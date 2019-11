La actriz reveló que está enamorada de alguien y que ya hubo beso, pero que la relación no acanza Crédito: Instagram

Delfina Chaves sorprendió a todos al confesar que está enamorada en una entrevista radial en Perros de la Calle, por Metro 95.1. Andy Kusnetzoff le preguntó si había alguien en su vida amorosa, y un poco tímida, comentó que un hombre misterioso la tiene subyugada, y que incluso ya hubo un beso: "Nos chapamos, pero no me da bola", reveló.

A pocos días de que Chaves fuese vista muy cerca de Mariano Balcarce, el exnovio de Pampita Ardohain, la actriz dejó abierta la puerta a los rumores de romance. "Me gusta alguien. No es gallego, es argentino. Yo creo que es la persona indicada", comentó.

Ante el halo de misterio, el conductor le preguntó si podía especificar la profesión del afortunado y ella amplió un poco el perfil de su amor: "No es ni actor, ni futbolista, ni músico. Y tiene una edad polémica, menos de 40 años. ¡Y no cuento más!".

Delfina Chaves y Mariano Balcarce, muy juntos en una fiesta de Halloween Crédito: Instagram

Más adelante reveló que incluso hubo un "chape" con la persona que le gusta, pero que no pasó nada más desde ese momento: "Siempre me enamoro de los que no me dan bola. Ahora me quiero ir de vacaciones, pero no creo que sea con él, porque no me registra". Y agregó: "Cada tanto me comenta alguna historia de Instagram, y me emociono, pero después desaparece".

Recientemente la actriz terminó de grabar las escenas de Argentina, tierra de amor y venganza , la ficción de eltrece que despertó rumores de noviazgo con su compañero de elenco, Albert Baró. La hermana de Paula Chaves negó en varias oportunidades la relación, y en esta entrevista radial volvió a dejar en claro que sólo comparte una linda amistad con el actor español. " Me hubiese encantado engancharme con mi compañero de tira, hubiese sido espectacular. Pero no pasó. Y me sorprende la insistencia, muchos siguen queriendo que estemos juntos", admitió.

Luego, Chaves contó cómo fue sobrellevando las especulaciones sobre el supuesto romance con el catalán: "Creo que al tener la carta de la verdad fue mucho más fácil. No me ponía nerviosa porque sabía que no estaba mintiendo. No tengo nada que ocultar. ¿Por qué ocultaría si estuviera con él? Lo blanquearía y punto".