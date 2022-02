Celeste Muriega, sobre su romance con Christian Sancho: “Fue un flechazo raro”

Sin dudas, son la pareja del verano. Celeste Muriega y Christian Sancho se enamoraron en el escenario de Sex y ya no ocultan su amor . Este viernes, la actriz y bailarina contó cómo comenzó este affaire y confesó que al principio el modelo no le daba bolilla. A su vez, la morocha habló de la muerte de Gustavo Martínez, de quien era muy cercana por su vínculo con Ricardo Fort.

“Fue algo que se dio de repente, no lo buscamos. Fue un flechazo raro, y en distintos momentos, porque yo al principio lo saludaba y el medio que no me daba bola y después fue al revés . Me empezó a invitar a tomar heladito y empezó a remarla un poco”, relató Muriega en Nosotros a la mañana, por eltrece, sobre su romance con Sancho.

Respecto a cómo fue esa primera salida, la morocha confesó que el musculoso no la invitó a cenar a ningún lujoso restaurante sino a tomar un helado. “Cuando terminamos el estreno, me invitó a tomar un helado. Todo fluyó. Él se compró un cuarto -no entiendo como con esos abdominales come un cuarto todas las noches- y nos quedamos tres horas hablando”, señaló, entre risas.

El amor entre Christian Sancho y Celeste Muriega comenzó en el escenario de Sex Gerardo Viercovich

Tras asegurar que los dos estaban en la misma sintonía -incluso cuando Sancho contó que tenían una “pareja abierta”- la bailarina confesó que hace tiempo tenía ganas de enamorarse. “ Casi dos años de soltería (la modelo estuvo en pareja con el empresario Alejo Clerici, mano derecha de Diego Maradona durante años), no ‘chongueé’ mucho . No estuve predispuesta. Y ahora pasó sin buscarlo. Estaba muy tranquila, muy enfocada en el trabajo, no tenía tiempo para nada porque tampoco me lo daba y a él le paso algo parecido. Tres años solo, estábamos en la misma sintonía”, advirtió.

La muerte de Gustavo Martínez: “Me duele este desenlace”

Si hay alguien que conoció a Gustavo Martínez fue ella. Su relación de amistad y laboral con Ricardo Fort (quien le dio un lugar en el medio), hizo que Muriega comparta muchos momentos con la familia. “Me entristece mucho todo lo que pasó. No quise hablar. Ahora se da porque hace un montón que tenía pactado este Zoom con ustedes pero la verdad que no quería hablar del tema porque me pone muy mal”, expresó muy angustiada.

“Yo le tengo mucho aprecio a Gustavo, a los nenes, a quienes vi crecer, a Ricardo; lo amo con locura. Él es mi padrino artístico y está todo el tiempo cuidándome. Yo sé que tengo un ángel alrededor y es él”, reveló la bailarina sin poder hablar en pasado de ninguno de los dos.

Respecto a cuándo fue la última vez que habló con Martínez, contó: “Me pone muy mal la historia, el desenlace. Yo tuve la oportunidad de hablar con Gustavo hace poco porque hice el homenaje a Ricardo Fort en La Academia y hablamos mucho. Estuvimos una semana entera hablando por teléfono. No lo noté mal pero tampoco lo noté feliz. Yo siento que él dejo de vivir a partir de que Ricardo se fue de este plano ”, reflexionó.

Por su cercana relación con Ricardo Fort, su "padrino artístico" Celeste Muriega conoció en profundidad a Gustavo Martínez Instagram

“Creo que la meta de él era darle una buena vida a los nenes y dicho y hecho. Cuando paso lo que pasó (en referencia a la muerte del empresario), yo estaba tranquila porque los nenes estaban a cargo de Gustavo. Sabía que él era la persona indicada para ser el tutor. Cumplió esa meta y decidió irse (…) El legado que le dejó Ricardo fue ese y lo cumplió hasta último momento”, opinó muy conmovida mientras aclaraba que Martita y Felipe fueron el motor de su vida.

Inmediatamente, hizo memoria sobre las últimas veces que se cruzó con Martínez y confesó que se quedó con ganas de volver a abrazarlo. “Tuve la oportunidad de verlo en el cumpleaños de quince de Martita, que me llamó para que haga un show y para mí fue muy hermoso y gratificante. Pasamos una noche re linda. En la serie de Ricardo no lo crucé porque él llegaba más tarde a grabar. Me dio pena porque tenía muchas ganas de verlo y abrazarlo. Y bueno, después hablé para el homenaje que me había prometido venir y después no pudo. Así que me quedé con esas ganas de darle ese abrazo porque realmente le tenía un gran aprecio, era una gran persona”, indicó.

“¿Lo notaste triste en algunas de esas charlas?”, preguntó Carlos Monti desde el panel. “¿Viste cuando sentís que una persona se fue con Ricardo pero seguía estando? Le faltaba esa alegría que tenía cuando estaba con él. Siempre que él veía un logro artístico mío me decía: ‘Ricardo debe estar re contento porque yo sé lo que te quería’. El vivió todo eso. Compartimos muchas cosas lindas. Él fue el testigo viviente de todo lo que yo viví con Ricardo, de lo que él significaba en mi vida y yo en la de él. Entonces cada cosita que me pasaba, cada logro artístico siempre estaba su mensajito felicitándome”, remató sin poder contener el llanto.

Por último, la bailarina se refirió a Martita y Felipe, los hijos de Ricardo Fort: “Todavía no cayeron. Les debe estar explotando el teléfono. Todavía no les escribí. Sí hablé con su jefa de prensa y ella me fue manteniendo al tanto pero debe haber sido un balde agua fría para los nenes, ya va a llegar el momento de hablar con ellos”, finalizó.