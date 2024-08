Cómo atraviesa Jennifer Lopez su divorcio de Ben Affleck y por qué no quiere vivir en la mansión de Beverly Hills

Escuchar

El tiempo pasa y Jennifer Lopez sigue enojada. En pleno proceso de divorcio y luego de varios meses de distancia, la actriz y estrella del pop no puede superar la desilusión que le causó el fracaso de la segunda oportunidad -con casamiento incluido- que le dio a su amor con Ben Affleck. “Está molesta y decepcionada”, confirmaron desde su entorno.

Una postal del año pasado en donde JLo se mostró enojada con la persecución de los paparazzi x17/The Grosby Group

JLo presentó los papeles del divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles el pasado 20 de agosto, el día que hubiera cumplido dos años de casada. Sin embargo, indicó como fecha de separación el 26 de abril. En el medio, mientras los rumores crecían y ellos guardaban silencio ante las versiones sobre la ruptura, cada uno se enfocó en sus proyectos laborales y personales, y casi no se los volvió a ver juntos.

Hoy, Affleck se refugia en sus hijos y hasta se lo vinculó con una nueva mujer: Kick Kennedy. Incluso, el domingo pasado fue visto muy animado en medio de una cena con su colega, socio y amigo, Matt Damon, y su mujer Luciana Barroso en el famoso restaurante de Los Ángeles, Toscana. En cambio, Lopez todavía está enojada. “Realmente la afectó mucho”, le confesó una fuente cercana a la artista a la revista People. “Está muy molesta y decepcionada con Ben”, agregó.

JLo y Ben Affleck, una pareja que -otra vez- no funcionó Backgrid/The Grosby Group

Pero hay algo más que la actriz de Atlas no puede superar: no se siente cómoda en la mansión de Beverly Hills que compró en mayo de 2023 por 60 millones de dólares para vivir “hasta que la muerte los separe” con Affleck y todos sus hijos. “Es demasiado grande para ella y está llena de recuerdos”, le contaron a People. La familia ensamblada de Lopez y Affleck incluyó a Violet, Finn y Samuel, los hijos que el protagonista de Perdida tuvo durante su matrimonio con Jennifer Garner, y los gemelos Max y Emme, fruto del amor de JLo con el cantante Marc Anthony.

Días atrás, otra persona del entorno de Lopez explicó a la misma revista que si bien “ella no quería el divorcio, quería solucionar las cosas”, iniciar el trámite legal le generó alivio . “Está haciendo todo lo que puede”, aclaró.

La luna de miel, el inicio del fin

Jennifer Lopez y Ben Affleck lucían bastante relajados en su segunda luna de miel Hola!

Según trascendió hace una semana, la luna de miel en Italia habría sido el momento en que el matrimonio comenzó a tener algunas rispideces que, al parecer, no pudieron superar y los llevaron a separarse. Si bien ellos intentaron disfrutar de esos días lejos de los flashes, lo cierto es que los paparazzi no los dejaron ni a sol ni a sombra. Así fue como sus paseos en yate, sus cenas en los mejores restaurantes del lugar y sus tardes de shopping por las marcas más lujosas se convirtieron en un atractivo para los fotógrafos.

A pesar de que ambos están acostumbrados a la fama y las cámaras, esta especie de persecución habría incomodado a Affleck. “No estaba contento con que los paparazzi los siguieran. Ella es una superestrella internacional y él actuó como si fuera una sorpresa que los siguieran”, le dijo una fuente cercana a la pareja a Page Six. Esta exposición no buscada habría afectado la estadía por Italia, haciendo que el actor se muestre con mala cara la mayor parte del tiempo. “Cuando no estaban frente a las cámaras, apenas se hablaban. Se suponía que sería el momento más feliz de su vida”, agregó.

La cara de enojo de Affleck fue siempre un tema de discusión entre los fanáticos de JLo Spread Pictures/The Grosby Group

Si bien el actor había convencido a la cantante de que era un hombre muy distinto a aquel que había conocido a principios de los 2000, ese nuevo Affleck se habría esfumado muy rápido. “Él la convenció de que era un hombre cambiado, y eso duró muy poco tiempo”, afirmó este allegado al tiempo que destacaba que una vez que el actor recuperó la sobriedad (después de su ardua lucha con el alcohol) comenzó a anhelar más privacidad. “En el último tiempo ya no toleraba el nivel de celebridad de Lopez. No quiere al séquito y todo el drama que eso conlleva en su casa”, reveló dando cuenta de uno de los motivos que los llevaron a distanciarse.

“Ella está furiosa. Él la ha humillado . Él fue quien inició la vuelta y ella hizo todo un tema del reencuentro al decir que él era el amor de su vida. Se casaron hace dos años. Esto es una especie de récord, no son niños pequeños”, dijo otra fuente mientras desde el entorno de Affleck aseguran que el intérprete siempre fue muy protector con ella; razón por la cual intentó posponer el divorcio lo más que pudo.

