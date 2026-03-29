El curioso tuit de J. K. Rowling a una madre que leía Harry Potter en un tren rumbo a Escocia: “Si sos vos...”

Joanne Rowling, o mejor conocida con su seudónimo J. K. Rowling, ganó repercusión en las redes sociales este fin de semana, no por algún comentario polémico acerca de sus opiniones políticas, sino por relatar un breve episodio que su hijo mayor le comentó acerca de una madre que leía Harry Potter en un tren rumbo a Escocia. Rápidamente, los seguidores de la escritora reaccionaron a este tierno hecho y apoyaron la iniciativa educativa que tuvo la mujer anónima.

J.K. Rowling, la autora de Harry Potter Insider

Mediante la cuenta de X, donde Rowling a menudo se manifiesta públicamente y sin filtro, redactó: “Si sos la madre que le estaba leyendo en voz alta Harry Potter y la piedra filosofal a tu hijo en el tren LNER de Londres a Edimburgo ayer, uno de mis hijos adultos estaba escuchando y dice que hiciste las voces de forma brillante”.

El episodio que relató J.K. Rowling sobre una madre que le leyó Harry Potter a su hijo en el tren (Fuente: Captura de imagen)

El comentario de Rowling llegó en un contexto particular donde su nombre pasó a estar en boca de todos, ya que la semana pasada celebró el fallo del Comité Olímpico Internacional (COI) que estableció una política de protección de la categoría femenina en el deporte, según la cual solo las mujeres biológicas podrán competir en esa categoría. A raíz de esta decisión, la escritora británica apuntó nuevamente a la boxeadora argelina Imane Khelif, quien ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Reacción ante el tuit de J.K. Rowling (Fuente: Captura de imagen)

Sin embargo, eso pasó a un segundo plano cuando describió la escena de una madre que le leía a su hijo en un tren el primer libro de Harry Potter. Esto sensibilizó a los usuarios, que en la sección de comentarios plasmaron algunas reflexiones como: “Esto es lo más sano que hay en internet hoy en día. En algún lugar hay una madre leyendo esto, con el corazón a punto de estallar. Y en algún lugar hay un adulto que, sentado en un tren, volvió a estar absorto en silencio por Harry Potter, recordando que las buenas historias no tienen límite de edad”.

Reacción ante el tuit de J.K. Rowling (Fuente: Captura de imagen)

“Una madre leyéndole a su hijo en el tren dice más sobre la civilización que mil charlas sobre educación. Las familias fuertes se construyen en momentos tranquilos como este, no frente a las pantallas” y “Una crianza ejemplar. Historias, imaginación y amor. Momentos como estos crean lectores para toda la vida. Qué bonito escucharlo. En algún punto de ese tren, la magia fue real para un niño”, fueron los escritos de los usuarios que festejaron el gesto que tuvo aquella mujer para con su hijo.

Reacción ante el tuit de J.K. Rowling (Fuente: Captura de imagen)

La estación del tren LNER de Londres tiene una especial conexión con la saga literaria, ya que allí es donde Harry Potter tomó su primer expreso a Hogwarts.

El Expreso de Hogwarts es el tren ficticio que aparece en la serie de Harry Potter Chansak Joe

No obstante, el tren que aparece en las películas es el Jacobite Steam Train en Escocia, que atraviesa el reconocido viaducto Glenfinnan.