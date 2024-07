El Museo Nacional de Cera de Dublín quiso homenajear a Sinéad O’Connor pero todo terminó de la peor manera

Escuchar

Un año atrás, la noticia de su muerte conmovió a sus millones de fanáticos alrededor del planeta. Después de haber luchado durante décadas con diversos problemas de salud mental, Sinéad O’Connor había dejado este mundo, según indicó la autopsia, por “causas naturales”. Tanto en el Reino Unido como en su Irlanda natal, esta semana preparan una serie de homenajes que incluyen el estreno de un documental sobre su vida y la inclusión de una réplica de cera de la intérprete de “Nothing Compares 2 U” en el Museo Nacional de Cera Plus de Dublín .

El anuncio de la nueva imagen fue hecho con bombos y platillos. En su página oficial de Instagram, el museo compartió una serie de imágenes de la figura de cera de O’Connor que acompañó con un emotivo texto. “Estamos encantados de anunciar la nueva figura de cera: ¡Sinéad O’Connor! (...) Esta presentación es particularmente especial, ya que mañana se conmemora el aniversario del fallecimiento de Sinéad. Su impacto en la música y la cultura ha sido profundo, y es un honor conmemorarla con esta impresionante figura”, puede leerse en el mensaje que fue publicado el jueves.

La réplica de cera de Sinéad O'Connor que indignó al hermano y a los fanáticos de la cantante irlandesa

En ese mismo posteo, el museo revela que esta es la última obra de uno de sus artistas, PJ Joseph Hegarty, que falleció recientemente. “Honramos su increíble carrera y el legado que deja en cada figura elaborada meticulosamente”, expresa el texto.

Sin embargo, inmediatamente la publicación se llenó de mensajes de fanáticos de la cantante cuestionando el parecido de la figura. Ante esta situación, que se volvió imposible de controlar, la institución decidió cerrar los comentarios del posteo. Pero el asunto siguió escalando. Consultado por la emisora radial Liveline, John, el hermano de O’Connor, apuntó que la figura de cera era “inapropiada” y parecía una mezcla entre “un maniquí y un extraño personaje de los Thunderbirds”, en referencia al programa televisivo de los años sesenta protagonizado por muñecos similares a los de El Capitán Escarlata. “ No se parecía en nada a ella y me pareció horrible ”, añadió.

La figura fue presentada el jueves, en conmemoración del primer año de la muerte de la artista instagram.com/waxmuseumplus

Ante la ola imparable de críticas, el museo decidió que la réplica sería retirada y que en su lugar presentarían una nueva “más precisa”. “Tras la reciente inauguración de una figura de cera en honor a la icónica cantautora irlandesa Sinéad O’Connor, el Museo Nacional de Cera Plus está lanzando un nuevo proyecto para crear una representación más precisa. La figura original fue revelada el 25 de julio, coincidiendo con el primer aniversario de su fallecimiento, como homenaje a su profundo legado e influencia en el mundo de la música y la cultura irlandesa. En respuesta a los comentarios del público sobre la figura de cera, reconocemos que la representación actual no cumplió con nuestros altos estándares ni con las expectativas de los devotos fanáticos de Sinéad ”, comienza reconociendo la institución.

Y añade: “Hemos escuchado atentamente las reacciones y estamos de acuerdo en que la figura no captura completamente la presencia y esencia únicas de Sinéad como pretendíamos. El impacto de Sinéad en Irlanda y la comunidad de la música a nivel global es inconmensurable y nuestro objetivo siempre ha sido honrarla de la manera más adecuada y respetuosa. Apreciamos profundamente el amor del público por Sinéad O’Connor y compartimos su admiración por su notable carrera y contribuciones. Con esto en mente, nos comprometemos a crear una nueva figura de cera que refleje mejor el verdadero espíritu y su imagen icónica . Nuestro equipo de artistas expertos comenzará este proyecto de inmediato, asegurándose de que cada detalle sea meticulosamente elaborado para celebrar su legado de manera adecuada. Extendemos nuestro agradecimiento a todos los que brindaron sus comentarios y nos aseguramos de que sus voces sean escuchadas. Esperamos presentar una nueva figura que realmente rinda homenaje a Sinéad y su extraordinario impacto”.

Ante la oleada de críticas, el museo decidió retirar la figura de cera de O'Connor con la promesa de confeccionar una "más precisa"

O’Connor murió por causas naturales el 26 de julio de 2023 a la edad de 56 años, según el Tribunal Forense del Inner South de Londres. “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil”, informaron sus allegados a través de un comunicado.

La cantante irlandesa lanzó su álbum debut The Lion and the Cobra en 1987, aunque fue “Nothing Compares 2 U” lo que la convirtió en un nombre familiar en 1990. Lanzó 10 álbumes en los que demostró, una y otra vez, su talento, pero también su versatilidad y su compromiso con las causas que abrazaba con pasión. El más reciente fue I’m Not Bossy, I’m the Boss fue lanzado en 2014.

