, en LAM habían realizado un enigmático en el que contaron que el músico le había sido infiel a su por entonces novia. Este episodio lo habría llevado a intentar recomponer la confianza pidiéndole matrimonio.

Julieta Prandi se casó con Emanuel Ortega el 15 de septiembre Gerardo Viercovich - LA NACION

Incluso en aquella oportunidad, Julieta Prandi negó todo lo ocurrido. “No sé, chicos. Ayer me empezó a estallar el teléfono con esos mensajes y estábamos los dos cenando en casa. Estamos bien”, exclamó para intentar disipar las sospechas.

“Ni idea, porque no es la primera vez que me dicen esto. Creo que es la tercera vez que me vienen a buscar por lo mismo”, concluyó, muy enojada con la prensa por un hecho que ahora, pocos meses después, se terminó de instalar como uno de los motivos de su separación definitiva.