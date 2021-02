El Pollo Álvarez enfrentó los rumores de separación: “Todas las parejas pasamos por crisis en la pademia”

El 2 de noviembre de 2019, Joaquín “Pollo” Álvarez y Tefi Russo sellaron su amor pasando por el altar. Su primer año de casados no fue como soñaron: en marzo se declaró la pandemia del coronavirus que aun hoy mantiene en vilo a toda la humanidad, y eso obligó a cambiar rutinas e instó a incorporar cuidados y protocolos especiales.

Esta semana, comenzaron a sonar fuerte los rumores que indicaban que el conductor de Nosotros a la mañana y la influencer gastronómica se habían separado. El mismo Álvarez le confirmó a la periodista de Intrusos, Paula Varela, que Russo y él no están “atravesando el mejor momento” y que algunas noches las pasaba fuera del hogar conyugal, ubicado en Tigre, y se quedaba en algún hotel de la Ciudad de Buenos Aires, aunque explicó que lo hacía por una cuestión práctica, teniendo en cuenta que tiene que estar muy temprano en los estudios de eltrece, en Constitución.

Consultado por LA NACION, Álvarez no esquivó el tema. “Se habló mucho sobre eso”, comentó, sorprendido. Y luego, aclaró: “Lo que dije es que todas las parejas pasamos por crisis en pandemia”.

Con respecto a la situación actual de su matrimonio, aseguró: “No estamos separados. La realidad es que estamos juntos. ¡No hay separación!”.

La pareja se conoció hace tres años, cuando ella fue de invitada a cocinar al programa de KZO Con amigos así. Después de algún tiempo, se oficializó el romance, con presentación familiar incluida. Russo, además, es madre de Mimi, de 11 años.

“Creo que la cuarentena es difícil para todos. No por la convivencia o por los roces que pueden surgir, sino por la angustia, la incertidumbre y la ansiedad. Eso influye mucho, además de la cantidad de tiempo que compartís y el no tener otros ratitos para tomarte algún recreo y distenderte. Desde el primer día de cuarentena él siguió trabajando en Nosotros a la mañana, pero su vida es ir de casa al laburo y otra vez, a casa. Yo también trabajo casi siempre en casa y, si me toca salir a grabar, vuelvo apenas termino. Hay días mejores y días peores, pero tenemos laburo, salud, la heladera llena y, frente a la situación general, eso es un montón”, le había contado la influencer a LA NACION, en junio de 2020.

Tres días después de dar el sí en el registro civil, en noviembre de 2019, Russo y Álvarez finalmente celebraron su casamiento con un encuentro íntimo entre familiares y amigos cercanos. Así, el conductor y la cocinera volvieron a rectificar el amor que se tienen con una ceremonia al aire libre y una fiesta en el salón La Herencia, en Pilar.

