Desde que Milett Figueroa llegó a la Argentina para participar del Bailando 2023 (América TV), se convirtió en el foco de atención de los argentinos, pero no solo por su participación en el certamen de baile, sino también por su incipiente noviazgo con nada más ni nada menos que el conductor del reality. Pese a que hace unos días circularon rumores de crisis entre ambos, este martes Marcelo Tinelli y la modelo peruana demostraron en el estudio que se reconciliaron.

Luego de presentar a los jurados, el conductor mencionó uno a uno a los integrantes del streaming. “Está Cris Vanadía, está Coty Romero, está La tía sebi y está la diosa de Milett”, dijo y causó la sonrisa de la participante, quien desde la pecera del estudio movía sus brazos al ritmo de la música.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, reconciliados (Foto: Instagram/@marcelotinelli)

“Me encanta que venga Milett”, lanzó Marcelo y Cris Vanadía agregó: “Dice que le estuviste haciendo pasta linda”. Sin entender, él le preguntó: “¿Qué es pasta linda?”, y ella aclaró: “Pasta rica, dije”. Ese fue el puntapié para que el presentador brindara detalles del fin de semana romántico que pasaron juntos. “Cociné este finde, después de volver”, expresó con ironía sobre las versiones que daban por finalizada su relación.

Por su parte, Mariano De La Canal comentó que no se enteró de aquello porque “no vio nada en Instagram”. “¿Qué, hay que subir todo a Instagram?”, le consultó Tinelli y agregó con el mismo humor: “Ha probado la carne mía, la pasta mía, probó todo lo mío”.

Con la música romántica de fondo, Vanadía miró a la peruana e indagó sobre cuál era la mejor salsa que había preparado Marcelo. “Todas. Nunca había probado tan rica salsa como la pomadoro”, respondió.

“Volvió el amor”, se escuchó decir a Marcela Feudale, mientras que Moria Casán interrumpió y le hizo al conductor una pregunta poco inusual. “Marcelo, perdón, ¿usted hace la prueba del fideo a la pared?”. “No, no, no, ¿de tirar el fideo a la pared? No”, aseguró y ‘La One’ añadió: “¿Qué pasó con esa tirada?”. Con seriedad, el padre de Candelaria Tinelli dio sus tips. “Yo nunca tiro el fideo a la pared. Lo que hago es la pasta italiana seca y a los nueve minutos la sacás. Es clave sacarla dos minutos antes porque si no se te pasa”, concluyó.

Los rumores de crisis comenzaron a circular el viernes pasado, cuando Ángel de Brito planteó en LAM (América TV) el distanciamiento que habrían tenido el presentador y la actriz. “La pregunta es ¿qué está pasando entre Marcelo y Milett?”, comenzó diciendo y siguió: “Hace dos horas que Milett está encerrada en la peluquería y no quiere bajar a hablar”.

El conductor del ciclo notó que en la última presentación de Milett, el ex de Guillermina Valdés se mostró muy distante con ella. “Ya el lunes estuvo rara la cosa ahí, en el Bailando y en el programa de ayer fue peor, porque Tinelli, que siempre jode con el tema, no le decía ni ‘mi novia’ ni ‘mi amor’. De repente, era Milett”, indicó y Yanina Latorre no tardó en completar la información: “Fue puntual y lo escucho de alguien al aire, que lo dijeron varios. Eso fue lo que hizo que ella cambie mucho la actitud”.