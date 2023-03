Elijah Wood y su secreto mejor guardado

escuchar

Hollywood es sinónimo de lujo, celebrities y megaproducciones cinematográficas pero también de hermetismo y secretos muy bien guardados. Los famosos suelen ser muy cautelosos con su vida privada y lo que pasa puertas adentro de su hogar es un misterio. En los últimos días, nos enteramos que Daniel Radcliffe va a ser papá gracias a los paparazzi que lo fotografiaron caminando por la calle junto a su mujer con una gran panza de embarazada.

Un caso parecido fue el de Jude Law, al descubrir que se había convertido en padre por séptima vez cuando lo vimos empujando un cochecito de bebe en un aeropuerto. En las últimas horas, Elijah Wood se sumó al team de los “padres ocultadores” al confirmar que, hace unos meses volvió a convertirse en padre (esta vez de una niña) junto a su mujer, Mette-Marie Kongsved.

La noticia que paralizó a medio mundo fue comunicada por el propio actor en una entrevista con Wall Street Journal. El alumno de El Señor de los Anillos estaba hablando de su rutina diaria y el dato de que su día comienza muy temprano debido a sus dos pequeños sorprendió a todos. Es que es la primera vez que este hombre de 42 años oriundo de Iowa declara que su esposa y él habían agrandado la familia en 2022. “Tenemos un hijo de 3 años y una hija de 14 meses y ella nos despierta bastante temprano. Me gusta levantarme temprano, me gusta comenzar el día”, manifestó públicamente.

Al hablar de cómo comienza su día con dos pequeños en la casa, Wood reveló que le gusta preparar el desayuno en familia y que la avena, la mantequilla de maní y las frutas como bananas, manzanas y moras son sus favoritas. “También me gusta mucho el muesli con yogur y a veces como eso con ellos”, confesó.

“Te desafían constantemente, de la mejor manera. Se trata tanto de mi propio crecimiento personal como del crecimiento de mis hijos”, contó Elijah Wood Archivo

Respecto a cómo está viviendo la paternidad, Elijah expresó: “Te desafían constantemente, de la mejor manera. Se trata tanto de mi propio crecimiento personal como del crecimiento de mis hijos”. Y enseguida hizo referencia a su decisión de mantener su intimidad en privado como así también su cuenta de Instagram. “Quería poder compartir fotos que no necesariamente quería compartir con el mundo. Una cuenta que esté abierta al público realmente cambiaría lo que comparto”, dijo sin rodeos.

“No es como si estuviera compartiendo algo que no me gustaría que saliera, pero soy una persona relativamente reservada”, agregó el actor quién utiliza las redes para compartir con sus familiares y amigos el crecimiento de sus pequeños.

Tiempo antes, cuando aún no estaba en pareja con la productora danesa, el intérprete habló de sus ganas de formar una familia. “En algún momento quiero casarme y tener hijos. Sin embargo, no está escrito cuándo me va a suceder. Me encantaría tener una familia algún día, tengo muchos amigos que tienen familias y es un momento en mi vida que espero con ansias. También es el tipo de cuestiones en las que necesitás tener las cosas en su lugar de antemano”, aseguró en una entrevista con ContactMusic.com.

Un amor lejos de los flashes

No sólo con el tema de la paternidad Elijah Wood es reservado. Con su vida amorosa también. Si bien tras romper con Pamela Racine, con quién salió entre 2005 y 2010, aseguró que cuando encontrara a la mujer de su vida quería casarse y formar una familia, una vez que la encontró el actor decidió vivir este romance bajo un total hermetismo. Y si bien los rumores de que Elijah Wood y Kongsved tenían algo más que una linda amistad comenzaron en 2017 (cuando coincidieron en el set de la película Ya no me siento a gusto en este mundo), fue recién un año después que los tortolitos confirmaron su relación tras ser descubiertos tomados de la mano en Pasadena, California. Eso sí, fue una de las únicas veces que se los vio juntos, ya que después de eso no hubo fotos posadas ni declaraciones de amor en público.

A esas fotografías le siguieron versiones de un posible compromiso cuando en 2019 se vio a la productora danesa con un anillo en su mano izquierda. Sin embargo, hasta el momento la pareja no ha pasado por el altar, a menos que se sepa públicamente. Y lo mismo sucedió cuando se convirtieron en padres por primera vez. La noticia del embarazo se conoció a mediados de ese mismo año, cuando se filtraron unas imágenes de la productora con una notable panza.

La pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Evan, en 2019, pero no fue hasta 2020 que el encargado de dar vida al personaje de Frodo reveló el nacimiento del pequeño durante una aparición en Late Night with Seth Meyers. “No he fumado un solo cigarrillo desde Nochebuena. Esa noche, descubrí que estábamos embarazados”, le dijo al conductor del ciclo sin dar detalles del sexo ni el nombre del bebe.

LA NACION