El té de los domingos de Mirtha Legrand: las reglas de oro y los infaltables de una ceremonia que nunca se suspende

¿Cuándo una costumbre se convierte en un clásico? Para algunos tiene que ver con la permanencia en el tiempo, para otros con la excelencia... O tal vez sea una conjunción de ambas cosas. Y como Mirtha Legrand dice, ella es una leyenda, y sus tés de los domingos con amigos son un clásico que perdura con el paso de los años.

Mirtha Legrand, de las mesazas a las meriandas con sus íntimos (Foto: Redes Sociales)

Por esas meriendas pasaron decenas de invitados, algunos de ellos con asistencia perfecta y otros más itinerantes, como es el caso de Susana Giménez. De alguna manera, esa celebración de domingo que solía celebrarse tras el vivo de sus almuerzos televisados supo convertirse en punto de encuentro para la diva con su “mesa chica”.

Cuándo, quiénes y dónde

Ya no hace falta invitación, la cita es cada domingo a las 17.30 en la casa de la Chiqui en Barrio Parque. Si por algún motivo la reunión no se hace, la misma Mirtha da aviso con anterioridad a través de WhatsApp. Los asistentes son el empresario Martín Cabrales, el productor Dany Mañas, Alejandro Veroutis, Alfredo Corti, su asesor de imagen Héctor Vidal Rivas, sus amigas de toda la vida María Teresa Villaroel y Amalia Idoyaga, Marcela Tinayre, el diseñador Gino Bogani y Teté Coustarot. A veces pueden estar todos, a veces alguno tiene un compromiso, pero el té se hace sí o sí. No hay año exacto del nacimiento de las meriencenas; en más de una ocasión sus asistentes se refirieron a que es algo que hacen “desde siempre”.

Algunos de los inflatables: Gino Bogani, Dany Mañas, Marcela Tinayre, Teté Coustarot, Alejandro Veroutis y Amalia Idoyaga Molina

“Hace unos días encontré en mis archivos una nota de Gente de 1980 sobre los tés. Estaban Susana, Bergara Leumann y Percivalle, además de mí, que era su joven productor”, detalla Mañas en diálogo con LA NACION y destaca que solo se hacen en la casa de Mirtha y no en la de ningún otro integrante del grupo, por lo que ella siempre ocupa la cabecera de la mesa. “Durante años hacía los almuerzos de lunes a viernes, los domingos los tés en su casa, así que solo descansaba los sábados del lugar principal de la mesa”, destaca. El resto de los invitados no tiene lugar fijo, aunque más o menos se sientan de la misma manera cada semana.

Si por algún motivo Mirtha no puede estar presente (trabajo o enfermedad sino nunca falta), el té no se hace. “Si es verano, los que estamos en Mardel, comemos varias veces en el Costa Galana con ella, los días que no va a los teatros”. Una de las épocas más duras fue durante la pandemia, donde a diferencia de lo que hizo mucha gente, no se juntaron por videollamada. Además, ese año fue un año muy triste porque el primero de mayo falleció Goldy, la hermana melliza de Mirtha, a los 93.

Goldy, la hermana melliza de Mirtha, era otra de las infaltables

Como en los almuerzos y las cenas que ella lleva delante de cámara, las conversaciones son de lo más variadas y ella siempre está al tanto de todo: “Hablamos de actualidad, con debates encendidos, encabezados por Mirtha. Marcela, Teté y yo, la acompañamos con información, risas y buscando en Google en los teléfonos algún dato o nombre de personaje. Yo aporto mucho humor y a veces, llevo temas preparados”, dice el productor. “No hay domingo que no me pregunte qué vi en teatro, porque yo en general le cuento todo lo bueno que veo en el off. También le interesa saber cuáles son los espectáculos más exitosos de la calle Corrientes”.

Las noticias del momento tampoco pasan desapercibidas durante la merienda: “Por supuesto se habla de los temas políticos de la semana y ahora, se suma el Mundial, Messi y la Selección”, aclara Mañas.

Merienda por pasos

Como si se tratara de uno de sus programas de televisión, en el que hay un momento para cada cosa y nada, desde el decorado hasta el menú, está librado al azar, el convite comienza con una charla de media hora aproximadamente donde los protagonistas se saludan. Luego pasan al comedor donde cada semana hay una sorpresa, según explicó el productor que supo acompañar a la conductora en su programa durante más de una década: “La mantelería y los juegos de té cambian cada domingo y siempre están al tono, por ejemplo, todo rosa, o todo blanco. Y siempre hay un centro de mesa floral”.

Té de los domingos de Mirtha Legrand

Ya cerca de la mesa, antes de sentarse se toman la foto dominical que siempre alguno de ellos, por lo general Teté o Martín Cabrales, suben a sus redes. La “fotógrafa” asignada es Mónica, colaboradora de Legrand, con el teléfono de Mañas que apenas llega a su casa la envía a todos. Como sucede en todos los grupos de amigos, una toma no es suficiente porque siempre alguno sale con los ojos cerrados o charlando, aunque la anfitriona marca la excepción: “Mirtha siempre está perfecta”.

¿Qué se sirve en la mesa? Por lo general la encargada de poner la comida es la Chiqui, que pueden ser sándwiches de miga, masitas, budines, mientras que invitados suman alguna otra exquisitez. Por ejemplo, Dany recuerda llevar casi siempre tortas, aunque otras veces se ha encargado de pan dulce, churros o chipá, dependiendo también la época del año; por ejemplo, durante el fin de semana del 25 de mayo disfrutaron de un chocolate caliente. Para tomar hay té preparado por Mónica y agua, y a medida que la tarde pasa… ¡Pizza con gaseosa! Nunca se sirve alcohol y así, pasadas las 20, hacen una especie de cena, para concluir el fin de semana. “¡Taza, taza, cada uno a su casa!”, dice un rato antes de las nueve de la noche la dueña de casa, dando así por finalizada la jornada.

Mañas no puede recordar alguna merienda en particular o alguna anécdota que semana a semana se generan por un lado momentos de mucha risa y por otros, debates muy encendidos, todo muy similar a lo que pasa en La noche de Mirtha. Un momento muy especial es cuando llegan invitados eventuales al té, como puede ser Susana Giménez por ejemplo, que varias veces cayó “de sorpresa” (para Mirtha, ya que los demás estaban al tanto que aparecería) o cuando se hizo presente el periodista y escritor cubano Ismael Cala, en alguna oportunidad que coincidió en su estadía al país.

El té de los domingos de Legrand es mucho más que una reunión con amigos: es una tradición que lleva más de treinta años. Allí comen cosas ricas y hablan de todo como lo hace cualquier grupo de amigos, hay risas y lágrimas, se habla de teatro y de política, de actualidad y de cosas personales.

Este domingo no será la excepción: a las 17.30, Mirtha estará lista con mantelería y nueva vajilla esperando a sus amigos de toda la vida con té, masitas, tortas, pizza y complicidad.