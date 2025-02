Todoterreno: diez actores que desarrollaron habilidades para protagonizar películas y se lucieron en la pantalla

Actuar es una profesión que demanda una entrega total y absoluta, un compromiso físico y emocional por parte de un intérprete. Asimismo, determinadas películas pueden demandar una serie de “habilidades extras”, desde tocar un instrumento hasta pilotear un helicóptero y defenderse por medio de las artes marciales. Aunque existen dobles de riesgo para realizar escenas complejas o peligrosas, algunos actores aceptan el desafío y, además, de memorizar los guiones y construir a sus personajes, realizan un intenso entrenamiento para aprender “nuevos talentos”. A lo largo de los años, figuras como Ryan Gosling, Uma Thurman y Tom Cruise salieron del set de filmación con un nuevo título bajo el brazo.

Ryan Gosling

En 2004, un Ryan Gosling de 23 años enamoró al mundo con su interpretación de Noah Calhoun en Diario de una pasión (The Notebook), basada en la novela homónima de Nicholas Sparks. Durante el rodaje no solo comenzó aquella tan recordada relación con Rachel McAdams -que se trasladó de la ficción a la realidad- sino que además, aprendió carpintería. Como su personaje tuvo que construir de cero una casa, él se formó para hacer parte del mobiliario que se utilizó en el film.

Ryan Gosling aprendió carpintería para interpretar a Noah en Diario de una pasión (Foto: Captura de video)

Hace más de dos décadas el actor le reveló a People que para interpretar a su personaje recibió lecciones de un maderero durante dos meses y, de hecho, juntos fabricaron las sillas Adirondack que aparecían en el frente de la mansión que se ve en la película. Es, más, no eran solo de decoración, sino que aseguró que las usaron para sentarse.

“Rodamos una escena en la que Rachel y yo consumamos nuestra relación en una mesa que hice”, reconoció. Sin embargo, lamentó no haberse podido quedar con ese mueble en particular, ya que quedó en manos del maderero.

Kate Winslet

Veinticinco años después del éxito de Titanic, Kate Winslet volvió a trabajar bajo la dirección de James Cameron en Avatar: el camino del agua (Avatar: The Way of Water). Como su nombre lo indica, el film estuvo repleto de escenas acuáticas y la actriz se vio en la necesidad de aprender a contener la respiración debajo del agua por un tiempo prolongado.

Durante las grabaciones de Avatar: el camino del agua, Kate Winslet aprendió a contener la respiración debajo del agua por 7 minutos y 14 segundos (Foto: IMDb)

“Tengo un video en el que salgo a la superficie y digo ‘¿estoy muerta? ¿Morí? ¿Cuál fue mi tiempo?’”, le reveló la actriz a Total Film en 2022. “Inmediatamente, quise saber mi tiempo. Y no lo podía creer”, contó. Y es que contuvo la respiración por 7 minutos y 14 segundos dentro de un tanque de unos 3400 litros de agua.

Aunque Winslet aclaró que para la película no tuvo que estar abajo del agua durante todo ese tiempo, aprovechó la oportunidad para romper su propio récord y además superó la marca de seis minutos que estableció Tom Cruise para Misión Imposible: Nación secreta (Mission: Impossible-Rogue Nation).

Russell Crowe

En 2003 el director Peter Weir (La sociedad de los poetas muertos, The Truman Show y Gallipoli) estrenó Capitán de Mar y Guerra: La costa más lejana del mundo (Master and Commander: The Far Side of the World). Para ponerse en la piel de un capitán de barco durante las guerras napoleónicas, su protagonista, el actor Russell Crowe, tuvo que aprender a tocar el violín. ¿Quién fue su profesor? El destacado músico australiano Richard Tognetti.

Russell Crowe tomó clases de violín para la película Capitán de Mar y Guerra: La costa más lejana del mundo (Foto: Captura de video)

“En el set me dolía la garganta constantemente, no por el humo o el agua, sino por tocar el violín. Cuando intentaba tocar las partes difíciles, dejaba de respirar y no volvía a hacerlo hasta que era absolutamente necesario”, expresó Crowe en una entrevista con The Strad en 2004.

En ese sentido, reconoció que Tognetti le enseñó a controlar el cuerpo, a respirar las notas y hasta le puso un cubo de azúcar en la boca: si lo mordía significaba que había demasiada tensión. “Finalmente, pude tocar, respirar y comer el azúcar al mismo tiempo”, sostuvo el actor e incluso admitió que tras la película, se animó a tocar un par de veces más el instrumento.

Channing Tatum

El actor Channing Tatum supo convertirse en bailarín para las películas Un paso adelante (Step Up) y Magic Mike, pero, su personaje en Burt Gurney en ¡Ave César! (Hail, Caesar!) de los hermanos Ethan y Joel Coen le demandó aprender algo que hasta ese momento desconocía por completamente: tap.

El coreógrafo de la película, Christopher Gattelli, sostuvo en diálogo con Vulture que el actor tuvo tres meses para aprender a bailar con chapas como si lo hubiese hecho durante una década. Su entonces esposa, la actriz Jenna Dewan, lo ayudó a prepararse.

Channing Tatum aprendió Tap para Hail, Caesar!

“¡Y después estaba bailando junto a bailarines de Broadway que hicieron tap la mayor parte de sus vidas!”, afirmó el coreógrafo. “Chris me decía ‘no voy a simplificar esto solo porque nunca hiciste tap’”, reveló Tatum quien, además de bailar, tuvo que cantar en la cinta.

Uma Thurman

Un clásico de los clásicos. Kill Bill se convirtió no solo en una de las películas más emblemáticas del cine, sino también en algunos de los trabajos más destacados de su director, Quentin Tarantino, y de su protagonista Uma Thurman. Así como el éxito fue grande, el compromiso y la exigencia para llegar a ese resultado también lo fueron. La protagonista y el resto del elenco tuvieron que someterse a un intenso entrenamiento en artes marciales.

Por pedido de Tarantino, Uma Thurman y el resto del elenco de Kill Bill tuvieron que entrenarse en artes marciales (Foto: IMDb)

En 2018, la actriz Vivica Fox reveló en su autobiografía Every Day I’m Hustilng que Tarantino les dejó en claro que en la película “no habría cortes rápidos ni efectos especiales que los hicieran parecer verdaderos guerreros”.

“Durante tres meses, Uma Thurman, Lucy Liu, Daryl Hannah, David Carradine y yo pasamos ocho horas al día estudiando artes marciales en un gimnasio que armaron en Culver City. Eran de nueve a cinco, de lunes a viernes. Si no entrabas por la puerta entre las 8:55 y las 8:59, estabas en problemas a las 9:01. Pensé que estaba en las malditas Olimpiadas o algo así”, sostuvo, según reconstruyó la revista Time.

Tom Cruise

Si alguien no podía faltar en esta lista ese definitivamente es Tom Cruise. Conocido por sus escenas de acción sin dobles de riesgo, el actor decidió ir a por todo en el rodaje de Misión imposible: repercusión (Mission: Imposible-Fallout). Si bien ya tenía experiencia como piloto, para la sexta parte de la franquicia decidió convertirse en un experto en helicópteros.

Tom Cruise en Misión imposible: repercusión

“Pilotar un helicóptero requiere mucha habilidad. Poner a alguien como Tom en una situación como esta es casi imposible de imaginar”, sostuvo Marc Wolff, el coordinador aéreo de la película, en un video que se compartió sobre el detrás de escena. En esta misma línea, el asistente aéreo Randy Hepner afirmó que Cruise se convirtió en “un piloto de 2000 horas de vuelo”, en muy poco tiempo. Tom trabajó a contrarreloj para desarrollar las habilidades necesarias para llevar adelante las escenas.

Jennifer Lawrence

Interpretar a Katniss Everdeen en Los juegos del hambre (The Hunger Games) fue un antes y un después en la vida de Jennifer Lawrence. Pero, no solo por la fama y las oportunidades laborales que llegaron después, sino por el compromiso actoral y físico que le demandó esa película. El fuerte de su personaje eran el arco y la flecha, así que tuvo que prepararse para ser una experta también en la vida real.

Jennifer Lawrence realizó un intenso entrenamiento en arco y flecha para Los juegos del hambre (Foto: IMDb)

“Disfruté muchísimo del tiro con arco”, contó la ganadora del Oscar en 2015 durante el pódcast NPR. Tuvo una instructora “increíble”, pero “muy estricta”. El entrenamiento fue tan intenso que afirmó que el cuerpo le cambió totalmente: “Fue una locura, cuando volví para hacer las pruebas para la segunda película En Llamas, mis hombros eran cinco centímetros más anchos y mi brazo derecho era casi tres centímetros más largo que el izquierdo”.

Adrien Brody

Actualmente, Adrien Brody está en carrera -y es el favorito- para llevarse su segundo Oscar por su magistral trabajo en El Brutalista (The Brutalist). Este personaje hizo que más de uno se remontara al que tuvo hace 23 años en la película de Roman Polanski El Pianista (The Pianist), basada en la historial de cómo el músico y compositor Władysław Szpilman logró sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial.

Adrien Brody tomó clases de piano para protagonizar El pianista (Foto: IMDb)

Según reveló The Hollywood Reporter, interpretar al pianista le demandó a Brody trabajar con cuatro instructores de piano y practicar durante varias horas al día. “Descubrí que el piano era una maravillosa distracción no solo del hambre, sino también de la soledad”, afirmó al actor.

Miles Teller

En 2022, exactamente 36 años después del estreno de Top Gun, se estrenó la segunda parte de la franquicia Top Gun: Maverick. Tom Cruise volvió a ocupar el rol protagónico, pero se sumaron nuevas caras a la historia. Uno de ellos fue Miles Teller quien, para seguir las costumbres de su colega, no dudó en tomar riesgos y ponerse en un rol de piloto.

Top Gun Maverick (2022) Dagger Attack Scene (Online-video-cutter.com)

“Tuve unos tres meses de entrenamiento de vuelo antes de empezar la película. Ese tiempo fue importante para acostumbrarme a las aeronaves, pero también para desarrollar nuestra tolerancia a la fuerza G”, manifestó Teller en diálogo con Men’s Journal.

Tuvo que ganar experiencia a bordo de distintas aeronaves e incluso hacer un curso de entrenamiento de supervivencia naval con todos los protocolos, por si alguna vez tenía que eyectar sobre el océano.

Keanu Reeves

Otro actor que no le tiene miedo a las escenas de acción es Keanu Reeves. En 1991 interpretó en la película Punto límite (Point Break) a un agente del FBI que se infiltraba en una banda de surfistas. Para profundizar en su personaje tomó clases de surf, puesto que no tenía ninguna experiencia previa.

Keanu Reeves tomó clases de surf para la película Punto límite (Foto: IMDb)

Tanto Reeves como Patrick Swayze y Lori Petty se entrenaron con el actor y surfista Dennis Jarvis. “Era como una gran fiesta de surf todos los días”, sostuvo Jarvis en diálogo con Entertainment Weekly tras el estreno de la película. Además, explicó que durante dos meses preparó a los actores y les enseñó a “atrapar” olas.