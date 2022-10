Eso no se negocia: cuáles fueron los contratos multimillonarios que rechazó Coldplay

escuchar

Para muchos artistas, las jugosas ofertas de la industria publicitaria son difíciles de evadir, pero ese no parece ser el caso de Coldplay. A la banda británica no le tembló el pulso a la hora de rechazar contratos millonarios que, según ellos mismos dijeron, no se alineaban con su esencia. Chris Martin dejó clara su visión y en una entrevista para Q Magazine señaló: “No seríamos capaces de vivir con nosotros mismos si vendiéramos los significados de las canciones de ese modo”. Una de las características que más destacan de Coldplay es el activismo social de la popular banda inglesa que este martes inicia su serie de diez shows en el estadio de River Plate.

En diferentes ocasiones, declinaron propuestas de multinacionales que buscaban sacar adelante sus productos usando la música de estos artistas. @coldplaycl

Algunas marcas de alto impacto global insistieron con millones de dólares para tratar de utilizar temas de Coldplay con fines promocionales, pero las negociaciones no tuvieron éxito. Al parecer, en 2004 Coca Cola tenía intenciones de incorporar “Yellow” a una de sus campañas, mientras que GAP ostentaba “Trouble” y Gatorade “Don’t Panic”. Ninguna de las empresas logró la firma de los artistas que se inclinaron más bien a reservar su nombre para causas benéficas.

Los chicos buenos del rock

“Siempre pensé que si fuera un adolescente de 16 años y me gustara Coldplay lo mantendría en secreto. No somos cool y nunca lo seremos”, señaló en una entrevista para el medio británico Telegraph Chris Martin. La banda se esmera en proyectar una imagen impoluta que poco tiene en común con el estereotipo desfachatado de las estrellas de rock. Según trascendió, mantienen entre ellos un pacto estricto de “sobriedad” en el que acordaron no consumir drogas duras, y una de sus mayores preocupaciones es la de conservar un fuerte perfil social, apoyando campañas de comercio justo, medioambiente y derechos humanos.

Coldplay mantiene un fuerte perfil social y dona el 10 por ciento de su patrimonio neto @coldplaycl

Desde sus inicios, captaron la atención del público con la política que mantienen respecto a sus ingresos: dividen las ganancias en partes iguales y donan el 10 por ciento de su patrimonio neto a distintas organizaciones benéficas como Amnistía Internacional y la Cruz Roja . Para completar, el único que lleva una vida pública es Martin, sobre el que se centra la atención de los paparazzi. Los demás, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, parecen sentirse tranquilos así, más bien anónimos en medio de tanta fama. La exposición en redes sociales tampoco parece terminar de seducirlos y tal como explicitan en la cuenta oficial de la banda, el único integrante con Instagram personal es el bajista Guy Berryman.

Otra de las banderas que Coldplay se pone al hombro es la de la sustentabilidad. De hecho, su flamante gira mundial fue anunciada como un world tour ecológico, diseñado por expertos para mitigar la considerable huella ambiental de este tipo de eventos masivos. Bajo las consignas de “reducir, reinventar y restaurar”, la banda presentó en su web los 12 ejes que llevaría a cabo el tour:

Emisiones. Reducir en un 50% sus emisiones de CO2 (responsables en gran parte del cambio climático) con respecto a giras anteriores.

Energía. El escenario funciona casi enteramente con energías renovables.

Transporte. Se minimizan los vuelos y la banda viaja en aviones comerciales.

Escenario. Se priorizan materiales naturales y locales como estructuras de bambú, además de usar otros recursos renovables y locales. Las pulseritas LED serán reutilizables y el papel picado, biodegradable.

Fans. Premian a los fanáticos que reducen su huella de carbono para ir al show.

Agua. Se dispone de agua potable para que el público recargue sus botellas reutilizables durante los shows.

Residuos. Se invita a reducir, reutilizar y reciclar a todos los proveedores y asistentes.

Comida. Alternativas plant based, productos locales y carne sintética protagonizan el menú.

Merchandising. Todos los souvenirs son 100% libres de plástico.

Buenas causas. Como viene haciendo desde hace años, la banda dona el 10% de sus ingresos para apoyar a organizaciones ambientalistas y humanitarias.

Naturaleza. Entre otras iniciativas, se comprometen a plantar un árbol por cada ticket vendido.

Transparencia. El impacto ambiental de la gira es medido y publicado online.

Chris Martin, el líder responsable de Coldplay MATTHEW MILLER

Por lo pronto, Coldplay pisa fuerte en la escena musical actual y no son pocos críticos los que describen a la banda como “comercial” y “obsesionada por mantenerse en la cima del éxito”. Según Alexis Petridis, crítico del periódico británico The Guardian y uno de los especialistas en música pop más influyentes de Europa, el cuarteto está “obsesionado con triunfar en vez de arriesgarse a experimentar creativamente”, y es por eso que seleccionaron a los artistas con más seguidores en las redes sociales y escuchas en plataformas y se esforzaron por tenerlos en el disco. De ahí la presencia de Selena Gomez y las estrellas del pop coreano BTS.

