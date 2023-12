escuchar

Y finalmente, llegó el día. Vestidos de impecable blanco y rodeados de algunos de sus amigos más cercanos, Christian Sancho y Celeste Muriega dieron el sí este miércoles, y se convirtieron legalmente en marido y mujer. La bailarina y el actor posaron felices para las cámaras y compartieron en sus redes sociales algunas postales de este momento que marca un antes y un después en su relación.

Rodeados de vegetación e impecablemente vestidos de blanco, Christian Sancho y Celeste Muriega dieron el sí Gentileza Christian Sancho

La cita fue en el Jardín Japonés de Escobar, la localidad bonaerense en la que viven, y solo estuvieron presentes un puñado de sus amigos más íntimos. La gran fiesta es por la noche en Jano’s de Benavidez. Están invitadas unas 300 personas, más otras 100 que se van a sumar después de la medianoche. No hay boda por iglesia, pero un amigo en común hará una pequeña ceremonia de unión. “ Queremos que todas esas personas nos acompañen en este hermoso momento, y la única manera es que la ceremonia sea en el mismo lugar que la fiesta. Porque si te casás por iglesia, nunca pueden ir todos ”, explicó el actor.

La pareja se casó en el Jardín Japonés de Escobar, la localidad bonaerense en la que viven Gentileza Christian Sancho

Entre los presentes estarán los padres del actor, su hermano y su sobrina, que viven en Noruega y viajaron especialmente para la ocasión. Meses atrás, Celeste había indicado que Lizy Tagliani sería su dama de honor, ya que guarda una profunda amistad con la conductora y humorista. José María Muscari, director de la obra que los unió en escena, también ocuparía un lugar especial por ser quien ofició de “celestino”.

Christian Sancho y Celeste Muriega, libreta de familia en mano Gentileza Christian Sancho

Además, se cuenta con la presencia de algunas de las figuras con las que los novios compartieron escenario o pantalla y forjaron una gran amistad: Mariano Martínez, Flavio Mendoza, Ángel de Brito, Carmen Barbieri, El Polaco, Noelia Marzol, Lourdes Sánchez, Adabel Guerrero, Virginia Gallardo, Barby Silenzi y Valeria Archimó, entre otros.

Hace dos años, Christian y Celeste se conocieron haciendo Sex y el flechazo fue mutuo e inmediato. Durante el verano 2022 se confirmó el romance y a tan solo tres meses de conocerse en la obra, se mudaron juntos y establecieron un vínculo muy cercano y fluido. “ Todos me decían que era la versión femenina de él. Igual, cuando nos conocimos él no me prestaba mucha atención ”, explicó en algún momento la bailarina.

El actor y la bailarina comenzaron su relación hace dos años, cuando coincidieron en la obra Sex, de José María Muscari Gentileza Christian Sancho

“Me enamoré, encontré a la persona de mi vida. Pensé que no iba a suceder y me pasó. Después de un año de tanta sequía, que lo compartí con todos ustedes, llegó la lluvia. Creo que llegó para quedarse, estoy segura de eso”, explicaba Muriega un año atrás.

Sancho, a su vez, indicó: “En ella encontré el gran amor de mi vida. Me enamoré por primera vez. Porque me di cuenta de que tenía a la persona indicada para pasar el resto de mi vida. Yo creo a veces que las cosas son para siempre (...), y con Celes encontré una compañera, una amiga, a una persona con la que me divierto mucho. Pasamos mucho tiempo juntos. Por eso nunca me casé en mi vida. Comprendí de que en mis relaciones anteriores no me enamoré. Tengo que ser honesto”.

Del civil participaron solo un puñado de sus amigos más cercanos y por la noche, los novios festejarán con 400 invitados Gentileza Christian Sancho

Esta semana, el actor le contó a LA NACIÓN cómo surgió la propuesta de matrimonio: “Más que la decisión de un compromiso fueron las ganas de celebrar este momento con familia y amigos. No vivo el casamiento como una obligación, sino como una celebración que me sucede en este momento de la vida . El otro día hablamos sobre cómo surgió esa pregunta: ¿Te querés casar conmigo? Se lo pregunté entre patas de una función de Sex. Durante un año hicimos una gira por todo el país y me di cuenta de que es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida”.

Christian Sancho y Celeste Muriega, durante la ceremonia que los convirtió en marido y mujer Gentileza Christian Sancho

“Estamos juntos 24/7, literal. Y si al cabo de dos años estuviste todo el tiempo con una persona y lo disfrutaste, me parece que lo mejor que nos puede pasar es seguir juntos y festejar. Siento que vamos a dejar de ser una pareja para ser una familia y está buenísimo tomarse el tiempo de pensar que querés vivir algo que nunca habías vivido. Ya tuve hijos, ya planté un árbol, me falta escribir un libro y casarme (risas). Es un lindo mensaje para mucha gente que llega a los 48, como yo, y piensa que la vida va a ser de una manera y va a terminar solo. Y no. Este amor me sorprendió gratamente. Hacía tres años que estaba solo y pensaba que no iba a volver a enamorarme y mucho menos casarme. La ilusión de que suceda siempre está. Y sucedió”, contó el actor.

