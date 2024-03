Escuchar

Carmen Barbieri se sometió a una intervención quirúrgica el viernes pasado y hasta lograr el alta definitiva no se encuentra en condiciones de presentarse a conducir su programa Mañanísima. El lunes pasado Diego Ramos la reemplazó en su ausencia, pero el martes el canal convocó a Pollo Álvarez para que se hiciera cargo del ciclo y, según reveló hoy en LAM Yanina Latorre, esa decisión desató una feroz interna entre ellos.

Al parecer, los integrantes del panel no habían definido en ninguna reunión de preproducción quién tomaría el lugar de Barbieri en su ausencia. “Carmen tuvo que operarse -detalló Latorre- y en su panel el más estelar es Ramos. Una vez Barbieri faltó porque se quedó sin voz y la conducción la tomó Ramos, de forma natural. La semana pasada, cuando Carmen comenzó a faltar se la volvieron a dar a él, pero hasta el lunes”, precisó la panelista.

Se pico entre el Pollo Alvarez y Diego Ramos #LAM pic.twitter.com/k3ZqnkApVn — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) March 14, 2024

Según Latorre, el martes Ramos no pudo asistir al programa porque tenía pedido un día franco a causa de una cuestión personal. Con motivo de aquella ausencia, la producción decidió que Álvarez tomara la conducción del ciclo y el flamante reemplazo anunció vía redes sociales que a partir del martes iba a conducir Mañanísima. La noticia del nuevo conductor sorprendió al panel, que tomó conocimiento del anuncio a partir de la publicación en la cuenta de X -antes conocida como Twitter- de Álvarez.

“Ese martes Diego falta, el programa se desarrolla en las condiciones de siempre con Pollo Álvarez. Hubo un poco de descontento en el panel, ante la idea de que como no está Diego, no confían en los demás y traen uno de afuera”, explicó la panelista de LAM, que aseguró que Ramos se molestó con la producción cuando le dijeron que Álvarez iba a continuar en la conducción hasta el regreso de Carmen. “ Diego [Ramos] les dijo que entonces él no iba, y le dijeron que no fuera. Sintió que no lo cuidaban: él ya había conducido y después, de pronto, ponen a otra persona ”.

Finalmente, este miércoles Ramos asistió al piso en carácter de panelista, pero su lenguaje corporal no pudo ocultar su incomodidad. Este jueves, en tanto, El Pollo ya no fue de la partida y fue el actor quien volvió a tomar la posta.

¿Cómo está Carmen después de la operación?

"Estoy muy contento con los resultados”, dijo el médico de Barbieri tras la intervención DIEGO SPIVACOW / AFV

Este jueves, Barbieri se comunicó telefónicamente con el panel de su programa para despejar dudas sobre su estado de salud. Ramos la saludó con ternura y no demoró en consultar cómo se sentía. “Me siento bien, con dolor, pero los calmantes me ayudan. Ayer fue primera salida a la calle, fui a una consulta y estaba medio débil con baja presión, pero el médico me dijo que era por los calmantes”, comentó la diva.

La operación duró cuatro horas y si bien el médico advirtió que “costó un poco más de lo esperado”, Barbieri aseguró que mantiene un buen pronóstico médico. “ Tengo dolor pero no es un dolor insoportable”, le detalló Barbieri a sus colegas . Desde el piso, sus compañeros le manifestaron su cariño y le desearon una pronta recuperación.

Dos meses atrás, la conductora reveló en la emisión de su programa, que se había colocado un “chip sexual”, un dispositivo del tamaño de un grano de arroz que libera hormonas para lograr el balance preciso tras la menopausia. Fue durante esos controles que se iluminó sobre una cuestión de salud que debía tratar de inmediato.

“El estudio sobre el pecho izquierdo dio que mi prótesis mamaria está rota. No mucho, pero está rota”, reveló, en un diálogo a corazón abierto con Cristina, la médica que le solicitó esos análisis clínicos. Luego de ese estudio, Carmen se hizo una resonancia adicional que determinó que su situación requería de una intervención quirúrgica. “Gracias a esta mujer y esos estudios, hoy yo sé que tengo este problema y me tengo que operar”, sentenció la reconocida actriz argentina, con mucha emoción, y agradecida con su médica.

Carmen Barbieri tuvo complicaciones en una prótesis mamaria derivada de la implementación de un chip sexual

“En pocos meses me tengo que operar. No hay que dejar que la gelatina vaya migrando y se aloje bajo la axila, porque la operación podría ser mucho más complicada”, sostuvo dos meses atrás.

Cabe destacar que estas no son las primeras complicaciones que tiene Carmen en lo que va del 2024. A principios de año, atravesó días difíciles a causa de una infección de aftas y llagas en la boca, y tuvo que ausentarse de su programa.

LA NACION