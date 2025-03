Un actor aseguró que la escena de sexo que compartió con Kate Winslet hoy no se podría hacer

Kate Winslet ya era toda una celebridad cuando, en 2006, filmó Secretos íntimos junto a Patrick Wilson . Hoy, 20 años después del estreno del film, el actor y director recordó el detrás de escena de una de las escenas de sexo más recordadas de la época, reveló las consecuencias que tuvo en su colega y aseguró que hoy en día no se podría hacer. “Hubo muchos moretones”, confesó.

Patrick Wilson recordó su escena de sexo con Kate Winslet UIP

En Secretos íntimos -la adaptación cinematográfica de la novela Juegos de niños, de Tom Perrota, que dirigió Todd Field-, varias personas se cruzan por azar en los parques, piscinas y calles de su barrio, donde un pedófilo recién salido de la cárcel merodea. En ese contexto se conocen Sarah Pierce (Winslet) y Brad Adamson (Wilson), una madre aburrida y un padre que cuida a su hijo mientras su mujer trabaja, y protagonizan un fogoso encuentro sexual en una lavandería.

Wilson, quien en la actualidad protagoniza Millers in Marriage, la última película de Edward Burns, repasó su experiencia en el set de Secretos íntimos y las repercusiones que tuvo en su vida el film en un episodio del podcast It Happened in Hollywood, del portal especializado The Hollywood Reporter.

“Recuerdo que algunas veces recibí miradas de mujeres mientras estaba en el parque que decían: ‘¿Por qué te conozco?’, y luego las veías ponerse nerviosas y decir: ‘Ah, por eso lo recuerdo’”, repasó Wilson. “Llegó un punto en el que podía simplemente decir: ‘¿Estás pensando en la escena de la lavandería ahora mismo?’”, agregó.

Tiempos pasados

La recordada escena sexual entre Winslet y Wilson se filmó mucho tiempo antes de que existieran los coordinadores de intimidad. En la toma, se los ve a ambos desnudos mientras mantienen una relación sexual intensa.

Según reveló en el podcast, tiempo antes de que comenzara la filmación, Wilson organizó una cena en su casa con su flamante esposa, la actriz Dagmara Dominiczyk, Winslet y su entonces esposo, el director Sam Mendes. “Solo para decir ´está bien, estamos a punto de comenzar esta película juntos. Nos va a gustar mucho´. De alguna manera niveló el campo de juego. Podíamos hacer muchos chistes al respecto, pero todos sabíamos cómo funcionaba”, explicó Wilson.

Finalmente, cuando llegó el momento de hacer la famosa escena, la dupla de actores se comportó de manera muy profesional. “Fuimos muy específicos”, aseguró el intérprete. “Kate fue tan genial, muy amable y una auténtica profesional. Nunca hubo un momento incómodo o extraño. Nunca uno. Me encantó”, agregó.

Sobre el detrás de escena, Wilson reveló que no usaron dobles de cuerpo. “Eso fue antes del crossfit. Supongo que era un gran corredor en ese entonces”, bromeó. En cuanto a los rumores que indicaron, en ese entonces, que Winslet se había lastimado la cola, Wilson confesó que efectivamente algo así pudo haber pasado. “Estoy seguro de que hubo muchos moretones”.

Luego de su revelación, el actor marcó una diferencia sustancial entre la forma de filmar en 2006 y ahora. “Digámoslo de esta manera: no he hecho una escena así desde después de #MeToo y los coordinadores de intimidad. Me siento un poco como un dinosaurio cuando aparecen ese tipo de escenas de amor”, se sinceró.

Wilson contó, además, que hubo otra escena de amor igualmente gráfica filmada con la actriz Jennifer Connelly, que interpreta a su esposa, que finalmente fue eliminada de la película.

La palabra de Winslet

Kate Winslet: "Nos cuidamos el uno al otro y nos reímos mucho. Suena ridículo, pero en cierto punto olvidás que estás desnudo con un extraño" Felix Hörhager - dpa

Cuando Secretos íntimos se estrenó, la actriz de Titanic, Sensatez y sentimientos y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos habló de aquellas recordadas escenas de sexo. “Ensayamos la escena completamente vestidos, sin nadie en la habitación; solo nosotros y Todd, y simplemente obtuvimos una forma general de la escena para que supiéramos qué esperar”, dijo por aquel entonces. “Nos cuidamos el uno al otro y nos reímos mucho. Suena ridículo, pero en cierto punto olvidás que estás desnudo con un extraño”, agregó, y cerró la experiencia con una llamativa confesión: “Me dolían mucho las caderas y el trasero al día siguiente”.

LA NACION

Temas Kate Winslet