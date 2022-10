El motivo por el cual Netflix demoró el estreno de la serie de Harry y Meghan

escuchar

La semana pasada se aseguró que el príncipe Harry y Meghan Markle se encontraban desesperados por realizar cambios en la docu-serie que van a estrenar con Netflix. “Se están dando muchas conversaciones. Escuché que Harry y Meghan quieren que la serie se lleve a cabo hasta el próximo año, quieren detenerla”, explicó una fuente cercana al medio Page Six.

De acuerdo con la fuente, dichos cambios tenían relación con comentarios que Harry y Meghan de Sussex realizaron sobre el rey Carlos III, la reina Camilla y los príncipes de Gales, William y Kate.

(El experto real Neil Sean contó a "Fox Business" los verdaderos motivos sobre el retraso de la serie del príncipe Harry y Meghan Markle / Página web). Foto: reproducción

Sin embargo, el experto en realeza Neil Sean negó dicha versión. “Una muy buena fuente me dijo que si no hay conclusión en esa serie documental es porque simplemente no hay suficiente contenido”, explicó al programa de Fox Business.

Por lo que entonces se entiende que la plataforma de streaming Netflix es quien desea retrasar la serie, cuyo nombre es En casa con el estilo del duque y la duquesa de Sussex y abordará la vida de Harry y Meghan desde que radican en Montecito, California.

De igual forma, el comentarista real afirma que en dicha docu-serie no habrá contenido sobre el funeral de Isabel II de Reino Unido, ya que los duques de Sussex no tienen permiso. “Tienen un poco de material sobre cuando vinieron para el Jubileo de Platino”, finalizó.

De acuerdo con Page Six, Netflix tenía pensado estrenar el contenido al mismo tiempo que el libro de memorias del príncipe Harry, de 38 años, el cual se iba a estrenar a finales de año, pero que también sufrió un retraso.

ARCHIVO - Meghan Markle y Harry (Foto AP/Seth Wenig, archivo)

El lugar que Meghan Markle y el príncipe Harry ocupan en el sitio web de la corona británica

La muerte de Isabel II trajo consigo el cambio de todos los roles en la familia real británica. Carlos dejó de ser príncipe de Gales para convertirse en rey y William sucedió a su padre en el título que llevó por más de seis décadas.

Entre los cambios más sorprendentes, estuvo el lugar que se le asignó a los duques de Sussex en la página web de la familia, cuando aparecieron casi al final de toda la presentación y, luego de ellos, el príncipe Andrés, quien también forma parte de los “renegados”, luego del escándalo en el caso Epstein.

Los duques de Sussex ocupan casi el último lugar en el sitio de la familia real británica www.royal.uk

De hecho, a Harry y Meghan los anteceden familiares que son menos conocidos, como la princesa Alexandra y los duques de Gloucester. En ese sentido, también llamó la atención que muchos miembros de la realeza que no desempeñan funciones reales fueran eliminados por completo del sitio web, como fue el caso del príncipe Michael de Kent y su esposa, Marie-Christine.

El Comercio (Perú)