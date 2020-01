Delfina Chaves dedicó un sugerente mensaje a una de sus campañeras de ATAV Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Con su personaje de Lucía Morel en la tira Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV), Delfina Chaves conquistó la pantalla. Mientras en la ficción de Pol-ka vivía sus desventuras junto a Albert Baró, en la vida real logró entablar una gran empatía con sus fans a través de las redes sociales gracias a la trascendencia que ganó tras el éxito televisivo.

En noviembre, la actriz sorprendía asimismo con una confesión al contar en una entrevista radial en Perros de la Calle que estaba enamorada. Cuando Andy Kusnetzoff quiso saber si había alguien en su vida amorosa, comentó tímida que un hombre misterioso la tenía subyugada: "Nos chapamos, pero no me da bola", decía a pocos días de ser vista muy cerca de Mariano Balcarce, el exnovio de Pampita Ardohain. Dejando la puerta abierta a los rumores de romance, la hermana de Paula Chaves añadía: "Me gusta alguien. No es gallego, es argentino. Yo creo que es la persona indicada", comentaba.

Sin embargo, poco más trascendió en los últimos meses acerca de su presente sentimental. Quizás por eso, una sugerente fotografía que la joven actriz posteó en el día de hoy en sus historias de Instagram no pasó desapercibida para sus seguidores.

En sus stories de Instagram, Delfina Chaves etiquetó a Johanna Francella en un posteo con una sugerente imagen

Delfina posteó una misteriosa imagen en la que se aprecian partes de su cuerpo al desnudo y en la que etiqueta a otra protagonista de ATAV. La publicación fue dirigida a Johanna "Yoyi" Francella, hija de Guillermo Francella y quien en la novela ocupó el rol de Malena, una fotógrafa que trabajaba para el mismo diario en el que escribía Lucía.

En su posteo en redes, Delfina compartió una foto de su pierna y su brazo tatuados, recostada sobre una cama, y la acompañó del mensaje: "Te extraño, @yoyifrancella". En respuesta a la cariñosa dedicatoria, Johanna también subió a sus historias la misma foto, agregando "Mi totina".