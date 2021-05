El tenso cruce de Inés Estévez con un periodista al hablar de sus problemas económicos

El sábado por la noche, Inés Estévez fue entrevistada de manera remota para el programa Implacables, conducido por Susana Roccasalvo por la pantalla de El Nueve. Luego de hacer un repaso de su carrera y de lamentar que el estreno de la obra Redes, viví tu experiencia (de José María Muscari) solo haya tenido dos funciones presenciales debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, la actriz tuvo un intercambio tenso con un panelista del programa, Sebastián “Pampito” Perelló Aciar.

El momento incómodo se generó luego de que otra integrante del ciclo de espectáculos le preguntara a la actriz sobre sus dificultades económicas, tópico sobre el que habló tanto en sus redes como en los medios. Y que esta vez eligió evadir.

“Preferiría no hablar del tema”, manifestó. “Lo que pasó cuando hablé de eso fue que se tergiversaron las cosas, se manipuló un comentario que integraba el centro de una nota que hablaba de otra cosa, que era un análisis de lo que la pandemia le había hecho a la economía a nivel mundial”, explicó, y contó que conocidos se mostraron preocupados al leer sobre lo que había contado de su presente económico. “Gente que me conoce me dijo: ‘Te escuché en una nota’. Y yo no me había escuchado, porque yo no había hecho la nota, y es muy loco eso”, amplió. En ese momento, Perelló Aciar decidió intervenir.

“Dijiste algo que me pareció un poquito injusto con los periodistas: nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que la gente cree escuchar. Si una amiga tuya te llamó para decirte: ‘Te escuché amargada...’”, dijo el panelista, quien fue interrumpido por la actriz.

“¡Me encanta porque debés ser el polémico del panel!”, dijo con un toque irónico. “No, para nada, yo te lo digo con respeto”, fue la respuesta del periodista. “Yo también te lo digo con respeto, con cariño, con onda y hasta con humor. Acá el periodista que quiere manipular, manipula, ¿ok? Al que le quepa el sayo, que se lo ponga”, manifestó Estévez sin rodeos.

Inés Estévez reconoció que está viviendo de la plata de sus amigos

Como consecuencia, el panelista necesitó reforzar su pensamiento. “Si un amigo te escuchó triste no es porque un periodista inventó un audio tuyo; es lo que creyó tu amigo creer escuchado”, dijo. “No, mi amigo no me escuchó a mí, leyó algo”, aclaró Estévez. “Me parece injusto para con los periodistas”. En ese instante, el intercambio adquirió otro color. “No estás entendiendo, no entendiste, evidentemente no lo entendiste”, le respondió la actriz.

En marzo, la también cantante le dio una entrevista al programa de América, Chicas guapas, donde contó lo difícil que fue para ella transitar la maternidad durante el 2020 en el contexto de pandemia y sin trabajo. “Mi último trabajo fue en septiembre de 2019. Estoy viviendo de la plata de amigos y de clases, pero eso no alcanza para mantener a mis hijas. Y la verdad que sí, sigo estando en graves problemas”, contaba. “Debo un montón de plata a amigos que generosamente me ayudaron. Tengo mi casa hipotecada y dos hijas con discapacidad y ayuda por solventar”, compartía por entonces.

