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En fotos: de la complicidad entre Penélope Cruz y Javier Bardem a la reaparición pública de Faye Dunaway
Entre alfombras rojas, festivales y estrenos, las grandes figuras del cine y la música volvieron a acaparar los flashes con reencuentros, looks y esperadas presentaciones
8 de septiembre de 2026
17:28
1
minuto de lectura
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LA NACION
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Penélope Cruz y Javier Bardem volvieron a compartir una alfombra roja en Venecia, donde presentaron juntos Búnker, la nueva película de Florian Zeller. La pareja, que está casada desde 2010, volvió a mostrarse muy cómplice ante los fotógrafos
TIZIANA FABI - AFP
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Penélope Cruz llegó este martes a la alfombra roja de la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia para presentar Búnker, la nueva película de Florian Zeller, una de las 21 producciones que compiten por el León de Oro
STEFANO RELLANDINI - AFP
La actriz posó junto a Javier Bardem, su marido desde 2010 y compañero en esta historia. En la película interpretan a Sofía, una editora, y Miguel, un reconocido arquitecto cuyo matrimonio entra en crisis cuando él recibe una millonaria oferta para construir un refugio de lujo para un magnate tecnológico
STEFANO RELLANDINI - AFP
La pareja volvió a compartir pantalla después de títulos como Jamón, jamón, Vicky Cristina Barcelona y Pablo Escobar: la traición. Durante su paso por Venecia, Cruz aseguró que entre ambos existe “un buen equilibrio entre lo personal y lo profesional” y explicó que no buscan trabajar juntos de manera permanente
STEFANO RELLANDINI - AFP
Bardem también se mostró muy cómplice con Stephen Graham, otro de los integrantes del elenco. El actor británico atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera después del fenómeno de Adolescencia, la miniserie que protagonizó y cocreó, y por la que ganó tres premios Emmy y un Globo de Oro
STEFANO RELLANDINI - AFP
Bardem se acercó a los fanáticos y firmó autógrafos antes de la proyección. El actor atraviesa un año especialmente activo: acaba de estrenar El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, y la serie Cabo de miedo, en la que interpreta a Max Cady y además se desempeña como productor ejecutivo; entre sus próximos trabajos también figura la tercera parte de Dune
STEFANO RELLANDINI - AFP
Horas antes del estreno, Cruz y Bardem participaron de la rueda fotográfica; ella apostó por un vestido negro, mientras él eligió un traje beige con camisa a rayas. Más tarde, los dos cambiarían sus looks para la alfombra roja
TIZIANA FABI - AFP
La actriz atraviesa un año cargado de estrenos: entre ellos La invitación, Búnker y La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, junto a Glenn Close. Para el photocall previo a la proyección de Bunker, Cruz volvió a confiar en Chanel con un vestido negro largo de silueta sirena y escote en V, adornado con flores de plumas alrededor de los tirantes. Completó el look con sandalias negras y un pequeño bolso de la maison
TIZIANA FABI - AFP
Maggie Gyllenhaal, presidenta del jurado de esta edición, recorrió la alfombra roja con un sobrio vestido negro. Días antes había aprovechado su llegada a Venecia para señalar las “barreras sistémicas” que todavía enfrentan las directoras a la hora de conseguir financiación para sus proyectos
TIZIANA FABI - AFP
Luca Guadagnino y Noémie Merlant se mostraron muy cómplices ante los fotógrafos. El cineasta italiano tuvo además una jornada especialmente significativa: este martes recibió el Cartier Glory to the Filmmaker Award por su aporte al cine contemporáneo y presentó fuera de competencia su nuevo documental, Joie de vivre
STEFANO RELLANDINI - AFP
Paul Dano fue otra de las figuras que pasó por la alfombra roja para presentar Bunker. A lo largo de su carrera alternó el cine independiente con grandes producciones: fue Eli Sunday en Petróleo sangriento, el padre de la familia protagonista de Los Fabelman y El Acertijo en Batman
STEFANO RELLANDINI - AFP
Meses atrás, Dano quedó inesperadamente en el centro de una polémica cuando Quentin Tarantino cuestionó con dureza su actuación en Petróleo sangriento. Después del respaldo que recibió de colegas y fanáticos, el actor aseguró sentirse “muy agradecido” de que otros hubieran salido a hablar en su defensa
TIZIANA FABI - AFP
Patrick Schwarzenegger apostó por el contraste con un traje de Tom Ford by Haider Ackermann: saco rojo, pantalón negro, camisa a rayas azules y blancas y corbata blanca. El actor viene de ganar una enorme exposición internacional gracias a Saxon Ratliff, su personaje en la tercera temporada de The White Lotus
TIZIANA FABI - AFP
A los 85 años, Nick Nolte reapareció ante los fotógrafos para presentar Company, la nueva película dirigida por Casey Affleck y parte de la competencia oficial de Venecia. Es su segundo estreno del año después de Caminos del crimen, el thriller protagonizado por Chris Hemsworth, Halle Berry y Mark Ruffalo
TIZIANA FABI - AFP
Una verdadera reunión familiar en el estreno británico de Oasis: Don’t Look Back in Anger. De izquierda a derecha posaron Lennon, Donovan, Anaïs, Molly, Sonny y Gene Gallagher, los hijos de Liam y Noel. El documental dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace sigue desde adentro la histórica gira de reunión de Oasis, con ensayos, backstage y conciertos
HENRY NICHOLLS - AFP
Liam y Noel Gallagher volvieron a posar juntos después de dejar atrás una de las peleas más famosas del rock británico: Oasis se había separado en 2009 y recién volvió a los escenarios en 2025, tras 16 años de tensiones y desencuentros. La gira pasó también por Buenos Aires, donde ofrecieron dos shows agotados en River ante más de 150.000 personas; después de la primera noche, Liam escribió sobre el público local: “Argentina es algo especial”
HENRY NICHOLLS - AFP
A los 85 años, Faye Dunaway volvió a captar todas las miradas en Francia. La protagonista de clásicos como Bonnie y Clyde y Barrio chino fue invitada al 52º Festival de Cine Americano de Deauville, donde recibió el Deauville Icon Award en reconocimiento a más de cinco décadas de carrera. El festival también programó Faye, el documental de Laurent Bouzereau en el que la actriz repasa sus éxitos, sus momentos más difíciles y los dobles estándares que enfrentó en Hollywood
GUILLAUME SALIGOT - AFP
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