El repudiable comentario de Flor Vigna y su eliminación de La casa de los famosos México

Después de más de 40 días de encierro, Flor Vigna fue eliminada de La casa de los famosos México. La cantante y actriz debió abandonar el reality tras la votación del público, que decidió salvar al influencer mexicano Ese Pérez, el último de los concursantes con los que la argentina competía en esta instancia del concurso televisivo.

La gala de eliminación empezó con cinco jugadores en riesgo. Uno a uno fueron salvados por el voto de los espectadores, que determinaron finalmente la salida de Flor Vigna de la competición.

Al conocer el resultado, la participante se despidió de sus compañeros y del público que la acompañó durante su paso por el programa. “Estoy muy agradecida, porque pensé que me iban a tener mucho perjuicio por ser de otro lado y, sin embargo, México me abrazó”, expresó. “Gracias por todo, los amo, fue lindo mientras duró”, concluyó antes de abandonar la casa.

Su salida provocó la reacción de varios de los participantes, a pesar de los conflictos que había protagonizado días atrás por una polémica que mantuvo justamente con Ese Pérez. Ambos crearon una relación cercana y de intimidad dentro del reality, pero una serie de episodios modificaron el vínculo y generaron un enfrentamiento que dio de qué hablar.

El origen de la pelea estuvo motivado por algunos comentarios que la bailarina hizo sobre su compañero y sobre la convivencia. Vigna habló de distintos aspectos de la personalidad de Pérez y fue criticada luego de referirse a cuestiones relacionadas con la higiene personal de su compañero.

“Si a mí me pareció lindo era porque ‘wow, cómo me hace reír’, pero tiene mal aliento y no sabe tratar a una mujer. No tengo ganas de estar con él porque le huele a caca su boca”, fueron las palabras con las que Vigna se refirió al concursante dentro de la casa.

El mensaje de Ese Perez a Flor Vigna tras su salida de la casa

La frase generó rechazo en las redes sociales, especialmente entre los seguidores de Pérez, que reaccionaron con críticas hacia la argentina. El influencer le pidió explicaciones y, ante la consulta de su compañero, la cantante se rió y dijo que había dicho aquello “porque estaba enojada”.

Más allá de esa pelea, la eliminación de Vigna tuvo lugar después de varias semanas en las que su comportamiento dentro del reality ya era cuestionado por ciertas actitudes. Al mismo tiempo, ella llegó a reconocer frente a cámara que no estaba disfrutando del todo de la experiencia y llegó incluso a mencionar sus deseos de abandonar la competencia.

Finalmente, ya fuera de la casa, la cantante tuvo la posibilidad de hablar sobre su paso por la competencia televisiva e hizo autocrítica respecto a algunos de sus comportamientos durante el certamen. “Tenía una gran misión que era amarme a mí. En el medio, me gustó Ese Pérez y me desconcentré”, mencionó.

Con Vigna ya fuera del reality, Ese Pérez compartió sus sensaciones en el confesionario y se refirió a la salida de la argentina. El participante señaló que, pese a lo ocurrido entre ambos, mantendrá un buen recuerdo de su compañera.

El influencer también recordó el vínculo que compartieron durante el concurso y le dedicó unas palabras de afecto. “Floresita, sin ningún rencor, te deseo mucho éxito. Espero que en un futuro encuentres al amor de tu vida. Eres una persona muy chingona, eres una mujer muy creativa, muy buena onda y sin rencores ni resentimientos. Te mando un fuerte abrazo y mucho éxito”, expresó.

Flor Vigna participó durante más de un mes de La casa de los famosos México

Pérez también analizó cómo podría modificarse la convivencia a partir de su salida y destacó el protagonismo que la argentina había tenido en las actividades cotidianas y en las distintas dinámicas que compartía con el resto de los concursantes. “La casa sin Flor será un poquito apagada, ya que a ella le gustaba mucho el ejercicio. Ahora solamente estaremos puros hombres y pocas mujeres que se ejercitan, entones se va a extrañar que esté boxeando o haciendo abdominales”, afirmó.