El verdadero motivo por el que Casey Affleck decidió no asistir a la fastuosa boda de su hermano Ben y Jennifer Lopez

Semejante historia de amor merecía más de un día de festejo. Así, al menos, lo decidieron ellos: Jennifer Lopez y Ben Affleck, y prepararon una celebración de tres días, junto a sus familiares y sus amigos más cercanos. La pareja, que conoce muy bien las consecuencias del asedio de los paparazzi y de los fanáticos, no dejó nada librado al azar y tomó una serie de medidas extremas de seguridad para que no se filtrase ninguna información ni antes ni durante el agasajo, que comenzó el viernes a la noche con una exclusiva cena. Sin embargo, el sábado por la noche, horas antes de que comience la ceremonia en la fastuosa mansión que el actor posee en Georgia, todos los portales estadounidenses daban la gran noticia del día: Casey Affleck, el hermano del novio, no sería de la partida.

Las imágenes, tomadas por un paparazzi no daban lugar a la duda: el actor había sido visto en Los Ángeles, la misma tarde en la que su hermano daría el sí frente al altar, caminando despreocupadamente con su novia, Caylee Cowan. Con el correr de las horas, su inesperada ausencia fue confirmada. Y para que no se tejieran conjeturas al respecto, fue el mismo Casey quien recurrió a su cuenta de Instagram para dejar en claro que no tiene ningún problema con su flamante cuñada .

“Vale la pena esperar por las cosas buenas”, escribió el actor junto a una imagen de 2002 en la que se lo ve con su hermano y con Jennifer Lopez, paseando por Los Ángeles. “Aquí están los giros, los nuevos comienzos y el encontrar nuevas reservas de viejo amor” . Según explicó Casey, su ausencia se debió a compromisos paternales. “Bienvenida a la familia. Jen, eres una joya. Te queremos mucho” , culminó el ahora cuñado de la actriz y cantante.

Aquellas palabras lograron convencer a algunos, pero no a todos. Quizá por eso, el actor que suele resguardar su vida familiar y privada, volvió a recurrir a las redes, una vez más, para compartir con sus seguidores -aunque sin decirlo- el verdadero motivo por el que no pudo viajar hasta Georgia durante el fin de semana: su hijo mayor, Indiana, de 18 años, comenzó este lunes sus estudios universitarios y él quiso acompañarlo en sus últimas horas en el hogar familiar y en su primera jornada en la casa de estudios.

“ El agua se vuelve profunda, el mar es ancho, los vientos pueden levantarse. Lo has visto antes. Y aunque un barco está más seguro en el puerto, no es para eso que están hechos los barcos ”, escribió, junto a la foto en la que se puede ver a su hijo cuando era pequeño, junto a él. “Estás listo para esto”, continuó Affleck. “Sos excepcionalmente maravilloso, lleno de integridad, coraje y amabilidad. Serás una mejora para la tierra de los ‘adultos’. Y si salís al mundo con curioso asombro y sincera gratitud, el mundo, eventualmente, te sorprenderá con lo mismo”, continuó.

Durante el fin de semana, otra de las grandes incógnitas tuvo a la exesposa de Affleck como protagonista. ¿Asistiría Jennifer Garner al casamiento de su exmarido? El mismo sábado, antes que comenzara formalmente la ceremonia, aquella pregunta tuvo respuesta. Según informaron varios medios estadounidenses, la madre de los tres hijos del actor no estaría presente.

“Jennifer está trabajando arduamente en un proyecto en Texas y no asistirá a la celebración de la boda, pero ha apoyado totalmente que sus hijos estén allí y es muy positiva en general sobre todo el asunto” , le dijo una fuente cercana a la actriz a Hollywood Life. Y agregó: “No hay nada más importante para ella que la felicidad de sus hijos, por lo que el hecho de que se sientan bienvenidos y cómodos y se hayan unido a J.Lo y sus hijos es lo mejor que podría pedir”.

Los hijos de ambos actores jugaron un rol central durante la ceremonia. Violet, Seraphina y Samuel, los niños que él tuvo junto a Garner, y Max y Emme, los mellizos que tuvo ella con Marc Anthony, caminaron junto a sus padres por la alfombra blanca que llevaba hacia el altar luciendo atuendos en color blanco, al igual que todos los invitados que respetaron el dress code impuesto para la velada.

Los festejos se llevaron a cabo en la finca que tiene Affleck en Riceboro, Georgia, un lugar que esconde un significado especial para los artistas, porque es uno de los sitios en el que disfrutaron de su relación en la primera etapa, dos décadas atrás. De hecho, se trata de la misma casa en la que allá por 2002 estuvieron a punto de dar el sí.