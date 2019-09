El repentino ataque de culpa de Analía Franchín con Pampita

Crédito: Instagram

5 de septiembre de 2019

Analía Franchín asistió al programa de Pampita Ardohain esta semana y sorprendió a todos con un inesperado pedido de disculpas a la conductora y modelo.

Durante la entrevista, que Pampita llevaba adelante con simpatía y al parecer sin tener ningún reproche para hacerle a su invitada, sino más bien todo lo contrario, surgió el comentario de Franchín que aprovechó una pregunta sobre sus pensamientos más privados para hacer un mea culpa. "Te vas a reír... Venía pensando 'le tengo que pedir disculpas a Carolina'".

La modelo se quedó descolocada y trató de reconocer a qué se debía el pedido de disculpas: "¿De qué? ¡Ay yo ya no me acuerdo de nada!", dijo entre risas. La panelista se explicó: "Viste que a veces cuando uno está en un programa se exacerba un poco. Aprendí que a veces uno se cree el dueño de la verdad y, en pos de querer tener ese control de la verdad, dice cosas que capaz no son, o no tiene chequeadas o que pueden lastimar al otro y no lo mide. Te das cuenta que realmente una palabra que vos decís en tres segundos puede lastimar durante mucho tiempo a una persona, incluso para toda la vida. No digo que te haya lastimado para toda la vida..."

"No, no pasó eso. Pero se entiende, lo decís por tu rol de panelista", expresó Pampita, ya entendiendo de dónde provenía el comentario. Franchín fue panelista de Los ángeles de la mañana, un programa donde se habla de la farándula argentina. "Siento que a veces he sido un poco cruel con vos y te pido disculpas", continuó la invitada y Pampita dio por zanjada la cuestión: "Bueno, disculpas aceptadas. No ha sido algo tan grave porque no me acuerdo".