Antonio Aracre salió al cruce de Hernán Lacunza mientras daba una entrevista por la deuda en pesos

escuchar

Mientras el exministro de Hacienda macrista Hernán Lacunza daba una entrevista radial en la que no confirmaba si la oposición pagará o no la deuda en pesos en caso de ser gobierno, ya que aseguró de esto depende de cómo avance la economía en los próximos meses, el jefe de Asesores de la Presidencia, Antonio Aracre, salió a cruzarlo con dureza. “No se juega con fuego si no te gusta quemarte”, le dijo el exCEO de Syngenta al ahora ladero de Horacio Rodríguez Larreta, después de que el economista evitara responder si no fue exagerado consignar en el último comunicado de la mesa nacional de Juntos por el Cambio que eran “imposibles de pagar” los instrumentos financieros en pesos.

“No voy a entrar en la semántica”, dijo Lacunza cuando fue consultado al respecto de las expresiones de la nota de prensa que emitieron los socios opositores este lunes. Consideró, entonces, que el Gobierno debe “cambiar el rumbo”.

En tanto, también negó que puedan generar desestabilización este tipo de afirmaciones opositoras en cuanto a que la deuda en pesos no se podrá pagar. “Más importante que las palabras son los hechos. Nadie hace caer un programa económico porque dice una estupidez. Los programas económicos robustos no son vulnerables a cualquier declaración”, indicó Lacunza, que siguió bajo esa postura: “El problema es la fragilidad, no la palabra. Todo la energía del Gobierno está puesta en que la culpa es del otro”.

Asimismo, marcó que si el programa económico fuese “robusto”, las declaraciones de dirigentes no afectarían las variables. “Nunca sucede una crisis porque alguien diga una pavada”, indicó.

Tras las afirmaciones del antes titular de Hacienda, Aracre utilizó Twitter para cuestionar esa posición. “Escucho muchas dificultades e incomodidad manifiesta del exministro Lacunza tratando de explicar que no dijo lo que dijo en relación a la sostenibilidad de la deuda en pesos”, remarcó el exCeo que se sumó al Ejecutivo como titular de los Asesores el pasado 1 de febrero.

“No se juega con fuego si no te gusta quemarte. Es la patria la que está en juego”, le dijo después Aracre a Lacunza.

Escucho muchas dificultades e incomodidad manifiesta del ex ministro Lacunza con @TenembaumOk tratando de explicar que no dijo lo que dijo en relación a la sostenibilidad de la deuda en pesos. No se juega con fuego si no te gusta quemarte. Es la patria la que está en juego — Antonio Aracre (@tonyaracre) February 9, 2023

Antes, el economista que comanda el equipo de Rodríguez Larreta en esa área había planteado que a la deuda en pesos la próxima administración la podrá pagar o no de acuerdo a lo que se haga en los meses que quedan de gestión de Fernández hasta las elecciones.

“La situación va a ser difícil, no quiero decir imposible. Desafiante. La van a sufrir los pobres, así no podemos seguir. ¿Qué sentido tiene que yo, que soy aspirante a inquilino del poder, te diga que voy a poder pagar 20 años? Nadie me va a creer. Porque al fin y al cabo las palabras no son tan importantes como los hechos”, insistió Lacunza, quien ayer había sido ya cuestionado por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, por sus consideraciones sobre el endeudamiento público.

LA NACION