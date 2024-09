El percance de Virgina Demo de Gran Hermano en la alfombra de los Martín Fierro que la obligó a cambiar de vestido

Escuchar

La alfombra roja es un clásico en cualquier tipo de premiación. Los famosos aprovechan para desfilar sus looks, nombrar a sus diseñadores favoritos y contar sus expectativas para lo que será la gran noche. Sin embargo, muchas veces el glamour se ve opacado por alguna caída, algún descuido con el outfit o algún percance involuntario. Tal fue el caso de Virginia Demo, la exGran Hermano que tuvo que abandonar repentinamente una nota en vivo desde la alfombra azul y hasta cambiar su vestido.

La exhermanita fue una de las primeras en arribar a la blue carpet de los premios Martín Fierro. A las 19, en punto, Demo entró con un despampanante vestido de satén rojo que sobresalía por su gran escote y un profundo tajo que dejaba ver sus clásicas bucaneras al tono. “¡Que hermosa de color rojo!”, dijo la China Ansa (encargada de recibir a los famosos) al verla llegar. “Todo, todo rojo. Siempre lo doy todo con las botitas que me caracterizan”, respondió la actriz mientras lucía su outfit.

Virginia Demo con el primero de sus looks Gerardo Viercovich

“¿Cómo hacés para caminar con estas botas y este taco? Por favor, ponchame el taco porque es impresionante”, le pidió la cronista al camarógrafo mientras miraba las botas en detalle. “Y bueno, yo siempre con mis botas viste. A veces tengo problemitas como en la casa cuando me caí y fui meme. Casi me muero”, recordó Demo que hasta tuvo que usar muletas.

Virginia hacía su paso por la alfombra 2024 de los MF y dejó hablando sola a la china @Chinitaansa

jajajaj #MartinFierro pic.twitter.com/QSmBxEfndL — Goyi 🌐 (@goyii_cm) September 9, 2024

Sin embargo, esta vez no fue su calzado el que la dejó en problemas. Un estornudo repentino la sorprendió haciéndola abandonar el vivo. “Bueno, me tengo que ir”, dijo la rubia mientras se tapaba sus partes íntimas. “¿Cómo me tengo que ir? Esto recién empieza”, dijo la China totalmente sorprendida por la decisión de la exparticipante de GH. Lejos de disimular su enojo, la periodista y conductora de Escape perfecto lanzó: “Bueno, Virginia Demo me dejó hablando sola. Seguimos, ¿les parece?”, mirando a cámara sin entender lo que acababa de pasar.

Exactamente veinte minutos después, la experta en stand up volvió a ingresar a la blue carpet pero, esta vez, toda vestida de negro. “Virgi, que lindo verte... que alegría”, dijo Sol Pérez que, en dupla con Robertito Funes Ugarte también se encargaba de charlar con los invitados. “Ay si, re contenta”, comentó mientras desfilaba su nuevo diseño de estilo similar al anterior al que complementó con botas de charol.

Virginia Demo con su segundo look de la noche

“Virgi, igual a mi no me engañás. Vos tenías otro vestido”, la deschavó la exchica del clima haciendo que Demo no pudiera disimular la situación. “Sí, ¿por qué, por qué te diste cuenta?”, se quejó en vivo y enseguida decidió explicar lo sucedido: “Bueno, tuve un temita que nos pasa a las mujeres y con la China me reí, estornudé (porque estoy medio con tos) y se me escapó un chorrito” , reveló con total sincericidio.

“Bueno, puede pasar… Está bien blanquearlo”, lanzó Sol Pérez intentando empatizar con la rubia. “Nos pasa a todas, nos pasa a todas”, repitió mientras concluía: “hay que blanquearlo porque son cosas que suceden”.

