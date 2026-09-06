Tomás Holder sufrió un fuerte accidente, mostró cómo quedó y lanzó una grave acusación

Tomás Holder sufrió un fuerte accidente automovilístico durante la madrugada de este domingo en Palermo y mostró en sus redes sociales imágenes de los minutos posteriores al impacto. Todavía afectado por la situación, el exparticipante de Gran Hermano 2022 aseguró que sufrió golpes en distintas partes del cuerpo y responsabilizó al conductor del otro auto por el choque.

Holder registró parte de la escena a través de sus historias de Instagram. En el primero de los videos se lo ve en primer plano, haciendo gestos de dolor y todavía afectado por el impacto. Segundos después gira la cámara y muestra la avenida del Libertador, donde quedaron numerosos restos de los vehículos esparcidos sobre el asfalto.

Tomás Holder publicó en sus historias de Instagram imágenes tomadas minutos después del accidente y se mostró visiblemente dolorido tras el impacto

“El malaleche este nos acaba de chocar, casi nos mata”, se lo escucha decir mientras recorre con el teléfono la escena del accidente. Más tarde volvió a referirse al otro conductor: “Casi nos mata el flaco este”.

El fuerte descargo

En una segunda historia, Holder volvió a mostrar la escena y acompañó las imágenes con un extenso mensaje en el que describió cómo se encontraba físicamente “Casi nos mata este asesino pasando en rojo. Estoy todo golpeado, me duele todo el cuerpo. Estoy en shock, realmente no lo puedo creer”, escribió.

Además, aseguró que había sufrido golpes en distintas partes del cuerpo y que las otras personas que viajaban con él también tenían dolores. “Tengo golpes en las piernas, cabeza. Nos duele todo”, agregó.

En el mismo descargo apuntó contra el consumo de alcohol al volante. “Gente de m... que sale y toma alcohol”, escribió.

El descargo de Holder después del choque que sufrió sobre avenida del Libertador, donde mostró cómo quedó el vehículo

Hasta el momento no trascendió ninguna información oficial que confirme que el otro conductor hubiera consumido alcohol ni que haya cruzado el semáforo en rojo. Esos datos corresponden exclusivamente al relato que el influencer realizó desde el lugar. Tampoco se conocieron partes médicos ni precisiones oficiales sobre las lesiones que sufrió.

En las imágenes posteriores volvió a mostrar cómo habían quedado los autos detenidos en plena avenida y la cantidad de restos que permanecían sobre el asfalto mientras las personas involucradas todavía se encontraban en el lugar.

Según la información difundida tras el accidente, el choque se produjo alrededor de las 5:48 de la mañana sobre Avenida del Libertador al 2800, a la altura de Scalabrini Ortiz. En el accidente estuvieron involucrados dos automóviles y cinco personas adultas. Todos fueron evaluados por personal de emergencias y rechazaron el traslado a centros de salud. Las actuaciones y pericias quedaron a cargo de las autoridades para establecer cómo se produjo la colisión.

Por el momento, Holder no volvió a brindar precisiones sobre su estado de salud más allá de los golpes y dolores que describió inmediatamente después del choque.

Holder, que alcanzó notoriedad por su participación en Gran Hermano 2022 y el Bailando 2023, suele compartir distintos aspectos de su vida cotidiana en redes sociales. Esta vez, las publicaciones generaron preocupación entre sus seguidores por el estado en el que se mostró tras el accidente.