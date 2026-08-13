El sueño cumplido de Muna, la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri: sus palabras y la reacción de sus padres

Muna, la hija de 17 años de Gastón Pauls y Agustina Cherri, anunció que acaba de concretar uno de sus mayores sueños a nivel profesional con la firma de un contrato discográfico que le permitirá desarrollar su carrera como cantante.

“Hoy puedo decir algo que durante muchísimo tiempo quise gritar: firmé con Sony Music y 5020 Records”, contó la adolescente en un posteo de Instagram, donde además habló del ferviente deseo que tenía por dar este paso a nivel artístico.

“Qué raro se siente escribirlo. Porque esto, antes de ser un hecho, fue un sueño. Uno de esos que decís en voz alta tantas veces que empiezan a parecer imposibles de tanto quererlos”, aseguró. “Fue el sueño de una Muna chiquita. Que cantaba sola en su cuarto. Inventaba canciones. Imaginaba escenarios. Una Muna que insistió, se frustró, lloró, se ilusionó y volvió a empezar”, detalló Muna, que desde hace varios años comparte sus covers en las redes sociales, ya sea con una guitarra en mano o mientras toca el piano. Incluso, antes de que alcanzara la edad suficiente para tener un perfil virtual, eran sus padres quienes mostraban el talento de su hija.

“Hoy me es imposible no pensar en ella y emocionarme. Quiero correr a contarle que lo logró. Que todo lo que imaginó alguna vez, hoy es posible. Y decirle que siga soñando. Que esto no es el final del sueño. Es el principio”, concluyó, no sin antes mencionar a quienes la acompañan en este trayecto: “Gracias Afo Verde por confiar en mí desde el día uno. Gracias Rafa Arcaute por haberme visto y entendido tan fácil. Gracias Andrés Saavedra por estar, siempre. Y gracias a cada uno de los que fueron parte de este camino. Como ya dije, esto recién empieza”.

El sueño cumplido de Muna Pauls Cherri

La reacción de sus padres

“Felicitaciones mi amor! Allá vamos!”, escribió Agustina Cherri, orgullosa, en la publicación de Instagram de su hija. Además, le dedicó unas tiernas palabras y destacó la tenacidad de Muna para alcanzar sus objetivos.

“Te amo hija, tu sueño siempre será el mío. Sabía que este día iba a llegar. Lo soñaste, te preparaste, estudiaste y lo lograste. Me da mucho orgullo ver la seguridad con la que elegís este nuevo comienzo. Estás lista. Y yo estaré para siempre a tu lado”, remarcó la actriz.

El orgullo de Agustina Cherri por el logro profesional de su hija Muna

Gastón Pauls también felicitó a su hija por la firma del contrato discográfico. “Mi admiración absoluta. Mi amor eterno. Te amo hasta los espejos”, comentó en el posteo de Muna y, al igual que su ex, acudió a sus propias historias de Instagram para dedicarle un mensaje especial.

“Vos, a donde quiera que vayas, sos vos. Es tanta la admiración y el amor que siento que vivo con los ojos abiertos y humedecidos. Soy un bendecido. Ser tu padre es el mayor de los regalos que esta vida me ha dado. Llevá tu talento, tu luz y tu humildad a donde desees. Allí estaré, a tu lado, siempre. Te amo”, expresó el protagonista de Nueve reinas.

El orgullo de Gastón Pauls

Además de los padres orgullosos, sus amigos famosos también llenaron de elogios a la joven artista. “Grande, Muni!!! Muchas felicitaciones, llegó en el momento perfecto”, la felicitó Marcela Kloosterboer. “¡Qué felicidad, Muni! Seguí soñando, no tenés techo. ¡Te amo!”, escribió Gianinna Maradona. Julieta Nair Calvo, Benjamín Amadeo, Liz Solari, Esteban Prol, Mica Riera, El Purre y la actriz de Margarita, Lola Abraldes, fueron otros de los que dejaron sus comentarios en la publicación de Muna Pauls Cherri.