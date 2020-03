El productor festejó su cumpleaños en su casa, en el marco de la cuarentena obligatoria por el coronavirus Crédito: Victoria Gesualdi/AFV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de marzo de 2020 • 13:07

Adrián Suar cumplió ayer 52 años, en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus , y tuvo un festejo de cumpleaños en solitario en su casa. A pesar del contexto, el productor no perdió el humor y mantuvo un divertido diálogo a través de una videollamada con su amigo Guillermo Francella .

Suar compartió un video donde se ve el momento en que celebró su cumpleaños en su departamento, después de un breve intercambio virtual con su círculo más íntimo: sus hermanos Jeffrey y Paul Kirzner y sus amigos Gustavo Bermúdez y Francella. Mientras él sostiene en sus manos la torta con las velas encendidas, frente a la computadora, sus "invitados virtuales" lo felicitan en su día.

"Quiero agradecer por todo lo vivido. Guillermo, te agradezco mucho", dijo el cumpleañero, y rápidamente el actor lo interrumpió y le preguntó con humor: "¿Cómo te estás llevando con vos en estos días de encierro? ¿Bien?". El productor le contestó divertido: "Sí, me estoy conociendo y me llevo muy bien. Estoy aprendiendo muchas cosas lindas que hice en mi vida, me acuerdo de programas que estoy orgulloso de haber hecho y también quiero pedir disculpas por los programas malos que hice".

Luego le mandó un mensaje directamente a Francella: "Si alguna vez te fallé, te pido disculpas. ¿Me perdonás? Es importante pedir perdón, ¡todos tenemos que pedir perdón y reflexionar!", mientras el actor de Casados con hijos se tentaba del otro lado de la comunicación. Después de la humorada llegó el momento de cantar el feliz cumpleaños para terminar con el festejo.

Una vez más, el jefe de programación de eltrece recurrió al humor: "¡Pero qué mal cantan, che! ¡Es un geriátrico esto, me quiero matar!", y finalmente sopló las velas. Recordemos que Suar es padre de "Toto", fruto de su relación con Araceli González , y de Margarita, nacida en el marco de su amor con Griselda Siciliani , y por el momento transita sus días de aislamiento alejado de sus hijos.