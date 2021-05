¿Qué es de la vida de los chicos de Escuela de rock?

La película de Richard Linklater se estrenó en 2003; aquí, una mirada a los pequeños protagonistas en la actualidad

“No vinimos a ganar, vinimos a dar un gran show”, les dice Dewey Finn (un extraordinario Jack Black) a su grupo de alumnos circunstanciales antes del clímax de Escuela de rock, la película de Richard Linklater que, como muchos otros largometrajes del realizador, se define a sí misma a través de una frase que puede pasar inadvertida.

Lo cierto es que ese momento -escrito por Mike White- es un reflejo de la historia de ese guitarrista que tiene a la música como su máxima pasión y que, en el disfrute de la misma, encuentra un propósito. Sin embargo, ese propósito solo está completo cuando puede compartirlo y lo hace con los aliados menos pensados, ese grupo de niños que comienzan a descubrir su potencial gracias a ese hombre que, en apenas unas clases, les patea el tablero.

El realizador Richard Linklater, el actor Jack Black y otros miembros del elenco asistieron al evento de los 10 años de Escuela de rock en Omni Downtown el 29 de agosto de 2013 en Austin, Texas Rick Kern - Getty Images

Estrenada en 2003, con una serie y una obra de Broadway como derivados, Escuela de rock es Linklater en estado puro: sin pretensiones, enfocado en el aquí y el ahora y con una banda sonora acorde. En 2013, en la ciudad de la que es oriundo el cineasta, Austin, Texas, Black y el propio realizador se reunieron con gran parte del elenco y, claro, no dejaron pasar la oportunidad de cantar juntos.

Años más tarde, en Nueva York, parte de los actores del film volvieron a juntarse y Caitlin Hale -quien interpretó a Marta en la película- contó en su cuenta de Instagram que, como era de esperarse, “la rockearon” en su salida.

Cómo están hoy los niños de la película

Miranda Cosgrove (Summer Hathaway)

Miranda Cosgrove interpretó a Summer

De todo el elenco infanto-juvenil, Cosgrove, actualmente de 27 años, fue la que continuó trabajando de manera consistente en la industria. La actriz que interpretaba a la decidida Summer, clásica alumna modelo y manager de la banda, comandó su propia serie de TV -la extremadamente popular iCarly- durante cinco años. La producción le permitió también mostrar sus dotes para el canto, tanto es así que luego grabó su disco debut como solista, Sparks Fly. Su interpretación le valió varios galardones y nominaciones, y en 2012 entró al libro Guinness de los récords como la actriz joven mejor paga de la industria.

Posteriormente le puso la voz a Margo en la saga de Mi villano favorito, en 2015 protagonizó el film de terror Los intrusos, y el año pasado integró el elenco del film North Hollywood. Cosgrove se encuentra preparándose para el revival de iCarly, que comenzó a rodarse en marzo de este año, y previamente estudió psicología en la universidad USC en California.

Joey Gaydos Jr. (Zack Mooneyham)

Joey Gaydos Jr. le dio vida a Zack

Gaydos Jr. interpretó a Zach Mooneyahm, apodado por Dewey “Zack-Attack”, un verdadero talentoso con la guitarra, quien escribe gran parte de la letra del tema que da título al film y que está inspirado en la áspera relación que tiene el personaje con su padre, quien no le permite desplegar su talento como guitarrista porque aspira a que su hijo tenga un futuro en otra carrera. El plano final de su padre mirándolo tocar en el escenario es lo que cambia su perspectiva. Como podría inferirse, Gaydos Jr. agarró una guitarra por primera vez a los 3 años y nunca la soltó desde entonces. Ahora tiene 29.

Al igual que Cosgrove, editó un disco en 2006 y luego se unió momentáneamente a la banda Stereo Jane, además de dar clases. Si bien mantuvo un perfil bajo, en 2019 su vida se complicó cuando fue detenido en más de cuatro ocasiones por hurto de instrumentos de locales de Florida. El músico, de acuerdo a lo informado entonces por el portal TMZ, admitió su culpabilidad alegando que sus actos estaban directamente vinculados con su adicción a las drogas.

Kevin Clark (Freddy Jones)

Kevin Clark personificó a Freddy

Como pasó con todos sus alumnos, Freddy fue apodado por Dewey y pasó a llamarse “Spazzy McGee” cuando comenzó a ensayar como baterista para la “Batalla de las bandas”. El común denominador de la gran mayoría del elenco de la película es que no prosiguieron con la actuación sino que se dedicaron de manera excluyente a la música. Lo último que se supo de Jones fue que se mudó a Chicago, donde se convirtió en un baterista profesional. En la actualidad, se define como “un músico que la pelea”, y en diciembre de 2015 se lo vio posando en el estreno en Broadway del musical basado en Escuela de rock, abrazado al pequeño que interpretaba a su personaje en la obra, el actor Dante Melucci.

Rivkah Reyes (Katie)

Rivkah Reyes era la bajista de la banda

La joven que tenía 10 años al interpretar a Katie, una excelsa bajista a la que su profesor denominaba “Posh Spice” en un guiño a las Spice Girls, recientemente resurgió en los medios por unas declaraciones que brindó al New York Post. Reyes contó que la pasó extremadamente bien en el rodaje con el resto del elenco, pero que cuando iba al colegio era víctima de bullying. “Cuando regresé a la escuela, la gente era muy simpática o muy mala [conmigo]. No había punto medio”, declaró. “Te dejarán de llamar Katie”, recordó que se decía a sí misma. La presión fue enorme para la entonces actriz, quien quería conseguir inmediatamente otro rol para que dejaran de burlarse de su trabajo en la comedia de Linklater. Años más tarde, sucumbió a las adicciones.

“Me culpo a mí misma y (no a mi rol en Escuela de rock) por las decisiones que tomé cuando era adicta”, agregó en su cuenta de Twitter la joven de ascendencia filipina, rusa y española y aclaró que en el set recibió “nada más que amor y apoyo”. Luego de su intervención en un cortometraje en 2014, se abocó de lleno a la música. Actualmente toca la guitarra y canta en bares de Chicago material propio y covers.

Robert Tsai (Lawrence)

Robert Tsai, en el papel de Lawrence

Seguramente recuerden a Robert Tsai como “Mr. Cool”, el joven encargado de tocar el teclado en la banda que forma Dewey. Al igual que la mayoría de sus compañeros, tras el estreno de Escuela de rock, y como si fuera un reflejo de su personaje en la película, decidió seguir su máximo sueño. Como consecuencia, siguió perfeccionándose en su pasión primigenia y en los últimos años tocó el piano tanto en conciertos como en producciones musicales. A Tsai también se lo pudo ver junto a sus amigos en las fotos de las reuniones que ocasionalmente organiza el elenco, ya sea para las fiestas o para un nuevo aniversario del film.

Maryam Hassan (Tamika)

Maryam Hassan interpretó a la vocalista Tamika

Uno de los momentos más genuinos de Escuela de rock es cuando Dewey descubre que Tamika tiene una increíble voz pero que, por miedo al bullying por su peso, decide ocultarla. Black, quien está brillante en una emotiva secuencia del film, le recuerda que lo físico no importa y que su talento la llevará a ser admirada. Dewey incluso la compara con Aretha Franklin y le hace escuchar el memorable solo de Clare Torry en la canción de Pink Floyd, “The Great Gig in the Sky”.

En la actualidad, Hassan adoptó el nombre profesional Mayhrenate y editó su primer EP, Plush, que promociona con asiduidad en sus redes sociales. “Tenemos un grupo de WhatsApp”, reveló la joven cuando el portal Variety le preguntó si seguía en hablando con los actores del film. “Nos mantenemos en contacto en frecuencia, yo cuento de mi música; Miranda comparte en qué película está trabajando, otros que están más alejados de la industria hablan de sus familias”, contó Hassan, quien definió a Black y a Linklater como dos personas “muy amables y talentosas”.

Caitlin Hale (Marta)

Caitlin Hale, en su personaje de Marta School of Rock y en la actualidad

La vida de “Blondie”, vocalista de la banda, tomó un rumbo inesperado. A diferencia de sus compañeros, decidió que la música no era lo suyo y se dedicó a estudiar periodismo. Luego de graduarse, comenzó a trabajar en el área del periodismo de espectáculos.

Previamente había incursionado como actriz en el musical Across The Universe y este año hará una participación en el largometraje Grimmerson Manor, que se estrenará en Halloween. Versátil y con muchos proyectos, Hale amplió su panorama y actualmente trabaja como sonografista y postea en sus redes su trayecto en el mundo de la medicina.

Dónde verla. Escuela de rock está disponible en Netflix.