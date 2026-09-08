En fotos: de la complicidad entre Penélope Cruz y Javier Bardem a la reaparición pública de Faye Dunaway

A los 85 años, Faye Dunaway volvió a captar todas las miradas en Francia. La protagonista de clásicos como Bonnie y Clyde y Barrio chino fue invitada al 52º Festival de Cine Americano de Deauville, donde recibió el Deauville Icon Award en reconocimiento a más de cinco décadas de carrera. El festival también programó Faye, el documental de Laurent Bouzereau en el que la actriz repasa sus éxitos, sus momentos más difíciles y los dobles estándares que enfrentó en Hollywood

GUILLAUME SALIGOT - AFP