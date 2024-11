Elogios, abrazos y un “piquito”: el celebrado reencuentro de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, a 27 años del estreno de Titanic

Fueron, son y serán una de las parejas más icónicas del cine hollywoodense. Tras protagonizar Titanic, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet se convirtieron en una dupla explosiva que todos los productores querían tener. Sin embargo, la pareja solo se volvió a reencontrar en 2008 en el set de Solo un sueño, un drama basado en la novela de Richard Yates, dirigido por Sam Mendes. Y si bien no volvieron a trabajar juntos en el último tiempo, los actores siempre están pendientes de la vida y la carrera del otro. De hecho, el galán estuvo presente en el estreno de Lee, la nueva película de Winslet, y le prodigó elogios y besos ante todos los flashes .

El encuentro sucedió este martes por la noche en el teatro Harmony Gold de Los Ángeles. El motivo fue la avant premiere de este film en el que la actriz de Mare of Easttown encarna a la modelo devenida en fotoperiodista durante la Segunda Guerra Mundial, Lee Miller. DiCaprio no sólo acompañó a su colega y amiga en los momentos previos al estreno, sino que también (y debido a la relación que los une) ofició de anfitrión del evento. “ Kate, querida amiga, tu trabajo en esta película ha sido transformador ”, dijo el actor ante una sala colmada de espectadores.

Tras destacar que su actuación lo había asombrado, el galán confesó qué es lo que más admira de su coprotagonista en el film de James Cameron. “Sigo admirando tu fuerza, tu integridad, tu talento y tu pasión por cada uno de los proyectos que creas. Sin más preámbulos, uno de los grandes talentos de mi generación : la única e inigualable Kate Winslet”, lanzó mientras la multitud aplaudía y la actriz se acercaba al escenario con una gran sonrisa.

Leonardo DiCaprio introducing Kate Winslet during 'Lee' screening in Los Angeles (November 19, 2024). pic.twitter.com/K7H58zNSzS — Leonardo DiCaprio Fan (@dicapriofans) November 20, 2024

Sin embargo, la sorpresa mayor ocurrió cuando Winslet saludó a su compañero con un inocente y tierno beso en los labios seguido de un fuerte abrazo. Después de este momento que rápidamente se viralizó en las redes, la dupla posó ante los flashes junto al poster del film, demostrando que su química tanto al frente como detrás de la pantalla sigue intacta.

En una entrevista con Entertainment Tonight, Winslet ya había hablado de la amistad que la une a DiCaprio desde hace 27 años y recordó cómo fue la primera vez que se lo cruzó en el clásico de 1997, donde interpretaron a Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater. ”Era una especie de maraña de extremidades largas, delgadas y descoordinadas. Y era muy libre consigo mismo y tenía una energía efervescente que era realmente magnética. Recuerdo que pensé: ‘Esto va a ser divertido. Definitivamente nos llevaremos bien’. Y realmente lo hicimos”, confesó.

“Una vez que comenzamos a rodar, encontramos nuestro propio ritmo. Es asombroso mirar atrás y recordarlo todo nuevamente”, confesó la actriz mientras aclaraba que, a pesar de no volver a coincidir muchas más veces en un proyecto, siempre están en contacto. “ Nos conectamos en muchos niveles. Esa dedicación al oficio y el profundo interés en él permanecen hasta el día de hoy. Siempre hacemos esa llamada inmediatamente, no hay espera. Si lo piensas, en el mundo en el que vivimos ahora, tener amistades que te unen y una historia compartida es algo realmente especial ”, reflexionó.

El único momento en el que estuvieron un tanto distanciados fue en 2020 cuando el mundo entró en pausa por la pandemia del coronavirus. Eso sí, el reencuentro fue muy emotivo: “No podía dejar de llorar. ¡Lo conozco desde hace media vida! No es que yo haya estado en Nueva York o que él haya estado en Londres y hayamos tenido la oportunidad de cenar o tomar un café y ponernos al día. No hemos podido salir de nuestros países. Como tantas amistades en todo el mundo, nos extrañamos por culpa del Covid. Es mi amigo, un gran amigo. Estamos unidos para toda la vida ”, le dijo en ese momento a The Guardian.

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en Titanic IMBD

En 2017, la actriz salió a negar las versiones que aseguraban que con DiCaprio había un lazo que trascendía lo amistoso. Tras ser fotografiados mientras disfrutaban de una jornada de sol en Saint Tropez, los rumores fueron inevitables, e incluso se llegó a afirmar que Leo siempre había estado secretamente enamorado de ella. En una entrevista que brindó entonces, Winslet dijo que “afortunadamente” nunca hubo romance entre ellos, ni siquiera tensión sexual.

“Fueron siete meses de intenso trabajo [en Titanic], los dos éramos muy jóvenes, es increíble. Y por suerte, y creo que ahí tuvimos mucha suerte, nunca nos gustamos”, contó ella durante su paso por el show británico Lorraine. De esa forma, la actriz que interpretó a Rose en la película de James Cameron, desmintió las versiones. “ Ya sé que es muy molesto escuchar esto, lo siento, pero es que nunca sucedió. Y eso permitió que tuviéramos lo que compartimos ahora, que podamos tomarnos el pelo mutuamente, y me parece maravilloso ”.

