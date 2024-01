escuchar

El verano en Punta del Este sigue en su pico de temporada y hasta allí viajó Viviana Canosa. Después de que varios rumores la vincularan sentimentalmente al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y de confesar que un empresario del país vecino intentó conquistarla, la periodista salió a almorzar sola por la ciudad.

“Hay un evento a mediados de enero al que creo que no voy a ir porque va el presidente, yo no me voy a comer semejante garrón”, dijo hace unos días durante una charla telefónica con el programa Algo contigo de Canal 4. Canosa se instaló un mes en la ciudad playera para descansar y disfrutar del verano con amigos. “ Hay un uruguayo, pero no puedo decir quién es ”, dijo sobre los candidatos que tiene hoy en día, y reveló que se trata de un empresario conocido, sin especificar el rubro ni el nombre. También aseguró que la contactó porque tienen amigos en común, pero que aún no han concretado una salida: “Solo me escribió... Y nada, le puse onda”.

Más allá del costado amoroso, hoy la periodista busca desconectarse de la rutina. “ Estoy haciendo playa, saliendo más de lo que me imaginaba que iba a salir ”, expresó y sumó: “Fui a ver a Chano, a Tan Biónica, porque me encanta y no lo había podido ver en Buenos Aires. Fui con mi hija Martina y con amigos. Martina fascinada con Chano y con Tan Biónica”. Asimismo remarcó: “ Me gusta cuando vengo a Uruguay estar tranquila. Hace muchos años que no vengo en temporada, así que también estoy disfrutando de la gente en Uruguay ”.

Quien también aprovecha sus días en el Este para ver amigos y disfrutar del descanso es Marcelo Tinelli. El conductor organizó un partido de fútbol frente al mar al que fueron varias caras conocidas como su primo El Tirri, el exfutbolista de Boca y actual novio de su hija Micaela, Lisandro López, José Chatruc y Joaquín “El Pollo” Álvarez, entre otros .

Los hombres jugaron un rato y, luego del partido, corrieron al mar para refrescarse. En la tribuna, alentando a su papá, estaban Micaela y Lorenzo Tinelli, quienes también están instalados en Punta del Este.

Tinelli está acompañado de su familia, incluyendo su novia, Milett Figueroa. Esta semana el grupo completo fue a Punta Ballena para disfrutar del show de Coti, que tuvo a Cande Tinelli como telonera. Al igual que en el partido de fútbol, durante el elenco se pudo ver al equipo de producción y filmación de Los Tinelli, el reality show familiar que se estrenará pronto en Prime Video y seguirá los pasos de cada miembro del clan.

“Mostrar la intimidad me parece que hoy forma parte de algo lindo, de algo que te acerca a la gente. Y también es algo que une a mi familia”, expresó el conductor al comienzo del trailer que anunciaba el desembarco del programa, donde se pudieron ver también las primeras imágenes de la familia en su casa de Punta del Este, en Uruguay.

