El motivo que llevó a Julia Roberts a abandonar las comedias románticas: por qué cambió de opinión

Durante los años noventa, Julia Roberts se posicionó como una de las grandes referentes de la comedia romántica. Gracias a un puñado de películas que se convirtieron en emblema del género, la actriz pasó a ser una de las mayores estrellas de Hollywood, al demostrar su encanto y luego de establecer una gran conexión con el público. Pero casi de un momento al otro, Roberts abandonó las comedias románticas y optó por darle prioridad a papeles que, en muchos casos, la acercaban más al drama. En una reciente entrevista, la protagonista de Erin Brockovich confesó por qué se alejó de ese mundo, y qué la hizo cambiar de parecer.

Mujer Bonita, un film que lanzó a Roberts al estrellato. Archivo

A finales de este 2022, Roberts tiene en carpeta el estreno de Ticket to Paradise, un proyecto que marcará su regreso al género que prácticamente, la vio nacer. En una nota con The New York Times, confesó por qué tomó la decisión de aceptar este film: “La gente muchas veces interpreta mal la cantidad de tiempo que llevo sin hacer una comedia romántica, como si el motivo es que yo no quisiera hacerlas. Pero si yo hubiera leído algo que tuviera el nivel de escritura de Notting Hill o una diversión alocada a la altura de La boda de mi mejor amigo, hubiera aceptado sin dudas. Y eso no existió hasta esta película que Ol Parker escribió y dirigió”.

Uno de los principales condimentos del nuevo largometraje, es que Julia volverá a trabajar nuevamente con uno de sus grandes amigos en la industria, George Clooney. Y ese fue otro de los motivos que la impulsó a aceptar la oferta de protagonizar esa película: “Lo cierto es que George sintió que todo funcionaba solo conmigo. Y de alguna manera, ambos estábamos disponibles para hacerlo, y hacia allí zarpamos”.

George Clooney y Julia Roberts volverán a trabajar juntos. Reuters, AP y EFE

Más adelante, la actriz se refirió la importancia que tiene su familia al momento de aceptar un nuevo rol, y explicó: “La cosa es así: si hubiera pensado que algo era realmente bueno, lo hacía. Pero también se suma que tengo tres hijos transitando la adolescencia. Entonces eso exige que no solo me pregunte si el guion que me ofrecen es bueno sino que también tengo que combinarlo con el calendario laboral de mi marido y las vacaciones de verano de los chicos. No todo es simplemente decir: ‘Bueno, tengo ganas de hacer esto’. Me da mucho orgullo darle importancia a estar en casa con mi familia”.

En esta línea, sobre la responsabilidad con respecto a sus hijos, Roberts concluyó: “A medida que ellos crecen, y especialmente en lo referido a mi hija, siento la responsabilidad de mostrarles que puedo ser creativa, y que eso es importante para mí, tan importante como para dedicarme quizá más a mi trabajo que a mi familia. Eso fue algo que para mí, siempre fue especialmente difícil”.

Con fecha de estreno en Estados Unidos para octubre de este año, Ticket to Paradise cuenta la historia de una adolescente que durante un viaje turístico por Bali decide casarse con un joven que conoce allí. Su padre y su madre, divorciados hace años, deciden unir fuerzas y viajan hasta ese lugar para pedirle a su hija que recapacite y retome su vida y sus estudios. Claro que, en el transcurso de la historia, los adultos podrían volver a conectar con un vínculo romántico que consideraban perdido. Junto a Roberts y Clooney, también estarán Billie Lourd, Lucas Bravo, Kaitlyn Dever y Amanda O´Dempsey.