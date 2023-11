escuchar

That 70´s Show significó no solo un verdadero semillero de estrellas: el casting de la sitcom que enamoró a millones de jóvenes alrededor del mundo a finales de los 90 generó grandes figuras de Hollywood -como Thoper Grace y Laura Prepon-, una pareja icónica del celebrities -Mila Kunis y Ashton Kutcher-, un actor condenado a 30 años de cárcel por violación -Danny Masterson- y una historia trágica que terminó con una muerte muy temprana. Lisa Robin Kelly, la actriz que se lució en la piel Laurie Forman, la malvada, manipuladora y promiscua hermana mayor de Eric Forman, murió en 2013, a los 43 años.

Antes de lograr la fama, Lisa tuvo una vida feliz. Oriunda de Connecticut, donde nació el 5 de marzo de 1970, vivió la mayor parte de su infancia y adolescencia en Ohio, junto a sus padres, y se mudó a California cuando supo que su destino estaba en la actuación. Con el título de la Goodman School of Drama en la mano, salió a buscar su destino, y no tardó en encontrarlo.

La primera vez que Lisa apareció en la pantalla fue en 1992. Tenía 22 años y había logrado un pequeño papel en la serie Married With Children -la serie que tuvo su versión local en Casados con hijos- como la contrafigura de Kelly Bundy. Tras algunas apariciones en cine y otras más en televisión -participó en episodios de Los expedientes secretos X y Murphy Brown- le llegó la gran oportunidad de la mano de la sitcom que mostró la vida de un grupo de amigos de los años 70 que se juntaban en el sótano de la casa de uno de ellos cuando no estaban en la escuela para charlar, escuchar música y fumar marihuana.

Si bien no logró quedarse con ninguno de los papeles principales, su personaje creció con el tiempo. Su look setentoso, sus camisetas al cuerpo, sus jeans oxfords y su corte de pelo al estilo Farrah Fawcett enamoraron al público adolescente, aunque su carácter resultaba repulsivo : además de molestar al bueno de Eric, jugaba con el corazón de Michael Kelso, quien no podía evitar caer rendido a sus pies aunque estaba de novio con Jackie, y con el de Fez, quien soñaba con ella a menudo.

Corría 1998 y Lisa había alcanzado esa fama que tanto había deseado. Mientras grababa la serie, escuchaba ofertas: así llegó también la oportunidad de trabajar en Juegos Peligrosos (1999) junto a Rose McGowan, Judy Greer y Marilyn Manson. Todo parecía funcionar a la perfección, pero cuando las cámaras se apagaban la vida de Lisa se volvía mucho más oscura que, incluso, la de sus personajes.

El principio del fin

Durante las grabaciones de la tercera temporada de la serie, los problemas de Lisa con las drogas se volvieron insostenibles. La producción del show decidió, entonces, despedirla, y mandar a su personaje a estudiar a una escuela de belleza en Chicago. En la quinta temporada, la actriz tuvo una aparición menor durante una cena del Día de Acción de Gracias y luego nunca más volvió a aparecer. No pasó lo mismo con Laurie Forman, quien sí regresó en la sexta temporada en el cuerpo de Christina Moore. La última vez que Lisa apareció en la pantalla fue en The Food Chain: A Hollywood Scarytale (2005).

Cuando Lisa quedó fuera de That 70´s show, los rumores comenzaron a sonar: insinuaban que su salida tenía que ver con problemas con las drogas. La actriz no desestimó la información, aunque sí la corrigió: explicó que su adicción tenía que ver con el alcohol. No fueron muchas las veces que habló de sus conflictos personales o de la situación que tuvo que afrontar. Sin embargo, en una entrevista con ABC News en el año 2012, explicó que si bien lo intentó, había dejado pasar todas las oportunidades que se le habían presentado para volver al show. Además, reveló el motivo de su depresión. “Había perdido un bebé”, reveló. “Como resultado de eso perdí todo, y estaba abusando del alcohol” .

Problemas con la ley

Los consumos abusivos de Kelly no solo le generaron problemas laborales. Desde 2010 hasta el día de su muerte, fue arrestada por lo menos en cuatro oportunidades. La primera vez fue en agosto de 2010 por manejar en estado de ebriedad; tras pagar una fianza quedó libre. En marzo de 2012 lo que la llevó a prisión fue la denuncia de su exnovio, John Michas, quien la acusó de lesiones graves. En ese momento, Lisa negó las acusaciones y aseguró que había sido Michas quien la había atacado. El fiscal de Los Ángeles no presentó cargos.

Lisa Robin Kelly

El 23 de junio de 2013, la actriz volvió a la cárcel otra vez por manejar alcoholizada: la policía recibió el llamado de un anónimo por una mujer que había estacionado su auto en la mitad de la autopista I-5. Cuatro meses después, Kelly se casó con Robert Joseph Gilliam, una relación que tampoco la ayudó a salir de su tormentosa realidad. En noviembre, volvieron los problemas con la ley, esta vez fue acusada por generar disturbios en su casa, en Carolina del Norte; un tiempo después pidió el divorcio y pidió una orden de restricción. Con el trámite terminado, festejó en su cuenta de Twitter. “Estoy teniendo un gran día, libre por fin, libre por fin”, escribió.

Una partida temprana

Dos meses después de su último arresto, Lisa decidió retomar el rumbo de su vida. Para eso necesitaba “limpiarse”, alejarse de las drogas y el alcohol. Con ese objetivo, se registró el centro de rehabilitación Pax Rehab House, en Altadena, California. Dos días después, murió mientras dormía. Sufrió un paro cardíaco. Tenía 43 años. Si bien la causa de su muerte no se supo de inmediato, los informes forenses determinaron meses después que la actriz había fallecido como resultado de una “intoxicación por múltiples drogas” que tomó por vía oral . Gilliam, sorprendido por la noticia, culpó al nuevo novio de Kelly de su recaída, quien en cambio explicó que el final de Kelly fue consecuencia de años de abuso físico y emocional por parte de Gilliam.

Lisa Robin Kelly en una imagen de 2000 Kevin Winter - Hulton Archive

“Ella había estado luchando contra demonios durante un tiempo y finalmente perdió la batalla”, anunció Craig Wyckoff, su manager, según el portal TMZ luego de confirmar la noticia. Además, explicó que Kelly estaba “esperanzada y confiada, deseando dejar atrás esta parte de su vida” cuando comenzó su rehabilitación. También confirmó que tenía la intención de superar su adicción luego de años de entrar y salir de diferentes centros de ayuda.

Apenas se conoció la triste noticia, muchas de las estrellas que la acompañaron en los sets compartieron su dolor. Danny Masterson, quien interpretó a Steven Hyde en That ‘70s Show, fue el primero en manifestarse. ‘Terribles, terribles noticias. Brillante en los 70... Nos vemos la próxima vez LRK, besos”, escribió en su cuenta de Twitter. Por su parte, Dennis Haskins, quien le dio vida al señor Belding en Salvados por la campana, también despidió a la actriz. “Me entristece saber que Lisa Robin Kelly perdió su batalla mientras estaba en rehabilitación luchando por vivir”. “Lamento mucho enterarme del fallecimiento de Lisa”, dijo en un comunicado Kurtwood Smith, quien interpretó a su papá en la ficción, el gruñón Red Forman. “ Sé que los últimos 10 años han sido una lucha muy difícil para ella, pero siempre recordaré a la joven encantadora, divertida y talentosa con la que trabajé ”.