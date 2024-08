Quién es Kick Kennedy, la hija de Robert F. Kennedy Jr. que vinculan con Ben Affleck

Escuchar

La reciente separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck abrió la puerta a nuevos rumores en el mundo del espectáculo. Según los medios, el actor de 52 años podría estar en los comienzos de un romance con Kick Kennedy, la hija del candidato presidencial estadounidense Robert F. Kennedy Jr. Las especulaciones comenzaron después de que se los observara juntos en distintas salidas.

Una fuente citada por el medio británico Daily Mail asegura que Affleck y Kennedy, de 36 años, “están disfrutando de pasar tiempo” juntos, aunque ella prefiere mantener la situación en privado. El medio también sostuvo que el vínculo entre ambos no es reciente, sino que la presunta relación entre ambos comenzó antes de que el actor volviera a estar con Jennifer Lopez.

Quién es Kick Kennedy Instagram @Kickkennedy

“Ben y Kick tuvieron una aventura antes de que él regresara con JLo”, mencionó la fuente, que añadió que el actor siempre consideró a la familia Kennedy como parte de la realeza en Boston. Sin embargo, a partir de las dudas de los fanáticos, aseguraron que no hubo superposición de tiempos con la relación entre Affleck y Lopez.

El medio Page Six también constató esta información. Según afirman, Affleck y Kennedy han sido vistos en varios lugares de moda, como el Polo Lounge en el Beverly Hills Hotel. El tipo de vínculo exacto que mantienen sigue siendo incierto. Hay quienes afirman que son amigos, mientras otros aseguran que llevan adelante un romance oculto. Hasta el momento, Kick Kennedy declinó hacer comentarios al respecto, mientras que los representantes de Affleck también mantienen el silencio.

La historia de Kick Kennedy, en supuesta relación con Ben Affleck

Kathleen “Kick” Kennedy, de 36 años, pertenece a una de las familias más icónicas de Estados Unidos. Hija de Robert F. Kennedy Jr., forma parte de una dinastía que marcó la historia de Estados Unidos. Su bisabuelo, Robert F. Kennedy, fue fiscal general y senador, mientras que su tío abuelo, John F. Kennedy, se desempeñó como presidente de la nación, antes de ser asesinado el 22 de noviembre de 1963.

Kick Kennedy es actriz y protagonizó reconocidas series internacionales Instagram @Kickkennedy

Kick es la menor de seis hijos, fruto del matrimonio entre Robert y Emily Ruth Black, que estuvieron casados desde 1982 hasta 1994. Su vida estuvo marcada por la tragedia: en 2018, murió su novio, el multimillonario Matthew Mellon. En específico, falleció en Cancún debido a un ataque al corazón tras consumir una potente droga, mientras se preparaba para un proceso de desintoxicación.

Fue a la Universidad de Stanford, donde obtuvo títulos en Historia y Teatro. Además, tiene una larga carrera en el mundo del entretenimiento. Su trayectoria incluye participaciones en populares series de televisión como Gossip Girl, The Newsroom, y Curb Your Enthusiasm, así como en la película Fear and Loathing in Aspen. Además, trabajó como modelo.

Quién es Kick Kennedy Instagram @Kickkennedy

Asimismo, es conocida por su activismo ambiental. En 2010, Kennedy escaló el Monte Kilimanjaro junto a los actores Emile Hirsch y Jessica Biel para crear conciencia sobre la crisis del agua. Este hito complementa su perfil como figura pública comprometida con la sostenibilidad y los cambios políticos.

LA NACION