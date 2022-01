El nuevo amor de Silvio Soldán: “Era admiradora mía”

Silvio Soldán pasó por el living de Mañanísima y habló de todo: de su operación de columna hace dos meses, de su nueva novia 31 años menor y los motivos por los cuales ya no apuesta a la convivencia. “Todos tenemos manías”, remarcó.

“Vivo solo y no cocino nada, como muy poco”, comentó el conductor respecto de su figura ante los elogios de Carmen Barbieri. Y enseguida contó la operación que tuvo que atravesar dos meses atrás a causa de una caída. “Se me corrieron tres discos de la columna. Tropecé con otra persona en la calle en pleno centro, Corrientes y Paraná. Me levanté enseguida con mucha vergüenza, pero cuando se fue enfriando el cuerpo ahí empezaron los dolores. Sentía como corriente eléctrica en las piernas”, dijo el legendario conductor de Feliz Domingo.

Si bien intentó evitar por todos los medios posibles terminar en un quirófano, los tratamientos no le dieron resultado por lo que tuvo que someterse a una cirugía. “Estuve meses con Furman, fui a ver a varios médicos y me terminé operando hace dos meses y monedas. Me engrupieron, me dijeron que era una operación de una hora, que no me iban a dormir. Me recontra durmieron y duró 4 horas”, confesó, entre risas, quien se encuentra en plena recuperación. “Ya estuve de gira por el norte, subo y bajo escaleras aunque me da miedo”, advirtió.

Mientras la conductora del ciclo destacaba su sentido del humor, el invitado hizo una confesión inesperada: “Christian (en referencia a su hijo) no tiene sentido del humor. Yo me la paso haciendo chistes y a él no le gusta. Pero me enamoré de una chica que se ríe de todos mis chistes”, lanzó así como al pasar.

Su comentario claramente no pasó inadvertido y Barbieri quiso saber más: “Tiene 55 años. Es rubia, delgadita y chiquitita”, contó marcando la diferencia con sus voluptuosas parejas del pasado. Y enseguida reveló cómo conoció a su nuevo amor. “Ella era admiradora mía, me siguió durante casi nueve años. El día de mi cumpleaños me fue a llevar un regalo y bueno...”, señaló Soldán con tono pícaro.