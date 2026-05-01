Quién es Marco Calone, el amigo de Diego Maradona Jr. que habría puesto en jaque su matrimonio con Nunzia Pennino

Diego Maradona Jr. atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida: luego de separarse de Nunzia Pennino, la mujer con las que compartió los últimos diez años de su vida y es madre de sus dos hijos, comenzó a circular la versión de que ella le habría sido infiel con uno de sus mejores amigos. ¿Quién es Marco Calone, el hombre que habría roto el matrimonio y la confianza del hijo de Dios?

Una separación inesperada

La noticia del fin de la relación entre Maradona Jr. y Pennino se dio a conocer a mediados del año pasado. Según contó Carolina Molinari en LAM, no fue en buenos términos. “Ellos se separaron con una denuncia de su exmujer, con la cual tiene dos hijos. Esto fue en agosto, yo hablé con él y estaba mal, en un momento cerró sus redes sociales y después las volvió a abrir”, relató la panelista de Angel de Brito.

En aquel momento, la información fue manejada con cautela y no trascendieron demasiados detalles sobre las razones detrás del final del vínculo, y se mencionó el foco en preservar a Diego Matías e India Nicole, los hijos de la expareja. La noticia generó fuerte repercusión porque hasta poco tiempo antes ambos continuaban mostrándose en postales familiares juntos. Sin embargo, la relación ya atravesaba una crisis profunda.

Diego Maradona Jr. el día de su boda con Nunzia Pennino Archivo

La historia de amor entre Diego Jr. y Nunzia comenzó hace más de una década. El paso formal lo habían dado en 2015 al firmar en Nápoles una promesa de matrimonio, una figura legal que oficializaba su compromiso. Finalmente, el 10 de junio de ese mismo año sellaron su unión con una boda religiosa en la Basílica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio, en Capodimonte, en Nápoles. La ceremonia tuvo una enorme repercusión mediática en Italia y familiares y amigos celebraron junto a los novios en un restaurante de Bacoli.

Marco Calone, ¿la razón del final?

La noticia volvió esta semana con fuerza al centro de la escena: según contó Molinari, Pennino estaría en pareja con Marco Calone, un cantante napolitano señalado además como el mejor amigo de Diego Maradona Jr. “En medios italianos surgió que ella estaría de novia con el mejor amigo de él”, afirmó la panelista al aire.

Quien dio la primicia fue el periodista italiano Gabriele Parpiglia. Además de asegurar que la ruptura es oficial, contó que ella ya comenzó una nueva relación con alguien muy cercano, al menos en el pasado, a Diego Junior: Marco Calone. El diario Corriere Dello Sport retomó la información, tituló la noticia con un fuerte textual -”Su exmujer está con su mejor amigo"- y contó que la flamante pareja ya no se esconde: intercambian “likes” en sus cuentas de Instagram y en Nápoles ya no esconden su vínculo. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas.

Una figura del mundo de la música

Marco Calone nació hace 43 años en Nápoles en el seno de una familia de artistas: es hijo de la cantante Cinzia Oscar (Vincenza Testa) y del músico Franco Calone, ambos vinculados al circuito neomelódico local. Cuando dio sus primeros pasos en el mundo de la música, Calone decidió seguir el legado de sus padres.

Con una carrera activa desde fines de los 2000, el músico logró consolidarse como una figura reconocida. Desde entonces, publicó más de una decena de álbumes y numerosos sencillos, entre ellos algunos temas que alcanzaron la popularidad en Europa como “E staje male” y “Si felice tu”.

En redes sociales, Marco Calone mantiene un vínculo activo con su público a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 400 mil seguidores y comparte novedades de su carrera, lanzamientos musicales y momentos de su vida cotidiana.