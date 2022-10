En fotos: así fue la filmación del funeral de Lady Di que se verá en The Crown

escuchar

La sexta temporada de The Crown abordará uno de los temas más esperados por los espectadores de la serie y más temido por la familia real: los últimos años de Lady Di, incluyendo el accidente de tránsito que terminó con su vida. Esta semana, el elenco estuvo grabando lo que será el funeral de la princesa, y algunas fotos mostraron el detrás de escena del momento.

En las imágenes del funeral vemos a los actores Rufus Kampa y Will Powell, quienes interpretan al príncipe William y al príncipe Harry, en uno de los momentos más duros que vivieron los hermanos en su vida: caminar detrás del cajón de su madre . Con una gran pantalla verde detrás, vemos a los guardias reales durante la procesión que conmovió al mundo entero.

Rufus Kampa interpretando al Príncipe Williams The Grosby Gruoup - Splash News/The Grosby Group

De acuerdo con la declaración de una fuente allegada a la serie para el medio inglés The Sun, no se recreará en The Crown el momento exacto del accidente automovilístico que sufrió la princesa Diana. La idea de los creadores de dicha serie consiste en mostrar momentos previos y las consecuencias del suceso, con el objetivo de respetar y tratar con sensibilidad el fatal acontecimiento.

Will Powell interpreta al príncipe Harry The Grosby Gruoup - Splash News/The Grosby Group

Una fuente de la producción le dijo al sitio web Deadline que existía cierta ansiedad y nerviosismo entre el equipo debido a lo sensible del tema. Tras el fatídico suceso, en la serie podremos ver al entonces príncipe Carlos viajando a París para recoger el cuerpo, mientras Mohamed Al-Fayed enfrenta el racismo de las autoridades francesas al acudir por el cuerpo de su hijo, indica IndieWire.

Con una gran pantalla verde detrás, vemos el cajón siendo escoltado por guardias reales. The Grosby Gruoup - Splash News/The Grosby Group

Se espera que no veamos dichos acontecimientos en la quinta temporada que está por estrenarse, sino hasta la sexta, que actualmente se encuentra en producción. Algo que caracteriza a esta producción de Netflix es la capacidad que mostró para relatar una historia real añadiendo toques ficticios, pero sin que se llegue a tergiversar el relato.

Con el estreno de la quinta temporada el próximo 9 de noviembre, los fanáticos de la serie conocerán al nuevo elenco. Mientras que la Reina Isabel II (antes interpretada por Claire Foy y Olivia Colman) ahora quedará en manos de Imelda Staunton, Dominic West tendrá la función de encarnar al Príncipe Carlos. “La gente entenderá, ya que la serie ha cambiado de actores cada dos temporadas. Se trata de evocar a esos personajes”, dice el actor.

El resto del elenco se completa con Jonathan Pryce como Príncipe Felipe, Lesley Manville como Princesa Margarita, Elizabeth Debicki como Princesa Diana, Claudia Harrison como Princesa Aja y Olivia Williams como Camilla Parker Bowles. En tanto, Jonny Lee Miller asume el papel de John Major, Salim Daw es Mohamed Al Fayed y Khalid Abdalla es Dodi Fayed.

Avance de la quinta temporada de The Crown

Hace unos días, tras la muerte de la reina, trascendió que la casa real le habría solicitado a Netflix que no deje de poner la clásica advertencia para aclarar que “The Crown es un drama, no un documental”. De esta manera, buscarían dejar en claro que no todo sucedió tal cual se ve en la pantalla, sobre todo si se tienen en cuenta los largos años de disputas entre la realeza y la productora.

Asimismo, el medio británico indicó que un amigo del rey Carlos III calificó al producto de “explotador”. Además, sostuvo que “Netflix no tiene reparo en destruir la reputación de las personas”. En la misma línea, esta fuente agregó: “Lo que la gente olvida es que hay seres humanos reales y vidas reales en el centro de esto”. El 9 de noviembre llegará a la plataforma la nueva temporada y solo allí se podrá saber si se aceptó la petición de la corona o no.

¿Cómo murió la princesa Diana?

La princesa Diana de Gales murió el 31 de agosto de 1997, tras haber sido víctima de un accidente automovilístico cuando transitaba por el túnel Puente del Alma en París, Francia.

Según los reportes de aquella noche, la princesa se transportaba lejos de unos paparazzi que la perseguían para fotografiarla. Iba acompañada de su entonces novio, Dodi Al-Fayed, un empresario y productor de cine egipcio. Además viajaban el conductor del auto, Henri Paul y Trevor Rees-Jones, guardaespaldas y único sobreviviente del accidente.

The Crown tratará la trágica muerte de Lady Di en su sexta temporada, con el mismo elenco de la quinta, que se estrenará el 9 de noviembre Twitter. @TheCrownNetflix

Dodi Al-Fayed y Henri Paul murieron al instante del accidente. La princesa resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital, en donde murió debido a una hemorragia interna ocasionada por sus lesiones.

Si bien estos son los hechos que relatan las investigaciones que realizaron tanto la policía francesa como inglesa, hay quienes sugieren diversas teorías de conspiración desde hace varios años.

LA NACION