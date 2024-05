La emoción de Matías Martin en su viaje por Europa con sus hijos varones y tras su separación de Natalia Graciano

Escuchar

Tras su reciente separación de Natalia Graciano, Matías Martin decidió embarcarse en una aventura junto a sus dos hijos varones. El trío familiar viajó a Europa y recorrió algunas de las principales ciudades del continente.

Durante la travesía, el conductor de Todo Pasa (FM Urbana Play) y sus hijos Luca, fruto de su relación con la actriz Nancy Dupláa y Alejo, a quien tuvo con Graciano y hermano de la también hija de la pareja, Mía, tuvieron la oportunidad de vivir emocionantes experiencias y sumergirse en los encantos de capitales como Londres o Madrid.

En la ciudad española, padre e hijos visitaron el famoso estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, donde disfrutaron de momentos inolvidables como fanáticos del fútbol y se sacaron fotos que Martin subió a las redes sociales.

Matías Martin compartió inolvidables momentos junto a sus hijos Luca y Alejo https://www.instagram.com/matiasmartin

Otras imágenes del viaje muestran a la familia en Londres, desde donde el periodista compartió una emotiva reflexión acerca de la paternidad y la oportunidad de desconectar y recargar energías tras un período de cambios personales.

Alejo y Luca posan para la foto en Londres https://www.instagram.com/matiasmartin

"Caminar con tus hijos, estar cerca", expresó emocionado el conductor en las redes sociales https://www.instagram.com/matiasmartin

Junto a varias fotos de los tres paseando por Inglaterra, Martin escribió: “Caminar con tus hijos. Estar cerca. Estar. Es más importante que decir. Que bajar línea sobre el bien y el mal. Que tratar de imponer sutil o brutalmente tu mirada de la vida. Tus verdades. Que sugerir gustos u opiniones. Estar. Siempre cerca. Por si, tal vez, tengas la suerte de que quieran y disfruten compartir con vos su tiempo cuando crezcan. Y así puedas aprender. Sentirte pleno. Mirarlos caminar juntos cantando. Reírse. Conectar. Echarse al pasto a descansar porque sale humo de los pies”.

El conductor se mostró especialmente emocionado por el resultado del viaje. “Todo eso vine a buscar. Y no lo sabía. No puedo poner en palabras lo que amo a mis tres hijos, te escribí. Y mientras lo escribía me brotaban solitas las lágrimas. Es eso. No hace falta más. Estar”, destacó.

Un momento de relax después de una larguísima caminata por Londres https://www.instagram.com/matiasmartin

“Qué viaje increíble, solo queda agradecer”, fueron las palabras con las que Alejo respondió al emotivo posteo de su papá. Luca también recurrió a las redes para enseñar íntimos momentos del viaje vivido junto a su familia, con estampas en ciudades como Toledo o Madrid.

Semanas antes de dar comienzo a la inolvidable experiencia, Luca y su papá protagonizaron un emotivo momento con el reencuentro al aire del conductor y su expareja y mamá de su hijo, Nancy Dupláa.

“Una cosa es decirlo y otra es hacerlo. De golpe estamos todos acá y es un re momento, muy especial y muy lindo para mí decir que está de invitada Nancy Dupláa”, dijo el periodista al aire. “Ay, como que nos dio vergüenza”, respondió la pareja de Pablo Echarri, y agregó: “Desde que me lo propusieron y me lo dijeron pensé: ‘Me parece bueno y más con Luca, que además está en la tele y demás...’. Pero hoy me levanté y dije: ‘Mmm, ¿para qué?’”, apuntó Martin. “¿Pa’ qué le vamo’ a da’ de comer?”, bromeó Nancy sobre el revuelo que generaría el reencuentro. En ese sentido, la madre de Luca aseguró: “No, pero trasciende eso, me parece. Por los años, por los recorridos, por lo que se aprendió y por lo que tenemos en común. Luca tiene 23 años, fue hace mucho, hace un montón. Fue hermoso en su momento y después la vida, las cosas. Y acá estamos, con la tranquilidad de poder hablar de lo que sea en este lugar, que para mí también es importante. Porque nació con Luca”.

El encuentro entre Martin y Dupláa tuvo lugar meses después de la separación del conductor de Natalia Graciano, a finales del año pasado. Semanas después de conocerse la noticia de la ruptura, la modelo rompió el silencio y contó: “Estoy muy bien”, fue lo primero que dijo ante una cámara del programa LAM (América), en enero de este año. En cuanto a los motivos de la separación, se limitó a decir: “La vida. Estamos muy bien los dos y fue una decisión que tomamos”, completó.

